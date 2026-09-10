Egyik napról a másikra közel 10 fokot esik a hőmérséklet, ráadásul az ég is a nyakunkba szakad

Csütörtökön, szeptember 10-én a hidegfront határozza meg időjárásunkat. Keleten is megnövekszik a felhőzet, és csak időnként süthet ki a nap. A fronttal egy széteső csapadékzóna is érkezik, így többfelé előfordulhat eső, zápor, zivatar. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél élénk, erős lökésekkel kísérheti a front átvonulását. A lehűlés is megkezdődik, hajnalban 12–18, délután 21–29 fok között alakul a hőmérséklet. Ez jelentős, esetenként 10 fok felé közelítő hőmérsékletcsökkenés, tekintve, hogy szerdán a délutáni órákban még 30-35 fokot mérhettünk. Ráadásul a HungaroMet csütörtökre 15 vármegyére rendelt el első fokú, citromsárga vészjelzést zivatar miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.
Pénteken már jóval hűvösebb arcát mutatja az időjárás. Több lesz fölöttünk a felhő, de időnként a nap is előbújhat. Elszórtan számíthatunk esőre, záporokra is. Hajnalban 10–17, délután mindössze 20–26 fok várható - szól a Köpönyeg előrejelzése. A HungaroMet azonban már csak öt vármegyére ígér komolyabb zivatart.
A hosszabb távú előrejelzésből látszik, hogy most már nem is tér vissza a melegebb, nyáriasabb idő, ugyanakkor további nagyobb hőmérsékletcsökkenésre sem számíthatunk.
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