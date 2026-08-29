Szorong a gyerek az iskolakezdés miatt? 5 egyszerű módszer, amivel segíthetünk neki

A vakáció utolsó napjaiban teljesen természetes, ha nehezen megy a visszaállás az iskolai hétköznapokra. Ilyenkor a teljesítmény erőltetése helyett érdemes fokozatosan visszaépíteni a tanév alatt megszokott napirendet. A kiszámíthatóbb lefekvési és ébredési idő, valamint az iskolához kapcsolódó pozitív élmények felelevenítése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy az iskolakezdés kevésbé tűnjön megterhelőnek.
Az iskolába való visszatérés egyes gyerekeknél félelmet és komoly belső feszültséget válthat ki. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint a szorongás különösen akkor erősödhet fel, ha a gyermek úgy érzi, egyedül nem képes megbirkózni a közelgő változásokkal.
A szakember arra figyelmeztet, hogy ilyenkor az egyik legnagyobb probléma az lehet, ha a gyerek magára marad a nyomasztó gondolataival.
A félelmek hátterében gyakran az iskolai helyzetek, az elvárások vagy éppen a tanárokkal kapcsolatos aggodalmak állnak. A szorongás ráadásul nemcsak lelki, hanem testi vagy viselkedéses tünetek formájában is jelentkezhet.
Gyakori tünet a bevizelés, akár az iskolában is vagy visszatérően otthon, éjszakánként. A második leggyakoribb tünet a körömrágás, valamint az éjszakai nyugtalan alvás, rémálmok
– hívta fel a figyelmet a szakpszichológus az Origónak.
A szülők részéről ebben az időszakban különösen fontos a nyugodt, támogató és ítélkezéstől mentes hozzáállás. A büntetés vagy szidás nem oldja meg a problémát, sőt tovább növelheti a gyermekben felgyülemlett feszültséget.
Ha a bevizelés, a körömrágás, az alvási nehézségek vagy más szorongásos tünetek több héten keresztül fennmaradnak, érdemes iskola- vagy gyermekpszichológus segítségét kérni.
A jó hír, hogy az iskolakezdés miatt kialakuló szorongás megfelelő szülői támogatással enyhíthető. A szakpszichológus szerint néhány egyszerű lépéssel sokat tehetünk azért, hogy a gyerek nyugodtabban várja a tanév első napjait.
Érdemes lehetőséget adni neki arra, hogy bizonyos dolgokról maga dönthessen. A közös tanszervásárlás során például kiválaszthatja a füzetét, a tolltartóját vagy egy olyan apróságot, amelyet szívesen használ majd. A választás lehetősége növelheti az önállóság érzését, és pozitív élményeket kapcsolhat a közelgő tanévhez.
A vakáció végén nem érdemes egyik napról a másikra átállni a korai lefekvésre és ébredésre. Néhány nappal a tanév kezdete előtt már fokozatosan előrébb hozhatjuk mindkettőt, így az első iskolai reggel kevésbé jelent majd hirtelen változást.
Ahelyett, hogy folyton azt kérdeznénk, várja-e már az iskolát, próbáljuk megtudni, milyen érzések és félelmek foglalkoztatják. Aggódhat például egy tanár miatt, vagy attól tarthat, hogy nem találja majd a helyét az osztályban. Nem kell erőltetni a beszélgetést: már az is sokat jelenthet, ha érzi, hogy a szülő meghallgatja és komolyan veszi az érzéseit.
Ha nem most kezdi az első osztályt, előkerülhetnek a korábbi fényképek és vicces iskolai történetek. A barátokhoz, kirándulásokhoz vagy más kellemes eseményekhez kötődő emlékek segíthetnek abban, hogy ne kizárólag a tanévkezdéssel járó nehézségekre gondoljon.
Ehhez nincs szükség drága ajándékra vagy különleges programra. Egy nyugodt közös reggeli vagy egy iskola utáni fagyizás is adhat valamit, amit a gyerek örömmel várhat az első napon.
A legfontosabb nem az, hogy a gyerek mindenáron izgatottan várja az iskolát. Sokkal inkább az, hogy érezze: a bizonytalanságával és a félelmeivel sincs egyedül, és biztonságos, támogató háttér veszi körül – írja az Origo.
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