Szorong a gyerek az iskolakezdés miatt? 5 egyszerű módszer, amivel segíthetünk neki

A vakáció utolsó napjaiban teljesen természetes, ha nehezen megy a visszaállás az iskolai hétköznapokra. Ilyenkor a teljesítmény erőltetése helyett érdemes fokozatosan visszaépíteni a tanév alatt megszokott napirendet. A kiszámíthatóbb lefekvési és ébredési idő, valamint az iskolához kapcsolódó pozitív élmények felelevenítése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy az iskolakezdés kevésbé tűnjön megterhelőnek.

Szorongást is okozhat az iskolakezdés

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Az iskolakezdés miatti szorongás akár hetekkel a tanév előtt megjelenhet.

A bevizelés, a körömrágás, a nyugtalan alvás és a rémálmok is figyelmeztető jelek lehetnek.

A büntetés és a szidás tovább fokozhatja a gyermekben kialakult feszültséget.

A fokozatos napirend, a közös készülődés és az érzésekről való beszélgetés segíthet.

Ha a tünetek hetek múltán sem enyhülnek, érdemes gyermek- vagy iskolapszichológushoz fordulni.

Szorongást is okozhat az iskolakezdés

Az iskolába való visszatérés egyes gyerekeknél félelmet és komoly belső feszültséget válthat ki. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint a szorongás különösen akkor erősödhet fel, ha a gyermek úgy érzi, egyedül nem képes megbirkózni a közelgő változásokkal.

A szakember arra figyelmeztet, hogy ilyenkor az egyik legnagyobb probléma az lehet, ha a gyerek magára marad a nyomasztó gondolataival.

A félelmek hátterében gyakran az iskolai helyzetek, az elvárások vagy éppen a tanárokkal kapcsolatos aggodalmak állnak. A szorongás ráadásul nemcsak lelki, hanem testi vagy viselkedéses tünetek formájában is jelentkezhet.

Gyakori tünet a bevizelés, akár az iskolában is vagy visszatérően otthon, éjszakánként. A második leggyakoribb tünet a körömrágás, valamint az éjszakai nyugtalan alvás, rémálmok

– hívta fel a figyelmet a szakpszichológus az Origónak.

A szülők részéről ebben az időszakban különösen fontos a nyugodt, támogató és ítélkezéstől mentes hozzáállás. A büntetés vagy szidás nem oldja meg a problémát, sőt tovább növelheti a gyermekben felgyülemlett feszültséget.

Ha a bevizelés, a körömrágás, az alvási nehézségek vagy más szorongásos tünetek több héten keresztül fennmaradnak, érdemes iskola- vagy gyermekpszichológus segítségét kérni.