Exkluzív részletek derültek ki Radics Gigiék álomesküvőjéről

Történetük akár egy hollywoodi romantikus film forgatókönyve is lehetne: Radics Gigi és a férje, Miki, éveken át csupán jóbarátként és szakmai partnerként tekintettek egymásra, mígnem a közös stúdiózások alatt egyszer csak fellángolt köztük a mindent elsöprő szerelem. Kapcsolatukat 2025-ben vállalták fel a nagyközönség előtt, nem sokkal később pedig a romantikus lánykérésre is sor került. A mátkaság nem tartott sokáig: az eljegyzést követően gőzerővel vetették bele magukat az esküvőszervezésbe, a nagy napot szándékosan augusztus 17-ére, Gigi 30. születésnap­jára időzítve. Mutatunk minden tudnivalót Radics Gigi esküvőjéről!

Radics Gigi és férje, Miki igazi álomesküvőt hoztak össze.

Fotó: hot! magazin/hot! magazin/Facebook/Gigi Radics/Daniel Bodnar

Radics Gigi és Mackó Miki szerelme barátságból alakult ki.

Esküvőjüket az énekesnő 30. születésnapján tartották.

A nagy napot teljes titokban szervezték meg.

Bella Szófia koszorúslányként kísérte édesanyját.

Gigi csipkés ruhában, igazi hercegnőként tündökölt.

Semmi sem ronthatta el Radics Gigi esküvőjét

A hazai sztárvilágban szinte lehetetlen küldetésnek tűnik egy ilyen volumenű esemény eltitkolása az árgus tekintetek elől, a szerelmeseknek mégis sikerült teljes hírzárlatban megszervezniük a menyegzőt.

„Tervezzük az esküvőt, fejben már megvan a terv, de mivel még se a dátum, se a helyszín, semmi nincs meg, mert nem volt túl sok időnk az elmúlt időszakban, ezért ez nem mostanában lesz esedékes. Csak a vendéglista van meg… Az viszont valószínű, hogy hagyományos ételek lesznek, bár erről még nem beszéltünk a párommal, de szerintem ő úgy van vele, hogy mindegy, csak történjen meg a nagy nap” – nyilatkozta ­korábban a Borsnak Gigi.

Egy bennfentes lapunknak elárulta, miért volt ennyire fontos a párnak, hogy ezt a különleges pillanatot meg­óvják a nyilvánosságtól.

Gigi egyáltalán nem szerette volna nagy dobra verni az esküvő időpontját és helyszínét. Az volt a legfontosabb számukra, hogy csak a saját boldogságukra figyelhessenek. Minden pillanatát megélték ennek a csodának. Kizárólag a családot és a legközelebbi barátokat hívták meg, hogy mindenféle zavaró tényező nélkül ünnepelhessék a sze­relmüket. Nem akarták, hogy bármi elrontsa ezt a különleges napot, amely innentől egyszerre lesz Gigi születésének és az esküvőjüknek az évfordulója

– mondta a hot!-nak egy közeli ismerős.