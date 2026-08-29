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Exkluzív részletek derültek ki Radics Gigiék álomesküvőjéről

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 29. 10:00
A nagy napesküvőlagzifeleségférj
Végleg révbe értek a szerelmesek. Radics Gigi a harmincadik születésnapján, a legnagyobb titokban mondta ki a boldogító igent élete párjának, Mackó Mikinek. Bár az esküvőt titokban tartották meg, a hot! kiderítette a lagzi részleteit.

Történetük akár egy hollywoodi romantikus film forgatókönyve is lehetne: Radics Gigi és a férje, Miki, éveken át csupán jóbarátként és szakmai partnerként tekintettek egymásra, mígnem a közös stúdiózások alatt egyszer csak fellángolt köztük a mindent elsöprő szerelem. Kapcsolatukat 2025-ben vállalták fel a nagyközönség előtt, nem sokkal később pedig a romantikus lánykérésre is sor került. A mátkaság nem tartott sokáig: az eljegyzést követően gőzerővel vetették bele magukat az esküvőszervezésbe, a nagy napot szándékosan augusztus 17-ére, Gigi 30. születésnap­jára időzítve. Mutatunk minden tudnivalót Radics Gigi esküvőjéről!

Radics Gigi esküvőjén menyasszonyként
Radics Gigi és férje, Miki igazi álomesküvőt hoztak össze.
Fotó: hot! magazin/hot! magazin/Facebook/Gigi Radics/Daniel Bodnar

 

  • Radics Gigi és Mackó Miki szerelme barátságból alakult ki.
  • Esküvőjüket az énekesnő 30. születésnapján tartották.
  • A nagy napot teljes titokban szervezték meg.
  • Bella Szófia koszorúslányként kísérte édesanyját.
  • Gigi csipkés ruhában, igazi hercegnőként tündökölt.

Semmi sem ronthatta el Radics Gigi esküvőjét

A hazai sztárvilágban szinte lehetetlen küldetésnek tűnik egy ilyen volumenű esemény eltitkolása az árgus tekintetek elől, a szerelmeseknek mégis sikerült teljes hírzárlatban megszervezniük a menyegzőt. 

„Tervezzük az esküvőt, fejben már megvan a terv, de mivel még se a dátum, se a helyszín, semmi nincs meg, mert nem volt túl sok időnk az elmúlt időszakban, ezért ez nem mostanában lesz esedékes. Csak a vendéglista van meg… Az viszont valószínű, hogy hagyományos ételek lesznek, bár erről még nem beszéltünk a párommal, de szerintem ő úgy van vele, hogy mindegy, csak történjen meg a nagy nap” – nyilatkozta ­korábban a Borsnak Gigi.
Egy bennfentes lapunknak elárulta, miért volt ennyire fontos a párnak, hogy ezt a különleges pillanatot meg­óvják a nyilvánosságtól.

Gigi egyáltalán nem szerette volna nagy dobra verni az esküvő időpontját és helyszínét. Az volt a legfontosabb számukra, hogy csak a saját boldogságukra figyelhessenek. Minden pillanatát megélték ennek a csodának. Kizárólag a családot és a legközelebbi barátokat hívták meg, hogy mindenféle zavaró tényező nélkül ünnepelhessék a sze­relmüket. Nem akarták, hogy bármi elrontsa ezt a különleges napot, amely innentől egyszerre lesz Gigi születésének és az esküvőjüknek az évfordulója 

– mondta a hot!-nak egy közeli ismerős.

Radics Gigi kislánya koszorúslányként kísérte az énekesnőt

Radics Gigi és Miki számára kiemelten fontos a hit, ezért a templomi esküvő nem maradhatott el, Isten színe előtt is örök hűséget fogadtak egymásnak. A ceremónia legmeghatóbb pillanata egyértelműen az volt, amikor az énekesnő tündéri kislánya, Bella Szófia büszke koszorúslányként kísérte édesanyját az oltárhoz. A hivatalos rész után aztán kezdetét vette az ünneplés: a vacsorát követő fergeteges hangulatról Berki Atika gondoskodott, aki pillanatok alatt táncra bírta a teljes násznépet az alsópetényi Prónay-kastélyban.

Gigi a nagy nap után meghatottan mondott hálát közösségi oldalán a családjának, a barátainak és természetesen a férjének, valamint Istennek is „Köszönöm a férjemnek, aki fényt hozott az életembe. Köszönjük, Istenem, hogy erőben, egészségben, szeretetben és önfeledt boldogságban élhettük meg ezt a napot. Hálásak vagyunk minden pillanatáért, minden ölelésért, minden mosolyért és minden szeretettel teli percért” – fogal­mazott a gyönyörű énekesnő.

Radics Gigi esküvőjén igazi hercegnőként tündökölt

Az aranytorkú énekesnő a nagy napra egy gyönyörű, klasszikus szabású menyasszonyi ruhát választott, amelyet tetőtől talpig finom csipke borított. A hosszú ujjú, zártabb fazon csak egészen diszkréten mutatta meg a vállait és a dekoltázsát, ez a visszafogott ­elegancia tökéletesen illett a templomi szertartás méltóságához. A csodás megjelenést egy földig érő, meseszép fátyol tette teljessé, amelynek csipkeszegélye gyönyörűen harmo­nizált a ruhával. Nem csoda, hogy bár Radics Gigi férje, Miki egy klasszikus, fekete, kétsoros gombolású öltönyt viselt, vagyis rendkívül sármos és elegáns volt, de a násznép szinte képtelen volt levenni a szemét a tündöklő menyasszonyról.

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További részletek a legfrissebb hot! magazinban!
Fotó: hot! magazin

 

 

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