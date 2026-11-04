Amikor rossz irányt vett a történelem: így indította el egy eltévesztett kanyar a világháborút

A pillangóhatás elmélete szerint egy lepke szárnycsapása, hetekkel később tornádót idézhet elő. Egy egészen jelentéktelennek tűnő történés is képes beláthatatlan következmények sorozatát elindítani. Talán nincs még egy történelmi esemény, ami szemléletesebben illusztrálná ezt, mint az a 20. századi nyári nap, amelynek váratlan fordulatai egymásba kapaszkodva végül az első világháború kitöréséhez vezettek.

Egy rossz utcába tévedt autó vezetett a merénylethez, ami végül egy világháborúban teljesedett ki. Fotó: NurPhoto via AFP

A sikertelen merénylet

1914. június 28-án Ferenc Ferdinánd, az Osztrák-Magyar Monarchia trónörököse feleségével, Zsófiával Szarajevóba érkezett. A látogatás célja a katonai szemle volt. A főherceg a Boszniában állomásozó csapatokat ellenőrizte, majd több ünnepélyes programon is részt vett volna. Csakhogy a régiót a Monarchia megszállása következtében, évek óta politikai feszültségek övezték. A helyzetet tovább élezte, hogy a látogatás napja egybeesett a szerbek egy fontos nemzeti napjával, amelyen a rigómezei csatára emlékeztek. Ezt pedig sok nacionalista tudatos provokációként értelmezte.

A főherceg érkezésének híre gyorsan eljutott a fiatal boszniai szerb összeesküvőkhöz, akik a Monarchiát ellenségnek tekintették. A házasokat szállító konvoj útvonala nyilvános volt, így többen közülük felsorakoztak az út mentén. Fegyverekkel és robbanószerekkel szerelkeztek fel, abban bízva, hogy valamelyiküknek sikerül majd végeznie a trónörökössel. A terv egyszerűnek tűnt; ha az egyikük hibázik, majd a következő lép akcióba. Azonban a gyakorlat nem követte a forgatókönyv lépéseit.

Az autó elhaladt az első merénylő előtt, aki nem cselekedett. A következő szintén habozott. A konvoj továbbhaladt, az összeesküvők pedig sorra elszalasztották az alkalmakat. Végül Nedeljko Čabrinović dobott bombát a főherceg autójára, ám a sofőr észrevette a veszélyt, és azonnal gyorsított. A robbanószerkezet lepattant a kocsiról, majd a mögötte haladó jármű mellett robbant fel. Többen megsérültek, de Ferenc Ferdinánd megúszta.

Úgy tűnt a merénylet kudarcba fulladt. A támadót elfogták, a főherceg pedig folytatta útját a városháza felé. Ha a bomba néhány másodperccel korábban robban, a cselekmény itt véget ér. De nem így történt. Egy újabb elágazás indult útjára az eseménysorban.