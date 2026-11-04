Sipos Péter: „Örülök, hogy a gyerekeim is zenélnek”

Sipos Péter nem sűrűn enged bepillantást a magánéletébe. Most az Irigy Hónaljmirigy énekese a gyermekeiről is mesélt, akik már felnőttek, és – mint kiderült – örökölték tőle a zene szeretetét.

Sipos Péter fiai is örökölték a zene szeretetét

(Fotó: Máté Krisztián/hot! magazin/archív)

Sipos Péter egy Illés-film hatására iratkozott be dobiskolába

egy Illés-film hatására iratkozott be dobiskolába A kisebbik fia DJ-ként kezdett dolgozni, a nagyobbik hobbiszinten zenél

Az énekes bevallotta, hogy a lemezlovasokat túlértékeltnek tartja

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Sipos Péter egy film hatására akart dobos lenni

Már fiatalon megjelent az életében a zene szeretete – noha a szülei nem zenészek voltak –, és egy filmélmény olyan erősen hatott rá, hogy azóta is élénken él benne az emlék.

Elmentem a moziba, ahol A koncert című filmet vetítették az Illésről. Már előtte is szerettem a zenét, de amikor megláttam ezt a filmet, másnap beiratkoztam egy dobiskolába, és elkezdtem tanárhoz járni. Dobos akartam lenni. A lakótelepi barátaimmal alakítottunk egy amatőr együttest is, de azt végül nem vettem túl komolyan. A katonaság ugyanis akkor szétzilálta a zenei pályafutásomat

– mesélt Peti a hot!-nak a zenei karrierje kezdetéről, majd kitért a kisebbik fia szárnypróbálgatására is.

Sipos Péter fia DJ lett: „Szerintem túl vannak értékelve”

A zene szeretetét a fiai is örökölték: a nagyobbik hobbiszinten zenél, miközben a kisebbik egészen más irányt választott: DJ-ként kezdett dolgozni. Az édesapja nem rejti véka alá, hogy a lemezlovasokról alapvetően meglehetősen sajátos véleménye van.

„Örülök, hogy a gyerekeim is zenélnek. A kisebbik valóban DJ-ként kezdett működni. Én kritikus vagyok velük, szerintem túl vannak értékelve. Valószínűleg az is a problémám, hogy nem látok bele a valódi munkájukba, nem tudom, mennyit foglalkoznak vele, és valójában mit csinálnak a pult mögött” – mondta az Irigy Hónaljmirigy énekese, aki a fiának nemcsak kritikát, hanem szakmai ötleteket is ad.

„Azt tanácsoltam neki, hogy próbáljanak kitörni abból, hogy ugyanolyanok legyenek, mint mások. Mivel tud gitározni és basszusgitározni is, miért ne lehetne olyan produkciójuk, ahol a lemezlovasság mellett játszik is hangszeren? Akár egy énekest vagy más zenészt is bevonhatnának. Ettől különlegesebbek lehetnének.”