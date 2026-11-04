Sipos Péter: „Örülök, hogy a gyerekeim is zenélnek”

Sipos Péter nem sűrűn enged bepillantást a magánéletébe. Most az Irigy Hónaljmirigy énekese a gyermekeiről is mesélt, akik már felnőttek, és – mint kiderült – örökölték tőle a zene szeretetét.
Már fiatalon megjelent az életében a zene szeretete – noha a szülei nem zenészek voltak –, és egy filmélmény olyan erősen hatott rá, hogy azóta is élénken él benne az emlék.
Elmentem a moziba, ahol A koncert című filmet vetítették az Illésről. Már előtte is szerettem a zenét, de amikor megláttam ezt a filmet, másnap beiratkoztam egy dobiskolába, és elkezdtem tanárhoz járni. Dobos akartam lenni. A lakótelepi barátaimmal alakítottunk egy amatőr együttest is, de azt végül nem vettem túl komolyan. A katonaság ugyanis akkor szétzilálta a zenei pályafutásomat
– mesélt Peti a hot!-nak a zenei karrierje kezdetéről, majd kitért a kisebbik fia szárnypróbálgatására is.
A zene szeretetét a fiai is örökölték: a nagyobbik hobbiszinten zenél, miközben a kisebbik egészen más irányt választott: DJ-ként kezdett dolgozni. Az édesapja nem rejti véka alá, hogy a lemezlovasokról alapvetően meglehetősen sajátos véleménye van.
„Örülök, hogy a gyerekeim is zenélnek. A kisebbik valóban DJ-ként kezdett működni. Én kritikus vagyok velük, szerintem túl vannak értékelve. Valószínűleg az is a problémám, hogy nem látok bele a valódi munkájukba, nem tudom, mennyit foglalkoznak vele, és valójában mit csinálnak a pult mögött” – mondta az Irigy Hónaljmirigy énekese, aki a fiának nemcsak kritikát, hanem szakmai ötleteket is ad.
„Azt tanácsoltam neki, hogy próbáljanak kitörni abból, hogy ugyanolyanok legyenek, mint mások. Mivel tud gitározni és basszusgitározni is, miért ne lehetne olyan produkciójuk, ahol a lemezlovasság mellett játszik is hangszeren? Akár egy énekest vagy más zenészt is bevonhatnának. Ettől különlegesebbek lehetnének.”
A zenészélet néha áldozatokkal is jár. A rengeteg fellépés és turné miatt Peti apaként sok mindenből kimaradt.
„Biztos vagyok benne, hogy más szülők többet tudnak együtt lenni a gyerekeikkel. Nálunk pedig úgy repültek el az évek, hogy nem nagyon tudtunk közösen menni sehová. A sok elmulasztott hétvégét nem lehet bepótolni. Most is állandóan úton vagyunk, de ez már nem okoz problémát. Hamarosan például elmegyünk együtt négy napra külföldre. Nagyon örülök annak, hogy a gyerekek harminc- és huszonöt évesen is szívesen jönnek velünk.”
A családi kötelékek tehát ma is szorosak, a közös programok mellett a hétköznapokban is rendszeresen találkoznak.
„Hál’ istennek nagyon jó a viszonyunk! Rendszeresen meglátogatnak minket. Ilyenkor, persze, a feleségem is mindent megtesz, hogy a legfinomabb ételt készítse el, hiszen a mama főztje mindig a legjobb. A születésnapokat is mindig együtt tartjuk” – mesélte az énekes, akinek van még egy nagy terve a karrierjében.
„Szeretnék egyszer egy duettet énekelni valamilyen ikonikus sztárral: Charlie bácsival, Rózsival vagy valakivel, akit nagyon szeretek és tisztelek!”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.