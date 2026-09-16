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iPhone-t szúrtak ki egy második világháborús fotón

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors tiktok
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 16. 19:30
iphonevilágháborús fotó
Bizarr részletre figyelt fel egy férfi nagyapja régi, második világháborús fotóján. A családi képen az idős férfi kezében egy olyan tárgy látható, amely a TikTok-felhasználó szerint kísértetiesen hasonlít egy modern okostelefonra.
Bors
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A férfi Jimmy The Filmmaker néven osztotta meg a fotót a TikTokon, és azt állította, testvérével együtt azon kezdtek gondolkodni, vajon nagyapjuk időutazó lehetett-e.

időutazó
Időutazó lehet a férfi a második világháborús fotón (Forrás: TikTok)

Időutazót látnak egy második világháborús fotón

A fotón a „Papa George” becenéven emlegetett férfi egy tárgyat tart a bal kezében, amely a kép alapján valóban emlékeztethet egy telefonra. A felvétel már több mint 16 ezer kedvelést kapott.

Forrás: TikTok

Mások szerint egészen más lehet a tárgy

A kommentelők azonban hamar lehűtötték az időutazásról szóló elméletet. Többen sokkal hétköznapibb magyarázatot adtak a furcsa tárgyra.

Az egyik hozzászóló szerint akár egy tükör is lehet, amelyet például morzejelek továbbítására vagy borotválkozáshoz használtak.

Ez azért sem tűnik teljesen elképzelhetetlennek, mert a fotón látható férfi vállán egy törölköző van, a kezében pedig egy víztartálynak tűnő tárgyat is tart.

Az interneten időről időre felbukkannak hasonló fotók, amelyekről egyesek azt állítják, hogy a múltban élő emberek valamilyen modern eszközt használtak. Ezek azonban önmagukban természetesen nem bizonyítják az időutazás létezését.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu