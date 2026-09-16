iPhone-t szúrtak ki egy második világháborús fotón

A férfi Jimmy The Filmmaker néven osztotta meg a fotót a TikTokon, és azt állította, testvérével együtt azon kezdtek gondolkodni, vajon nagyapjuk időutazó lehetett-e.
A fotón a „Papa George” becenéven emlegetett férfi egy tárgyat tart a bal kezében, amely a kép alapján valóban emlékeztethet egy telefonra. A felvétel már több mint 16 ezer kedvelést kapott.
A kommentelők azonban hamar lehűtötték az időutazásról szóló elméletet. Többen sokkal hétköznapibb magyarázatot adtak a furcsa tárgyra.
Az egyik hozzászóló szerint akár egy tükör is lehet, amelyet például morzejelek továbbítására vagy borotválkozáshoz használtak.
Ez azért sem tűnik teljesen elképzelhetetlennek, mert a fotón látható férfi vállán egy törölköző van, a kezében pedig egy víztartálynak tűnő tárgyat is tart.
Az interneten időről időre felbukkannak hasonló fotók, amelyekről egyesek azt állítják, hogy a múltban élő emberek valamilyen modern eszközt használtak. Ezek azonban önmagukban természetesen nem bizonyítják az időutazás létezését.
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