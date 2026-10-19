Hátborzongató jóslat: Baba Vanga szerint még idén kitörhet a harmadik világháború

Baba Vanga neve évtizedek óta összefonódik a hátborzongató jóslatokkal. A bolgár jósnőnek számos történelmi esemény előrejelzését tulajdonítják, köztük Diana hercegnő tragikus halálát is. Bár a neki tulajdonított jövendölések hitelességét sokan vitatják, időről időre újra a figyelem középpontjába kerülnek.

Baba Vanga látta a harmadik világháborút

Most a 2026-os év végére vonatkozó állítólagos jóslatai borzolják a kedélyeket.

Baba Vanga szerint még idén kitörhet a harmadik világháború

A Daily Star beszámolója szerint a misztikus asszonynak olyan jóslatot tulajdonítanak, amely szerint 2026 vége előtt világméretű fegyveres konfliktus robbanhat ki. A jövendölés egy új korszak kezdetét vetíti előre, amelyben a nagyhatalmak közötti feszültség minden korábbinál veszélyesebbé válhat. A Baba Vangának tulajdonított jóslat szerint Oroszország és az Egyesült Államok közvetlen összecsapásba is kerülhet.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy nincs hiteles bizonyíték arra, hogy a jósnő valóban ilyen pontos előrejelzést tett volna. A neki tulajdonított kijelentések jelentős része csak jóval a halála után terjedt el.

Putyin bukását is megjósolhatta?

A harmadik világháború mellett egy másik állítólagos jövendölés is komoly figyelmet kapott. Eszerint 2026-ban új vezető kerülhet Oroszország élére, ami véget vethet Vlagyimir Putyin hosszú hatalmi korszakának.

Putyin 2000 óta meghatározó szereplője az orosz politikának, elnökként és egy időszakban miniszterelnökként irányította az országot. A jóslatnak tulajdonított hatalomváltásról azonban semmilyen ellenőrizhető bizonyíték nem áll rendelkezésre.

Félelmetes figyelmeztetést küldött Putyin a Nyugatnak

A jóslatokról szóló hírek azért is keltenek figyelmet, mert Oroszország és a nyugati országok viszonya továbbra is rendkívül feszült. Vlagyimir Putyin a Valdaj nemzetközi vitafórumon arról beszélt, hogy Moszkva minden rendelkezésére álló eszközt mérlegelne, ha közvetlen támadás érné Oroszországot, beleértve a kalinyingrádi területet is.

Az orosz elnök arra figyelmeztette a nyugati országokat, hogy ne fokozzák tovább az ukrajnai háború körüli konfliktust.