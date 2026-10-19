Hátborzongató jóslat: Baba Vanga szerint még idén kitörhet a harmadik világháború

Baba Vanga neve évtizedek óta összefonódik a hátborzongató jóslatokkal. A bolgár jósnőnek számos történelmi esemény előrejelzését tulajdonítják, köztük Diana hercegnő tragikus halálát is. Bár a neki tulajdonított jövendölések hitelességét sokan vitatják, időről időre újra a figyelem középpontjába kerülnek.
Most a 2026-os év végére vonatkozó állítólagos jóslatai borzolják a kedélyeket.
A Daily Star beszámolója szerint a misztikus asszonynak olyan jóslatot tulajdonítanak, amely szerint 2026 vége előtt világméretű fegyveres konfliktus robbanhat ki. A jövendölés egy új korszak kezdetét vetíti előre, amelyben a nagyhatalmak közötti feszültség minden korábbinál veszélyesebbé válhat. A Baba Vangának tulajdonított jóslat szerint Oroszország és az Egyesült Államok közvetlen összecsapásba is kerülhet.
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy nincs hiteles bizonyíték arra, hogy a jósnő valóban ilyen pontos előrejelzést tett volna. A neki tulajdonított kijelentések jelentős része csak jóval a halála után terjedt el.
A harmadik világháború mellett egy másik állítólagos jövendölés is komoly figyelmet kapott. Eszerint 2026-ban új vezető kerülhet Oroszország élére, ami véget vethet Vlagyimir Putyin hosszú hatalmi korszakának.
Putyin 2000 óta meghatározó szereplője az orosz politikának, elnökként és egy időszakban miniszterelnökként irányította az országot. A jóslatnak tulajdonított hatalomváltásról azonban semmilyen ellenőrizhető bizonyíték nem áll rendelkezésre.
A jóslatokról szóló hírek azért is keltenek figyelmet, mert Oroszország és a nyugati országok viszonya továbbra is rendkívül feszült. Vlagyimir Putyin a Valdaj nemzetközi vitafórumon arról beszélt, hogy Moszkva minden rendelkezésére álló eszközt mérlegelne, ha közvetlen támadás érné Oroszországot, beleértve a kalinyingrádi területet is.
Az orosz elnök arra figyelmeztette a nyugati országokat, hogy ne fokozzák tovább az ukrajnai háború körüli konfliktust.
Putyin ugyanakkor azt is kijelentette, hogy Oroszországnak nincsenek tervei európai országok megtámadására, és békés együttélésre törekszik.
A brit–orosz kapcsolatokban szintén komoly feszültséget okozott, hogy brit gyártmányú, nagy hatótávolságú drónokat vetettek be ukrán támadások során orosz területek ellen.
A londoni orosz nagykövetség ezt követően megtorlással fenyegető nyilatkozatot adott ki, amelyben arra figyelmeztetett, hogy Nagy-Britanniának következményekkel kell számolnia az Ukrajnának nyújtott támogatás miatt.
A bolgár jósnő 1996-ban halt meg, ám neve azóta is rendszeresen felbukkan a világvége-jóslatokkal és a nagy történelmi fordulatokkal kapcsolatban. A neki tulajdonított előrejelzések azonban nem tekinthetők megbízható információnak. Számos állításnak nincs korabeli, ellenőrizhető forrása, és a jóslatokat gyakran utólag kapcsolják össze megtörtént eseményekkel.
Egyelőre tehát semmi nem támasztja alá, hogy Baba Vanga valóban megjósolta volna a harmadik világháború 2026-os kitörését vagy Putyin hatalmának végét.
Az viszont kétségtelen, hogy a világban zajló konfliktusok miatt az ilyen hátborzongató történetek továbbra is sokak fantáziáját megmozgatják.
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