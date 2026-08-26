Felfedte a jós: innen tudhatod, ha idegen DNS van a szervezetedben

Egyszerre idegen-szakértő és jövőlátó Elizabeth April. A fiatal hölgy korábban elmesélte: még gyerekként elrabolták az idegenek, később azonban elfeledtették vele ezt a találkozást. "Elhúzta a kezét az arcom előtt, és azt mondta: el fogsz felejteni mindent, a saját biztonságod érdekében. De egy nap újra emlékezni fogsz rá" – mesélte, hozzátéve: ez a nap 24 éves korában jött el. April egy másik alkalommal azt fedte fel: még 2026-ban egy apokaliptikus esemény véget vet a világnak. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindannyian meghalunk. Sőt! "Nem kell félni, mert ez csak egy idővonal, egy lehetőség. És ha egy idővonal összeomlik, a lelkünk egyszerűen át tud ugrani egy másik idővonalra. Innen származik a Mandela-effektus is" – fejtette ki.
April most a Gaia Unexplained vendégeként beszélt a földönkívüliekről, valamint arról, miképp vélekedik az ember-idegen hibrid elméletekről.
"Az emberek kezdik megkérdőjelezni a saját biológiájuk természetét. Kik vagyunk mi és miért vagyunk itt?" – kezdte a jövőlátó.
April szerint az úgynevezett "hüllők" ember-idegen hibrid programja olyan régi, hogy gyakorlatilag nincs olyan élő ember a Földön, akiben ne lenne idegen DNS. Kifejtette azonban, hogy most egy újabb lépést tapasztalhatunk a földi-idegen hibridek terén az úgynevezett Essessani idegen fajnak köszönhetően. Az új hibridek félig emberek, félig "szürkék". Ezek a hibridek picit másképp néznek ki vagy fognak kinézni, mint mi: nagyobb szemmel, és kisebb füllel és orral rendelkeznek majd.
"Egy nagy evolúciós lépés vár ránk!" – emelte ki Elizabeth April.
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