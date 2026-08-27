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A 8 éves Emese olyan emlékeket őrzött, amelyek egy 90 éve elhunyt rokonhoz vezettek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors reinkarnáció
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 27. 08:00
epigenetikaDNS-szerkezetemlék
Számtalan olyan történetet hallottunk már, melyet a reinkarnációban hívők egyértelmű bizonyítéknak gondolnak. Vajon honnan származhat egy olyan emlék, amelynek látszólag semmi keresnivalója nincs a saját életünkben? A nyolcéves Emese sztorija néhány tárgyhoz való vonzalommal kezdődött, ám idővel egy közel kilencven éve elhunyt családtaghoz vezettek a jelek. A kislány családja csak akkor kezdett komolyabban foglalkozni az egybeesésekkel, amikor az kimondott egy furcsa szót, amelyet elvileg soha életében nem hallhatott.
Szlovák Eszter
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Emese mindig szeretett a nagyszüleinél lenni. Különösen érdekelte minden régi tárg és emlék, imádott kutakodni a szekrények mélyén őrzött családi ereklyék között. Később aztán egyre több olyan hátborzongató dolog történt, ami még a nagymamájának is feltűnt.

Kislány a nagymamájával - számos emlék köti őket össze
A generációs emlék a DNS-ben adódhat tovább?
Fotó: PeopleImages

Emlék a múltból, vagy csupán különös egybeesések? 

A kislány talált egy porcelántálat és étkészletet, amelyen kék virágminta volt, és egészen meglepő módon ragaszkodni kezdett hozzájuk. Később egy régi fémdoboz került a kezébe, azt sem akarta letenni, sem pedig visszaadni a nagymamájának.  

Mintha nem először látta volna ezeket a dolgokat. Nem egyszerűen tetszettek neki, hanem valamiért fontosnak érezte azokat

 − mesélte később az édesanyja. 

A nagyi ekkor mondta el, hogy ezek mind Annáé voltak

Anna a nagymama édesanyjának húga volt, aki mindössze 16 évesen hunyt el az 1930-as években, hirtelen kialakult hashártyagyulladás következtében. Halála óriási tragédiát jelentett az egész családnak. A régi ház számtalan tárgyi emléket őrzött az egykori családi vendéglőből, melyek fura módon összekötötték Annát és Emesét. A kislány rajongott néhány régimódi fogásért, amelyek a vendéglő régi étlapján is szerepeltek. A nagymama pedig döbbenten ismerte fel: éppen azokért az ételekért volt oda Anna is.

Régi fotók az asztalon
Egyesek szerint a biológiai memória segíthet az utódoknak gyorsabban alkalmazkodni a környezeti veszélyekhez.
Fotó: Steve Allen

Sőt, Emese nagyon sokszor simogatta és fájlalta a pocakját – ami a nagymamát óhatatlanul Anna halálának okára emlékeztette. Emese időnként egy zsúfolt helyiségről fantáziált és beszélt − emberek ettek, poharak csörömpöltek, és nagy edényekben főtt az étel. Pedig a régi vendéglő hosszú évtizedekkel a születése előtt megszűnt.

Lehetséges, hogy nem a reinkarnáció a magyarázat?

A család egy idő után már a reinkarnációt is felvetette – talán Anna lelke öltött újra testet Emesében? A kislány édesanyja végül spirituális tanácsadót keresett fel, ám nem azt a választ kapta, amire számított. 

A tanácsadó szerint nem feltétlenül csak arra kell gondolni, hogy Emese egy előző életében Anna volt. Létezik egy másik spirituális elképzelés és magyarázat is, amely szerint a vérvonalon keresztül bizonyos erőteljes élmények és emlékek lenyomatai örökíthetők. 

Az epigenetika tudománya valóban foglalkozik azzal, hogy egyes környezeti hatások miként befolyásolhatják a génműködést, arra azonban máig nincs tudományos bizonyíték, hogy egy konkrét emlék vagy megtörtént esemény a DNS-ben eltárolódna. 

DNS-lánc tableten
Tárolódhatnak őseink emlékei a géntérképünkben?
Fotó: Andrey_Popov

Ugyanakkor az epigenetika ennek lehetőségét egyáltalán nem zárja ki. Spirituális szempontból viszont felmerülhet a kérdés: ahogyan fizikai tulajdonságokat is öröklünk az őseinktől, vajon hordozhatunk-e magunkban valamilyen mélyebb információt, egyes felmenőink emlékeit, testi-lelki megéléseit?

 A család talán ennyiben hagyta volna az egészet, ha egyik délután nem történik valami hátborzongató és megmagyarázhatatlan.

Egy szó, amelyet Emese nem ismerhetett

Emese egy kisebb gyerekcsínyt követett el a nagyszülőknél, amit persze próbált elrejteni. Amikor meghallotta közeledni a nagyiját, nevetve kiszaladt az udvarra: 

Jaj, most Kopfwaschni lesz!

Az idős asszony teljesen elsápadt, hiszen a rég elhunyt édesanyja és annak testvére, Anna használta ezt a tréfás, sváb eredetű családi kifejezést, amikor rossz fát tettek gyerekként a tűzre, és tudták, hogy fejmosást, azaz leszidást kapnak majd a szüleiktől. Emese édesanyja nem ismerte ezt a kifejezést, a nagymama pedig biztos volt benne, hogy az unokája előtt soha nem ejtette ki ezt a szót. Hogy reinkarnáció vagy újjászületés bizonyítéka-e mindez, vagy csupán egyszerű véletlen történt-e, arra talán sosem kapnak választ. A nagymama azonban attól a naptól kezdve egészen más szemmel kezdett Emesére tekinteni.

Szeretnél még többet megtudni a genetikai emlékezetről? Tekintsd meg az alábbi videót:

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