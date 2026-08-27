A 8 éves Emese olyan emlékeket őrzött, amelyek egy 90 éve elhunyt rokonhoz vezettek

Emese mindig szeretett a nagyszüleinél lenni. Különösen érdekelte minden régi tárg és emlék, imádott kutakodni a szekrények mélyén őrzött családi ereklyék között. Később aztán egyre több olyan hátborzongató dolog történt, ami még a nagymamájának is feltűnt.

A generációs emlék a DNS-ben adódhat tovább?

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Emlék a múltból, vagy csupán különös egybeesések?

A kislány talált egy porcelántálat és étkészletet, amelyen kék virágminta volt, és egészen meglepő módon ragaszkodni kezdett hozzájuk. Később egy régi fémdoboz került a kezébe, azt sem akarta letenni, sem pedig visszaadni a nagymamájának.

Mintha nem először látta volna ezeket a dolgokat. Nem egyszerűen tetszettek neki, hanem valamiért fontosnak érezte azokat

− mesélte később az édesanyja.

A nagyi ekkor mondta el, hogy ezek mind Annáé voltak

Anna a nagymama édesanyjának húga volt, aki mindössze 16 évesen hunyt el az 1930-as években, hirtelen kialakult hashártyagyulladás következtében. Halála óriási tragédiát jelentett az egész családnak. A régi ház számtalan tárgyi emléket őrzött az egykori családi vendéglőből, melyek fura módon összekötötték Annát és Emesét. A kislány rajongott néhány régimódi fogásért, amelyek a vendéglő régi étlapján is szerepeltek. A nagymama pedig döbbenten ismerte fel: éppen azokért az ételekért volt oda Anna is.

Egyesek szerint a biológiai memória segíthet az utódoknak gyorsabban alkalmazkodni a környezeti veszélyekhez.

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Sőt, Emese nagyon sokszor simogatta és fájlalta a pocakját – ami a nagymamát óhatatlanul Anna halálának okára emlékeztette. Emese időnként egy zsúfolt helyiségről fantáziált és beszélt − emberek ettek, poharak csörömpöltek, és nagy edényekben főtt az étel. Pedig a régi vendéglő hosszú évtizedekkel a születése előtt megszűnt.

Lehetséges, hogy nem a reinkarnáció a magyarázat?

A család egy idő után már a reinkarnációt is felvetette – talán Anna lelke öltött újra testet Emesében? A kislány édesanyja végül spirituális tanácsadót keresett fel, ám nem azt a választ kapta, amire számított.

A tanácsadó szerint nem feltétlenül csak arra kell gondolni, hogy Emese egy előző életében Anna volt. Létezik egy másik spirituális elképzelés és magyarázat is, amely szerint a vérvonalon keresztül bizonyos erőteljes élmények és emlékek lenyomatai örökíthetők.

Az epigenetika tudománya valóban foglalkozik azzal, hogy egyes környezeti hatások miként befolyásolhatják a génműködést, arra azonban máig nincs tudományos bizonyíték, hogy egy konkrét emlék vagy megtörtént esemény a DNS-ben eltárolódna.