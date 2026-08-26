"Azt hittem, az angyalok üzennek nekem – a végén már féltem munkába menni"

Marcsi a spirituális beállítottsága ellenére mindig két lábbal állt a földön – a munkájában precíz, megbízható, együttműködő és kifejezetten gyakorlatias volt. Az angyalok és az ezotéria iránti érdeklődését azonban sosem rejtette véka alá. Amikor új munkahelyre került, eszébe sem jutott, hogy éppen ezt használják majd fel ellene.
Az osztályon Marcsival együtt hét nő dolgozott. Gyorsan beilleszkedett, könnyen megtanulta a feladatokat, és ha kellett, másoknak is segített. Egyetlen dologban különbözött látványosan a többiektől: hitt a transzcendens erőkben.
– Szerintem az angyalok egészen hétköznapi módon jelzik, hogy mellettünk vannak – mesélte egyszer kávézás közben, sok más ezoterikus megtapasztalása mellett. A három régóta ott dolgozó kolléganő összenézett és elmosolyodott, de Marcsi akkor még nem tulajdonított ennek nagy jelentőséget. Már megszokta, hogy egyesek furcsán néznek rá a hite és szemléletmódja miatt.
Egyik reggel egy apró, hófehér madártoll feküdt a billentyűzetén, amitől Marcsi mosolyra fakadt. Néhány nappal később egy újabb, nagyobb darabot talált a táskája mellett. Azonban egy délután valami egészen meghökkentő dolog történt, amit eddigi életében még sohasem tapasztalt.
Munka közben a számítógépe monitorján néhány pillanatra egy angyalt ábrázoló kép villant fel.
Először arra gondolt, talán valamelyik megnyitott oldal reklámja lehetett. Másnap azonban megint hasonlót tapasztalt: ezúttal egy régi, festményszerű angyalarc jelent meg a képernyőn pár másodpercre. Marcsi szíve hevesen verni kezdett.
Nagyjából egy héttel később halk suttogást kezdett hallani az íróasztalánál ülve. A hang olyan gyenge és torz volt, hogy egyáltalán nem tudta kivenni a szavakat. Amikor hátrafordult, mindenki nyugodtan dolgozott tovább.
– Ti is hallottátok? – kérdezte Marcsi. A többiek értetlenül néztek rá.
– Mit?
Néha halk dallam is társult a különös hangokhoz, máskor pedig három lassú koppanás hallatszott valahonnan Marcsi háta mögül. Mire megfordult, csak a számítógépek billentyűhangjait hallotta. A korábban megnyugtatónak érzett „angyali” jelenségek lassan nyomasztani kezdték. Különösen azután, hogy a monitoron felvillanó képek is megváltoztak. Már nem kedves, fényben úszó angyalokat látott, hanem komor arcokat, sötét szárnyú alakokat, amelyek néhány pillanatra mintha egyenesen rá meredtek volna.
Marcsi már nem tudta, mit gondoljon, lassan saját épelméjűségét is kezdte megkérdőjelezni. A legrosszabb az volt, hogy pontosan tudta: a többiek előtt is nevetség tárgyává válik.
– Megint hallottam – szaladt ki egyszer a száján, amikor ismételten az ijesztő suttogásra lett figyelmes.
– Micsodát? – Már megint képzelődsz? Hahó, Föld hívja Marcsit! – szólt hozzá gúnyosan az egyik kolléganő. Az elkeseredett nő lassan az összeomlás szélére került, és egyre nagyobb stresszt jelentett számára a munkahelyére való bejárás is. Ettől kezdve inkább mindenről hallgatott odabent. Otthon azonban egyre többet gondolkodott: tényleg valamiféle égi üzenetet kap? Ha igen, akkor mire akarják felhívni a figyelmét az angyalok? És miért váltak a korábban megnyugtatónak érzett jelek ennyire ijesztővé és sötétté? Talán teljesen elment a józan esze?
Az igazságot végül Dóri, az egyik kolléganő mondta el neki.
– Marcsi, én ezt már nem bírom tovább nézni. Nem képzelődsz, és nem őrültél meg.
Kiderült, hogy a három nőből álló kis klikk hetek óta gonosz játékot űz Marcsival. A tollakat ők helyezték el, a monitoron felvillanó angyalképek mögött is ők álltak, a halk dallamokat pedig valamelyikük telefonjáról indították el.
A suttogásokat még ennél is egyszerűbb volt kivitelezniük. Amikor Marcsi háttal ült nekik és belemerült a munkába, valamelyikük eltorzított, alig hallható hangon suttogott vagy ijesztő elnyújtott hangokat adott ki. A kopogásokat hol az asztalon, hol a szekrény oldalán keltették. Amint Marcsi megfordult, persze mindhárman ártatlan arccal dolgoztak tovább.
A céljuk az volt, hogy Marcsi egyre többet beszéljen az „égi jelekről”, végül pedig bolondnak tűnjön a többiek szemében abban reménykedtek, hogyha mindez a főnök fülébe jut, akár Marcsi kirúgásához is vezethet.
Dóri eleinte nem avatkozott közbe, ám amikor látta, hogy Marcsi már valóban fél és saját magában is kételkedni kezd, megsajnálta. Embertelennek tartotta a kolléganői viselkedését, amivel minden erkölcsi határt átléptek. Marcsiból kitört a sírás - egyszerre érzett mérhetetlen dühöt és hatalmas megkönnyebbülést. Nem látott más utat, mint a felmondást. Elhatározta, hogy főnökének nem meséli el a teljes történetet, csak egyéb okokra hivatkozva lép ki. Bár nem neki volt szégyellnivalója a történtek miatt, úgy érezte, nem tudna tovább dolgozni és létezni egy ilyen őszintétlen és aljas tettekre képes közegben.
A hitét azóta sem veszítette el. Ma is hisz az angyalokban, a megérzésekben és abban, hogy igenis gyakran kapunk fontos égi jeleket. Valamit azonban megtanult: spirituális beállítottságát többé nem tárja fel olyan közegben, ahol azt érzi, nézeteit nem tisztelik vagy gúny tárgyává tehetik.
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