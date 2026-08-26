"Azt hittem, az angyalok üzennek nekem – a végén már féltem munkába menni"

Marcsi a spirituális beállítottsága ellenére mindig két lábbal állt a földön – a munkájában precíz, megbízható, együttműködő és kifejezetten gyakorlatias volt. Az angyalok és az ezotéria iránti érdeklődését azonban sosem rejtette véka alá. Amikor új munkahelyre került, eszébe sem jutott, hogy éppen ezt használják majd fel ellene.

A tudat, hogy egy felsőbb erő, például angyalok vigyáznak ránk, csökkentheti a szorongást

Fotó: New Africa

Az angyalok miatt lett nevetség tárgya az új munkahelyén

Az osztályon Marcsival együtt hét nő dolgozott. Gyorsan beilleszkedett, könnyen megtanulta a feladatokat, és ha kellett, másoknak is segített. Egyetlen dologban különbözött látványosan a többiektől: hitt a transzcendens erőkben.

– Szerintem az angyalok egészen hétköznapi módon jelzik, hogy mellettünk vannak – mesélte egyszer kávézás közben, sok más ezoterikus megtapasztalása mellett. A három régóta ott dolgozó kolléganő összenézett és elmosolyodott, de Marcsi akkor még nem tulajdonított ennek nagy jelentőséget. Már megszokta, hogy egyesek furcsán néznek rá a hite és szemléletmódja miatt.

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Fotó: Pixel-Shot

Először csak egy fehér toll érkezett

Egyik reggel egy apró, hófehér madártoll feküdt a billentyűzetén, amitől Marcsi mosolyra fakadt. Néhány nappal később egy újabb, nagyobb darabot talált a táskája mellett. Azonban egy délután valami egészen meghökkentő dolog történt, amit eddigi életében még sohasem tapasztalt.

Munka közben a számítógépe monitorján néhány pillanatra egy angyalt ábrázoló kép villant fel.

Először arra gondolt, talán valamelyik megnyitott oldal reklámja lehetett. Másnap azonban megint hasonlót tapasztalt: ezúttal egy régi, festményszerű angyalarc jelent meg a képernyőn pár másodpercre. Marcsi szíve hevesen verni kezdett.

Váratlan helyen feltűnő fehér tollak, madarak vagy pillangók megjelenése angyali üzenetre utalhat

Fotó: Karsten_1

A jelek lassan félelmetessé váltak

Nagyjából egy héttel később halk suttogást kezdett hallani az íróasztalánál ülve. A hang olyan gyenge és torz volt, hogy egyáltalán nem tudta kivenni a szavakat. Amikor hátrafordult, mindenki nyugodtan dolgozott tovább.

– Ti is hallottátok? – kérdezte Marcsi. A többiek értetlenül néztek rá.

– Mit?

Néha halk dallam is társult a különös hangokhoz, máskor pedig három lassú koppanás hallatszott valahonnan Marcsi háta mögül. Mire megfordult, csak a számítógépek billentyűhangjait hallotta. A korábban megnyugtatónak érzett „angyali” jelenségek lassan nyomasztani kezdték. Különösen azután, hogy a monitoron felvillanó képek is megváltoztak. Már nem kedves, fényben úszó angyalokat látott, hanem komor arcokat, sötét szárnyú alakokat, amelyek néhány pillanatra mintha egyenesen rá meredtek volna.

Marcsi már nem tudta, mit gondoljon, lassan saját épelméjűségét is kezdte megkérdőjelezni. A legrosszabb az volt, hogy pontosan tudta: a többiek előtt is nevetség tárgyává válik.

– Megint hallottam – szaladt ki egyszer a száján, amikor ismételten az ijesztő suttogásra lett figyelmes.