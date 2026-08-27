Felesége és két gyermeke gyászolja a tragikus körülmények közt elhunyt Boros Gergelyt – jószívűsége vezetett a sportoló halálához?

Az egész országot megrázta Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos halálhíre, amit a Magyar Kajak-Kenu Szövetség közölt a hivatalos oldalán. A 42 éves sportember tragikus balesetben veszítette életét, sajtóinformációk szerint egy paksi padelpálya építésén. A városban azt is beszélik, hogy az MKKSZ korábbi szakmai igazgatója egy baráti szívességnek tett eleget, és segíteni ment a helyszínre, ahol aztán rázuhant egy hatalmas üvegfal. Ezeket az információkat egyelőre hivatalosan nem erősítették meg, a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja a pontos körülményeket. Boros Gergelytől szívszorító sorokkal búcsúznak pályatársai, barátai és egykori csapattársai.
Boros Gergely a 2004-es poznani kontinensbajnokságon szerzett Európa-bajnoki címet a K-4 200 méteren versenyző egység tagjaként, 2007-ben pedig világbajnok lett a K–4 200 méteres egység tagjaként Duisburgban. Visszavonulása után is a sportágban dolgozott, 2018 és 2024 között a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai igazgatója volt.
Munkáját mindig ugyanolyan alázattal és elhivatottságával végezte, mint amellyel élsportolóként a vízen küzdött a minél jobb eredményekért
– olvasható az MKKSZ közleményében.
A Teol.hu közben arról írt, hogy a rendőrség csütörtöki tájékoztatása szerint augusztus 26-án, este fél hét körül haláleset történt Pakson, egy tervezett padelpálya kialakításának helyszínén, az áldozat pedig Boros Gergely, akit felesége és két gyermeke gyászol.
A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségének gyanúja miatt indított büntetőeljárást.
A Pakson élők azt beszélik Boros Gergely halálával és a padelpálya építésén történt tragédiával kapcsolatban, hogy a világ- és Európa-bajnok kajakost egyik ismerőse kereste meg azzal, tudna-e segíteni a helyszínen.
A 42 éves sportember a rá jellemző jószívűséggel tett eleget a baráti szívességnek.
Ezeket az információkat egyelőre hivatalosan nem erősítették meg, ahogy az Index információit sem, amely szerint egy hatalmas üvegfal zuhant a korábbi sportolóra. A rendőrség annyit közölt még az esettel kapcsolatban, hogy szakértők bevonásával vizsgálja a körülményeket.
Boros Gergely halálhíre megrázta a magyar kajak-kenu közösséget. A világ- és Európa-bajnok sportoló pályatársai, sportolótársai és egykori csapattársai megrendülten búcsúznak a közösségi oldalakon. Nádas Bence olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok kajakozó nem tudja felfogni és elfogadni azt, ami történt.
Amikor 2014-ben megismertelek, egy vidám, vicces, céltudatos, segítőkész és családszerető embert ismertem meg. Mindig is felnéztem rád és arra, amit képviselsz. Nem tudok olyasvalakit említeni, aki ne ezt gondolta volna rólad, mert aki ismert, az tudta, hogy milyen kincs is vagy. Örökre a szívemben leszel, barátom. A közös edzések, versenyek, edzőtáborok és az önfeledt ünneplések emlékei tovább élnek bennem
– fogalmazott Nádas Bence.
Kucsera Gábor a születésnapján tudta meg, hogy elhunyt az egykori versenyzőtársa, így ahelyett, hogy örömmel ünnepelne, fogadva a jókívánságokat, a szívében mély űr keletkezett.
Számtalan nemzetközi versenyen vettünk részt és együtt lettünk Európa-bajnokok, együtt harcoltuk ki az olimpiai kvótát Szegeden és rengeteg kalandot éltünk át edzőtáborokban, világversenyeken. Hihetetlenül nagy hiányt hagysz magad után. Őszinte részvétem az egész családnak. Isten veled, Geri
– írta Facebook-oldalán a kétszeres világbajnok.
A paralimpiai bajnok úszó, Sors Tamás a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet munkatársaként személyesen is jól ismerte Boros Gergelyt, akitől pár hete öleléssel búcsúzott, de azt nem gondolta, hogy az lesz az utolsó.
Nagyon fogsz hiányozni
– fogalmazott Sors Tamás.
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség saját halottjának tekinti Boros Gergelyt.
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