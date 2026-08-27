Felesége és két gyermeke gyászolja a tragikus körülmények közt elhunyt Boros Gergelyt – jószívűsége vezetett a sportoló halálához?

Az egész országot megrázta Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos halálhíre, amit a Magyar Kajak-Kenu Szövetség közölt a hivatalos oldalán. A 42 éves sportember tragikus balesetben veszítette életét, sajtóinformációk szerint egy paksi padelpálya építésén. A városban azt is beszélik, hogy az MKKSZ korábbi szakmai igazgatója egy baráti szívességnek tett eleget, és segíteni ment a helyszínre, ahol aztán rázuhant egy hatalmas üvegfal. Ezeket az információkat egyelőre hivatalosan nem erősítették meg, a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja a pontos körülményeket. Boros Gergelytől szívszorító sorokkal búcsúznak pályatársai, barátai és egykori csapattársai.

Boros Gergely kajakost felesége és két gyermeke gyászolja

Fotó: Balint Vekassy / MKKSZ

Elhunyt Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos

Boros Gergely a 2004-es poznani kontinensbajnokságon szerzett Európa-bajnoki címet a K-4 200 méteren versenyző egység tagjaként, 2007-ben pedig világbajnok lett a K–4 200 méteres egység tagjaként Duisburgban. Visszavonulása után is a sportágban dolgozott, 2018 és 2024 között a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai igazgatója volt.

Munkáját mindig ugyanolyan alázattal és elhivatottságával végezte, mint amellyel élsportolóként a vízen küzdött a minél jobb eredményekért

– olvasható az MKKSZ közleményében.

Tragikus baleset áldozata lett

A Teol.hu közben arról írt, hogy a rendőrség csütörtöki tájékoztatása szerint augusztus 26-án, este fél hét körül haláleset történt Pakson, egy tervezett padelpálya kialakításának helyszínén, az áldozat pedig Boros Gergely, akit felesége és két gyermeke gyászol.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségének gyanúja miatt indított büntetőeljárást.

Jószívűsége miatt vesztette életét?

A Pakson élők azt beszélik Boros Gergely halálával és a padelpálya építésén történt tragédiával kapcsolatban, hogy a világ- és Európa-bajnok kajakost egyik ismerőse kereste meg azzal, tudna-e segíteni a helyszínen.

A 42 éves sportember a rá jellemző jószívűséggel tett eleget a baráti szívességnek.

Ezeket az információkat egyelőre hivatalosan nem erősítették meg, ahogy az Index információit sem, amely szerint egy hatalmas üvegfal zuhant a korábbi sportolóra. A rendőrség annyit közölt még az esettel kapcsolatban, hogy szakértők bevonásával vizsgálja a körülményeket.