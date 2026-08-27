Vastag Csaba részegen még a laptopját is eladta – Félmilliós géptől vált meg egy százasért

Vastag Csaba ma már jóval tudatosabban áll az alkoholfogyasztáshoz, ám volt olyan időszak az életében, amikor a koncertek, az éjszakázások és a bulik szinte természetes velejárója volt az italozás. Az énekes Anger Zsolt Pop, kaja, satöbbi című podcastjében idézte fel, milyen volt számára ez az időszak, és azt is elmesélte, milyen különös üzletet kötött egyszer – méghozzá meglehetősen ittas állapotban.

Vastag Csaba az utóbbi években felhagyott az ivással (Fotó: Máté Krisztián)

Vastag Csaba részegen bőkezű üzleteket kötött

A rock and roll életérzéshez sokszor hozzátartozik a hajnalig tartó mulatozás, Vastag Csaba pedig egy idő után saját magán is észrevette, hogy kezd túl gyakran a pohár fenekére nézni. Bár eleinte a szakmájával együtt járó dologként tekintett az alkoholfogyasztásra, később eljutott arra a pontra, amikor már nem látott benne semmi hasznot.

„Mivel rockzenész vagyok, ezért a a hivatásunknak egy szerves része vagy kelléke az alkoholfogyasztás. Én is észrevettem magamon, hogy túlságosan sokat iszom, és nagyon sokszor volt olyan, hogy már a soknál is több volt, és egyszer csak úgy döntöttem, hogy nincs már rá szükségem.”

Az ittas Vastag Csaba ráadásul meglehetősen bőkezű volt. Olyannyira, hogy olykor nemcsak a barátait vendégelte meg, hanem értékes tárgyaktól is könnyedén megvált – másnap pedig jöhetett a meglepetés, amikor kiderült, mi történt előző este.

„Szerintem nagyon jó fej vagyok ilyenkor, meg adakozó. Volt már, hogy odaadtam nagyon értékes dolgaimat nagyon jó barátaimnak, és általában amiket ilyenkor meg szoktam ígérni, azokat mindig be is tartom.”

Most mondok egy példát: egyszer eladtam a frissen vásárolt laptopomat a gitárosunknak, amit előtte nap vettem 520 ezerért. Ezt eladtam neki részegen 100 ezerért. De utána már nem csináltuk vissza.

„Viszont az, hogy eladtam, az is csak másnap derült ki a koncerten. A laptopot kerestük, hogy hol lehet. A másik gitárosunk kérdezte, hogy merre van már a laptop, mert azon voltak a HD-k a koncerthez, már beálltunk meg minden, mire rájöttem, hogy előző este eladtam!” – mondta nevetve Vastag Csaba.