Vastag Csaba részegen még a laptopját is eladta – Félmilliós géptől vált meg egy százasért

Vastag Csaba ma már jóval tudatosabban áll az alkoholfogyasztáshoz, ám volt olyan időszak az életében, amikor a koncertek, az éjszakázások és a bulik szinte természetes velejárója volt az italozás. Az énekes Anger Zsolt Pop, kaja, satöbbi című podcastjében idézte fel, milyen volt számára ez az időszak, és azt is elmesélte, milyen különös üzletet kötött egyszer – méghozzá meglehetősen ittas állapotban.
A rock and roll életérzéshez sokszor hozzátartozik a hajnalig tartó mulatozás, Vastag Csaba pedig egy idő után saját magán is észrevette, hogy kezd túl gyakran a pohár fenekére nézni. Bár eleinte a szakmájával együtt járó dologként tekintett az alkoholfogyasztásra, később eljutott arra a pontra, amikor már nem látott benne semmi hasznot.
„Mivel rockzenész vagyok, ezért a a hivatásunknak egy szerves része vagy kelléke az alkoholfogyasztás. Én is észrevettem magamon, hogy túlságosan sokat iszom, és nagyon sokszor volt olyan, hogy már a soknál is több volt, és egyszer csak úgy döntöttem, hogy nincs már rá szükségem.”
Az ittas Vastag Csaba ráadásul meglehetősen bőkezű volt. Olyannyira, hogy olykor nemcsak a barátait vendégelte meg, hanem értékes tárgyaktól is könnyedén megvált – másnap pedig jöhetett a meglepetés, amikor kiderült, mi történt előző este.
„Szerintem nagyon jó fej vagyok ilyenkor, meg adakozó. Volt már, hogy odaadtam nagyon értékes dolgaimat nagyon jó barátaimnak, és általában amiket ilyenkor meg szoktam ígérni, azokat mindig be is tartom.”
Most mondok egy példát: egyszer eladtam a frissen vásárolt laptopomat a gitárosunknak, amit előtte nap vettem 520 ezerért. Ezt eladtam neki részegen 100 ezerért. De utána már nem csináltuk vissza.
„Viszont az, hogy eladtam, az is csak másnap derült ki a koncerten. A laptopot kerestük, hogy hol lehet. A másik gitárosunk kérdezte, hogy merre van már a laptop, mert azon voltak a HD-k a koncerthez, már beálltunk meg minden, mire rájöttem, hogy előző este eladtam!” – mondta nevetve Vastag Csaba.
Az üzlet tehát létrejött, a vételár pedig finoman szólva sem tükrözte a laptop eredeti értékét. Csaba utólag már csak nevetni tudott a történteken, és úgy tűnik, a gitáros sem járt rosszul az alkalmi vétellel.
„Tulajdonképpen ez egy százasért ajándék volt. Zolika szerintem még azóta is használja” – nevetett Vastag Csaba.
Az énekes azt is felidézte, hogy ha egy társasággal indult bulizni, akkor nem igazán működött nála a „csak egy sört kérek” hozzáállás. Ha ő rendelt, könnyen előfordult, hogy az egész társaságra gondolt.
„Szóval igen, megérte velem találkozni az éjszakában mindig, mert mindig mindenki a vendégem volt. Sose tudtam csak egy sört kérni, hanem mindig tízet kértem, tehát hogyha voltak velem, akkor mindenki a vendégem volt mindig.”
A változás azonban nem azért következett be, mert egyszerűen megunta a nagyvonalú éjszakákat. Sokkal inkább az életminősége miatt döntött úgy, hogy visszavesz, hiszen az alkohol egyre inkább akadályozta a pihenésben.
„De nem is emiatt hagytam igazából ezt abba, hanem azért, mert nem volt már hasznos. Már nagyon nehezen tudtam aludni. Például most is, hogyha iszom alkoholt, akkor nem alszom jól. Ez egy alap visszatartó tényező. Nem alszom, a másnap már nem jó, szóval nem hasznos.”
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