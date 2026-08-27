Akciós termékekkel és ajándék uzsonnásdobozzal segíti a SPAR az iskolakezdést

Az iskolakezdés mindig kicsit kaotikus. Új tanszerek, órarend, korán kelés, na és persze a nagy kérdés, hogy mit csomagoljunk a gyerekeknek uzsonnára? A szeptemberi rohanás közepette különösen jó, ha van otthon néhány olyan gyorsan elkészíthető finomság, amik nem igényelnek extra alapanyagokat és hatalmas előkészületeket, esetleg már előre is vannak csomagolva. Ebben segíthetnek a SPAR iskolakezdéshez kapcsolódó akciói, amelyek között több olyan termék is van, amik jól jöhetnek az első tanítási napokban.
Az egyik legjobb iskolakezdési ajánlat a Regnum Kölyök termékcsaládhoz kapcsolódik. A gyerekeknek szánt virslik most 25 százalékos kedvezménnyel vásárolhatók meg. A termékcsaládba többek között hámozott és sajtos virsli, párizsi, csemegekaraj és májas is tartozik, így tízóraihoz, uzsonnához vagy akár egy gyors vacsorához is találhatunk közöttük fantasztikus alapanyagokat.
Az iskolakezdési bevásárlás mellé ráadásul egy praktikus ajándék is társul. 1 darab uzsonnásdoboz jár, ha legalább 1599 forint értékben vásárolunk bármilyen Regnum Kölyök terméket. Ez kifejezetten praktikus, hiszen a tanév elején valahogy sosem elég az uzsonnásdobozból.
A gyerekeknek szánt ajánlatok között több ital és gyümölcsös termék is szerepel. A Sió Vitatigris gyümölcspüré MySPAR áron 249 forint, a Capri Sun gyümölcslé két darabtól 199 forintos darabáron kapható, a Kubu gyümölcslé, -nektár, Play gyümölcsital vagy Waterrr pedig 259 forintos áron szerepel az akcióban. A szórólapban megtalálható még a Yippy gyümölcsital is, 329 forintért.
Az iskolai nap hosszú, a gyerekek pedig sok energiát használnak el tanulással, mozgással, különórákkal. Egy jól összeállított uzsonnásdoboz viszont segíthet, hogy ne farkaséhesen érjenek haza. Egy szendvics, némi gyümölcs és egy kisebb finomság egyszerű kombináció, mégis könnyen variálható.
A SPAR heti akcióinak többsége augusztus 27-től szeptember 2-ig tart, míg egyes külön jelölt hétvégi kedvezmények csak augusztus 28-30. között érvényesek. Aki tehát még az első becsengetés előtt szeretné feltölteni a hűtőt, annak most érdemes átnéznie a kínálatot - írja a Mindmegette oldala.
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