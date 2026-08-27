Akciós termékekkel és ajándék uzsonnásdobozzal segíti a SPAR az iskolakezdést

Az iskolakezdés mindig kicsit kaotikus. Új tanszerek, órarend, korán kelés, na és persze a nagy kérdés, hogy mit csomagoljunk a gyerekeknek uzsonnára? A szeptemberi rohanás közepette különösen jó, ha van otthon néhány olyan gyorsan elkészíthető finomság, amik nem igényelnek extra alapanyagokat és hatalmas előkészületeket, esetleg már előre is vannak csomagolva. Ebben segíthetnek a SPAR iskolakezdéshez kapcsolódó akciói, amelyek között több olyan termék is van, amik jól jöhetnek az első tanítási napokban.

Uzsonnásdobozzal is készül a SPAR a gyerekeknek az iskolakezdésre

Akciós a gyerekek nagy kedvence

Az egyik legjobb iskolakezdési ajánlat a Regnum Kölyök termékcsaládhoz kapcsolódik. A gyerekeknek szánt virslik most 25 százalékos kedvezménnyel vásárolhatók meg. A termékcsaládba többek között hámozott és sajtos virsli, párizsi, csemegekaraj és májas is tartozik, így tízóraihoz, uzsonnához vagy akár egy gyors vacsorához is találhatunk közöttük fantasztikus alapanyagokat.

Az iskolakezdési bevásárlás mellé ráadásul egy praktikus ajándék is társul. 1 darab uzsonnásdoboz jár, ha legalább 1599 forint értékben vásárolunk bármilyen Regnum Kölyök terméket. Ez kifejezetten praktikus, hiszen a tanév elején valahogy sosem elég az uzsonnásdobozból.

Akciós italok a táskába

A gyerekeknek szánt ajánlatok között több ital és gyümölcsös termék is szerepel. A Sió Vitatigris gyümölcspüré MySPAR áron 249 forint, a Capri Sun gyümölcslé két darabtól 199 forintos darabáron kapható, a Kubu gyümölcslé, -nektár, Play gyümölcsital vagy Waterrr pedig 259 forintos áron szerepel az akcióban. A szórólapban megtalálható még a Yippy gyümölcsital is, 329 forintért.

Ezekre a SPAR-os akciókra érdemes lecsapni