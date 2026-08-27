Simon Attila új párjáról: „Szeretnénk összeköltözni és együtt élni”

Simon Attila a Balatonnál vette fel lapunknak a telefont, ahol, mint fogalmazott, egy megpróbáltatásokkal teli idő­szak után végre a pihenésé és a családi együttlété volt a főszerep.

Simon Attila újra boldog

(Fotó: hot! Magazin)

Simon Attila a nyár nagy részét Siófokon töltötte gyermekeivel és új párjával, Orsival

a nyár nagy részét Siófokon töltötte gyermekeivel és új párjával, Orsival A gyerekek és Orsi között már az első pillanattól kezdve megvolt az összhang

Volt feleségével a gyermekfelügyelet kérdésében továbbra is jól együttműködnek

A válás más területein azonban komoly konfliktusok alakultak ki közöttük

Attila hét hónap után már az összeköltözést tervezi új párjával, és a tévés visszatérésre is nyitott

Simon Attila válásáról és új párjáról is beszélt

„Ezt a nyarat, amíg az időnk és a lehetőségeink engedték, szinte teljes egészében Siófokon töltöttük. Az időnk nyolcvan százalékában a gyerekekkel voltunk lent. Természetesen barátok is megfordultak nálunk, de alapvetően ötösben voltunk ebben az időszakban: az új párom, Orsi, az ő kislánya, én, valamint a gyere­keim. Nagyon igyekeztünk minden együtt töltött pillanatot megragadni és kihasználni” – kezdte a beszélgetést a hot!-nak Simon Attila, aki igen nehéz időszakot élt meg a ­válása kapcsán.

Simon Attila: „Az első perctől kezdve megvolt köztük az összhang”

A Nyerő Párosból is ismert ­korábbi sportolónak kiemelten fontos volt, hogy a gye­rmekek hogyan fogadják a történteket. Szerencsére az első pillanattól kezdve minden rendben ment köztük és az új párja között.

„Olyan három-négy hónapja mutattam be őket egymásnak. Hála istennek az első perctől kezdve megvolt köztük az összhang. Orsinak is egy ­hasonló korú kislánya van, így nagyon jól elvannak. Igyekeztünk minél több ­közös programot szervezni: ­voltunk a Balatonlellei Vidámparkban, boboztunk, jártunk kalandparkban, rengeteget strandoltunk, és szülinapi ­zsúron is részt vettünk Orsi­éknál. Külön meg kell emlí­tenem, hogy milyen rendkívül nehéz időszak volt ez a lányaim számára, hiszen a szüleik húsz év után váltak el. Ennek ellenére hihetetlenül éretten és kompromisszum­készen kezelték a helyzetet. Szívmelengető érzés látni, hogy a gyerekek és az új párom milyen simán, zökkenőmentesen vannak együtt.”