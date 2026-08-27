Simon Attila új párjáról: „Szeretnénk összeköltözni és együtt élni”

Simon Attila a Balatonnál vette fel lapunknak a telefont, ahol, mint fogalmazott, egy megpróbáltatásokkal teli időszak után végre a pihenésé és a családi együttlété volt a főszerep.
„Ezt a nyarat, amíg az időnk és a lehetőségeink engedték, szinte teljes egészében Siófokon töltöttük. Az időnk nyolcvan százalékában a gyerekekkel voltunk lent. Természetesen barátok is megfordultak nálunk, de alapvetően ötösben voltunk ebben az időszakban: az új párom, Orsi, az ő kislánya, én, valamint a gyerekeim. Nagyon igyekeztünk minden együtt töltött pillanatot megragadni és kihasználni” – kezdte a beszélgetést a hot!-nak Simon Attila, aki igen nehéz időszakot élt meg a válása kapcsán.
A Nyerő Párosból is ismert korábbi sportolónak kiemelten fontos volt, hogy a gyermekek hogyan fogadják a történteket. Szerencsére az első pillanattól kezdve minden rendben ment köztük és az új párja között.
„Olyan három-négy hónapja mutattam be őket egymásnak. Hála istennek az első perctől kezdve megvolt köztük az összhang. Orsinak is egy hasonló korú kislánya van, így nagyon jól elvannak. Igyekeztünk minél több közös programot szervezni: voltunk a Balatonlellei Vidámparkban, boboztunk, jártunk kalandparkban, rengeteget strandoltunk, és szülinapi zsúron is részt vettünk Orsiéknál. Külön meg kell említenem, hogy milyen rendkívül nehéz időszak volt ez a lányaim számára, hiszen a szüleik húsz év után váltak el. Ennek ellenére hihetetlenül éretten és kompromisszumkészen kezelték a helyzetet. Szívmelengető érzés látni, hogy a gyerekek és az új párom milyen simán, zökkenőmentesen vannak együtt.”
A válás folyamata soha senkinek nem könnyű, ám Attilának és a volt feleségnek, Erikának, a gyereknevelés terén sikerült megőrizniük a korábbi példás együttműködést.
„Egyelőre egy dologban nincs köztünk konfliktus: a gyerekfelügyeletben. A mai napig én intézem a dolgaik nyolcvan százalékát, viszem-hozom, ebédeltetem őket, vacsorát készítek, a szünetekben pedig programokat szervezek nekik. Így számomra természetes az ötven-ötven százalékos felügyelet. A többi fronton sajnos jóval csúnyább a helyzet, amit rendkívül méltánytalannak érzek. De bízom benne, hogy a gyerekek miatt, akik egy életre összekötnek minket, érett felnőttek módjára tudjuk kezelni a helyzetet, és a jövőben is ilyen korrekt marad a kapcsolatunk” – mondta Attila, aki az új párjáról csak szuperlatívuszokban tudott beszélni.
Túlzás nélkül mondhatom, hogy ez eddig egy gyönyörű történet. Már az első perctől éreztük, hogy ez nem egy felszínes fellángolás, hanem valami sokkal több. Sosem volt a kapcsolatunkban feszélyezettség vagy üresjárat. Hét hónap után mind a ketten határozottan a másikkal tervezzük a jövőt: hamarosan szeretnénk összeköltözni és együtt élni
– zárta Attila, aki azt is elmondta, nyitott az új tévés lehetőségekre.
„Ha lesz a jövőben olyan felkérés, ami érdekes, és amiben magamat adhatom, akkor természetesen szívesen megyek bárhová, de én sosem tukmálom rá magam senkire.”
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