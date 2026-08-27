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Simon Attila új párjáról: „Szeretnénk összeköltözni és együtt élni”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Simon Attila
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 27. 16:00
gyereknevelésváláspárkapcsolat
Az ismert labdarúgót Siófokon értük utol, a Balaton parti családi nyaralás közben. Simon Attila mesélt a válásáról, az újrakezdésről, a lányairól és a média világához fűződő terveiről is.
Bors
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Simon Attila a Balatonnál vette fel lapunknak a telefont, ahol, mint fogalmazott, egy megpróbáltatásokkal teli idő­szak után végre a pihenésé és a családi együttlété volt a főszerep.

HOT Simon Attila: Válása után újra boldog
Simon Attila újra boldog
(Fotó: hot! Magazin)

 

  • Simon Attila a nyár nagy részét Siófokon töltötte gyermekeivel és új párjával, Orsival
  • A gyerekek és Orsi között már az első pillanattól kezdve megvolt az összhang
  • Volt feleségével a gyermekfelügyelet kérdésében továbbra is jól együttműködnek
  • A válás más területein azonban komoly konfliktusok alakultak ki közöttük
  • Attila hét hónap után már az összeköltözést tervezi új párjával, és a tévés visszatérésre is nyitott

Simon Attila válásáról és új párjáról is beszélt

„Ezt a nyarat, amíg az időnk és a lehetőségeink engedték, szinte teljes egészében Siófokon töltöttük. Az időnk nyolcvan százalékában a gyerekekkel voltunk lent. Természetesen barátok is megfordultak nálunk, de alapvetően ötösben voltunk ebben az időszakban: az új párom, Orsi, az ő kislánya, én, valamint a gyere­keim. Nagyon igyekeztünk minden együtt töltött pillanatot megragadni és kihasználni” – kezdte a beszélgetést a hot!-nak Simon Attila, aki igen nehéz időszakot élt meg a ­válása kapcsán.

Simon Attila: „Az első perctől kezdve megvolt köztük az összhang”

A Nyerő Párosból is ismert ­korábbi sportolónak kiemelten fontos volt, hogy a gye­rmekek hogyan fogadják a történteket. Szerencsére az első pillanattól kezdve minden rendben ment köztük és az új párja között.

„Olyan három-négy hónapja mutattam be őket egymásnak. Hála istennek az első perctől kezdve megvolt köztük az összhang. Orsinak is egy ­hasonló korú kislánya van, így nagyon jól elvannak. Igyekeztünk minél több ­közös programot szervezni: ­voltunk a Balatonlellei Vidámparkban, boboztunk, jártunk kalandparkban, rengeteget strandoltunk, és szülinapi ­zsúron is részt vettünk Orsi­éknál. Külön meg kell emlí­tenem, hogy milyen rendkívül nehéz időszak volt ez a lányaim számára, hiszen a szüleik húsz év után váltak el. Ennek ellenére hihetetlenül éretten és kompromisszum­készen kezelték a helyzetet. Szívmelengető érzés látni, hogy a gyerekek és az új párom milyen simán, zökkenőmentesen vannak együtt.”

HOT Simon Attila: Válása után újra boldog
Simon Attila hamarosan összeköltözik párjával (Fotó: hot! Magazin)

„A gyerekek egy életre összekötnek minket”

A válás folyamata soha senkinek nem könnyű, ám Attilának és a volt feleségnek, Erikának, a gyereknevelés terén sikerült megőrizniük a korábbi példás együttműködést.

„Egyelőre egy dologban nincs köztünk konfliktus: a gyerekfelügyeletben. A mai napig én intézem a dolgaik nyolcvan százalékát, viszem-hozom, ebédeltetem őket, vacsorát készítek, a szünetekben pedig programokat szervezek nekik. Így számomra természetes az ötven-­ötven százalékos felü­gyelet. A többi fronton sajnos jóval csúnyább a helyzet, amit rendkívül méltánytalannak érzek. De bízom benne, hogy a gyerekek miatt, akik egy életre összekötnek minket, érett felnőttek módjára tudjuk kezelni a helyzetet, és a jövőben is ilyen korrekt marad a kapcsolatunk” – mondta ­Attila, aki az új párjáról csak szuperlatívuszokban ­tudott beszélni. 

Túlzás ­nélkül mondhatom, hogy ez eddig egy gyönyörű történet. Már az első perctől éreztük, hogy ez nem egy felszínes fellángolás, hanem valami sokkal több. Sosem volt a kapcsolatunkban feszélyezettség vagy üresjárat. Hét hónap után mind a ketten ­határozottan a másikkal tervezzük a jövőt: hamarosan szeretnénk összeköltözni és együtt élni

– zárta Attila, aki azt is elmondta, nyitott az új tévés lehetőségekre. 

„Ha lesz a jövőben olyan felkérés, ami érdekes, és amiben magamat adhatom, akkor természetesen szívesen megyek bárhová, de én sosem tukmálom rá magam senkire.”

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Fotó: hot! magazin

 

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