A többségnek fogalma sincs, mit jelentenek ezek a mondatok: te vajon tudod?

Rengeteget változott a nyelvünk az elmúlt száz év során: azok a szólások és mondások, amelyek nagyszüleinknek még a mindennapjaihoz tartoztak, manapság már elfeledetté váltak. Kvízünkben ezeket a régebben sokat használt mondatokat idézzük fel, melyek – lássuk be! – színesebbé tették a beszédünket.
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