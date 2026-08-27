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A többségnek fogalma sincs, mit jelentenek ezek a mondatok: te vajon tudod?

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 27. 15:00
tesztkvíz
Mennyire ismered a magyar nyelv rejtelmeit? Ebből a kvízből kiderül!
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Rengeteget változott a nyelvünk az elmúlt száz év során: azok a szólások és mondások, amelyek nagyszüleinknek még a mindennapjaihoz tartoztak, manapság már elfeledetté váltak. Kvízünkben ezeket a régebben sokat használt mondatokat idézzük fel, melyek – lássuk be! – színesebbé tették a beszédünket.

Mennyire ismered a szólásokat és mondásokat? Ebből a kvízből kiderül!
Mennyire ismered a szólásokat és mondásokat? Ebből a kvízből kiderül!
Fotó: Pexels

Kvíz rég elfeledett mondatokról: te tudod, mit jelentenek a következő szólások és mondások?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Mit csinál, aki a Dunában keres vizet?

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Ide kattintva egy retró Budapest-kvízt tölthetsz ki, itt pedig letesztelheted, mennyire ismered a magyar feltalálókat és találmányaikat.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu