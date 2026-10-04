Zdroba Patrik: „Furcsa étkezési szokásaim vannak”

A kolumbiai kaland során a szíve-lelke benne volt a játékban, a megszokottól teljesen eltérő étkezés azonban rendkívül nagy próbatétel elé állította Zdroba Patrikot.

Zdroba Patrik a Celeb vagyok ments ki innenből való kiesése után nyilatkozott

(Fotó: hot! magazin/ RTL)

Patrikot rendkívül megviselte a szokatlan kolumbiai étrend

Az énekes szerint étkezési problémái az ADHD-jával függenek össze

A kempingezési tapasztalat hiánya miatt nehezen szokta meg a dzsungelt

A megpróbáltatások során leginkább a felesége és a kiskutyája hiányzott neki

Zdroba Patrik a Celeb vagyok, ments ki innenről vallott

Amikor ételt nyertünk, annak sem tudtam örülni, hiszen rettenetesen furcsa étkezési szokásaim vannak: bizonyos fogásoktól egyenesen undorodom. Sajnos ez a probléma régóta fennáll. A legegyszerűbben úgy tudnám elmagyarázni, hogy úgy étkezem, mint a gyerekek. Amikor kicsi voltam, édesanyám rengeteget küszködött velem emiatt. Előfordult, hogy órákig kellett ülnöm egy tál kaja felett, amíg meg nem ettem. ADHD-s vagyok, és ez valószínűleg az egyik melléktünete. Rengetegen küzdünk ilyen nehézségekkel, valószínűleg nálam is erről van szó

– kezdte a hot!–nak.

Az énekes őszintén elárulta, hogy nemcsak a koplalás, hanem a vadon idegen közege és a folyamatos nyüzsgés is küzdelmet jelentett számára.

„Rendkívül nehezen alkalmazkodtam a dzsungelhez. Soha életemben nem kempingeztem, nem táboroztam, teljesen kimaradtak az életemből az ilyen élmények. Egy új párkapcsolat kezdetén, az első pár hétben még az együtt alvás is nehézséget okozott nálam, hiszen nem tudom könnyen venni az ilyen helyzeteket. Számomra nagyon nehéz volt megszokni, hogy állandóan rengeteg ember van körülöttem.”

Nemcsak a fizikai megpróbáltatások viselték meg, hanem a szerettei hiánya is, hiszen – a külvilágtól teljesen elvágva – elképesztően vágyott a családjára.