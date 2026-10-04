Koltai Vivien és Veréb Tamás – 5 sztárpár, aki nem kötötte orrunkra a szerelmét

Koltai Vivien és Veréb Tamás titokban esküdtek, de nem ők az egyetlenek. Mutatjuk a titkos sztáresküvőket!

Koltai Vivien és Veréb Tamás is titokban házasodtak

(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Ezek a sztárok titokban mondták ki a boldogító igent

Nem vágytak reflektorfényre a nagy napon

Mutatjuk a legtitkosabb sztáresküvőket!

A legmeglepőbb titkos esküvők: Koltai Vivien és Veréb Tamás

Vannak sztárok, akik a nagy napjukból sem kértek a nyilvánosságból. Koltai Vivien és Veréb Tamás mellett több ismert pár is titokban kötötte össze az életét, távol a kíváncsi tekintetektől. Mutatjuk, kik választották a meghitt, szűk körű esküvőt.

Koltai Vivien és Veréb Tamás

Az operettsztár és a kedvese nem vágytak nagy felhajtásra: 2025 nyarán, a Balaton-felvidéken házasodtak össze. A ceremónián csak a családtagjaik és a legközelebbi barátaik vettek részt. A meghitt esküvő illett hozzájuk, hiszen a kapcsolatuk legszemélyesebb részleteit korábban sem szerették kiteregetni – írja a hot!.

Koltai Vivien és Veréb Tamás esküvője titkos volt

(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Alison Brie és Dave Franco

A két színész 2012-ben kezdett randizni, három évvel később pedig eljegyezték egymást. Bár azt lehetett tudni, hogy készülnek a házasságra, az esküvő időpontját és helyszínét titokban tartották. 2017 márciusában derült ki, hogy addigra már kimondták egymásnak a boldogító igent.

Alison Brie és Dave Franco sem verte nagydobra a lagzit

(Fotó: AFP / hot! magazin/ AFP)

Darai Andrea és Kasza Tibor

A lánykérés még élő adásban történt, az esküvőjüket azonban már távol tartották a nyilvánosságtól. Kasza Tibor és Darai Andrea 2017-ben titokban mondta ki a boldogító igent, a rajongók pedig csak később értesültek a nagy hírről. Azóta két kislányukkal, Lora Bellával és Liza Pannával vált teljessé a családjuk.

Darai Andrea és Kasza Tibor kizárta a nyilvánosságot az esküvőről

(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Leighton Meester és Adam Brody

A pletykafészek és A narancsvidék sztárjai 2013-ban kezdtek randizni, és még abban az évben el is jegyezték egymást. 2014 februárjában titokban összeházasodtak, a ceremóniáról alig árultak el részleteket. Adam később úgy fogalmazott, hogy visszafogott emberek, ezért természetes számukra, hogy a magánéletüket távol tartják a kameráktól.

Leighton Meester és Adam Brody alig árultak el részleteket a ceremóniáról

(Fotó: Javier Rojas / hot! magazin/ Northfoto)