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50 felett lett újra apuka Kohánszky Roy: „Újra kellett tanulnom pelenkázni!”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors apaság
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 04. 06:00
Roykorkülönbség
Az énekes nagyon ritkán enged betekintést a magánéletébe, de most lapunkkal ki­vételt tett. A Roy és Ádám alapító tagja, Kohánszky Roy ötven­évesen vette feleségül a szerelmét, Annát, és két évvel később másodszor is édesapa lett.
D.G.
A szerző cikkei

A ma is roppant népszerű énekes életében még mindig nagyon fontos szerepet játszik a zene, de az elmúlt években férjként és apaként is kiteljesedett. Persze az apaság nem volt ismeretlen terep számára, hiszen Kohánszky Roynak már két felnőtt gyermeke van.

A Sztárban Sztárban fel sem lehetett ismerni Kohánszky Roy-t.
A Sztárban Sztár műsorvezetője, Till Attila mondta ki az új évad első kiesőjének nevét: Kohánszky Roy 
(Fotó: hot! magazin/ TV2)

Kohánszky Roy családjáról: „A kedvesem sokkal fiatalabb nálam”

A dalszerzőnek nagyon jó a kapcsolata a nagyfiával, Bencével és a nevelt lányával is, ráadásul mindketten nagyon szeretik a legkisebb testvérüket, a most hároméves Maxit. Kohánszky Roy a Hot! magazinnak mesélt gyermekeiről. 

„Nagy boldogság számomra, hogy a gyermekeim között ilyen a kapcsolat” – kezdte a hot! magazinnak Roy, akinek felesége 20 évvel fiatalabb.  

Amikor először apuka lettem, még más életet éltem, más élethelyzetben voltam, de persze akkor is igyekeztem a legjobbat kihozni magamból. Rengeteg volt a fellépés, koncertről koncertre jártam, nem tudtam úgy jelen lenni a fiam életében, ahogy kellett volna. Amikor a második fiam született, már érett felnőtt voltam, és tudatosan figyeltem arra, hogy Maxi és a feleségem, Anna mellett legyek, hogy mindenben segítsek. Egyrészt mert a kedvesem sokkal fiatalabb nálam, másrészt nekem már nem volt ismeretlen a szülői szerep; igaz, a pelenkázást újra meg kellett tanulnom. Teljesen más ötven felett szülőnek lenni! – mosolygott az édesapa. – Ma­xi nagyon vidám gyerkőc, nyitott is, imád beszélni, csacsogni, be nem áll a szája, az a típus, akit nem lehet nem szeretni. Szabad akarata van, de azért nem engedünk neki mindent. Nyomogatja a billentyűket; úgy látszik, Bencéhez és a nevelt lányomhoz, Millie-hez hasonlóan – akivel együtt is zenélünk – ő is muzikális. Örülnék, ha ezt a pályát választaná, mert szerintem a zene nagyon pozitív: ha csak hobbiból űzöd, akkor is jót tesz a léleknek!

Így nézett ki Kohánszky Roy és felesége az esküvőjükön.
Kohánszky Roy és felesége, Bárány Anna közt 20 év korkülönbség van (Fotó:  hot! magazin)

„Az ember mindig új kalandokat keres”

Szeptember közepén elrajtolt a Sztárban Sztár, amiben – ha csak egy adás erejéig is, de – Royt is láthatták a nézők.

„Életemben először vállaltam ilyen műsort, de kiderült, hogy túl nagy fába vágtam a fejszémet. Kicsit persze csalódott voltam, hogy elsőként estem ki, de egy jó kaland volt. Ahogy múlik az idő, mindig változik az ember, mindig új kalandokat keres. Én is ezt teszem a munkában!” – magyarázta az énekes. – „Azért kezdtem zenélni, hogy kifejezzem magam, egyedibb dolgot csináljak, saját zenéket írjak, és azért valameddig eljutottam. Vagyis úgy érzem, sikerült valameddig eljutni. Aztán éreztem, hogy kell valami új a Roy és Ádám trión kívül. Visszajött bennem a nyers, színtiszta rock. A Tim Honks, az új zenekarom ilyen: garázsrock­zene, imádjuk, teljesen komp­ro­misz­szum­­men­tes!”

hot hétfői címlap feltöltés Tilos felhasználni 2026. 09. 30. előtt! Horváth Éva Gergely Róbert Katona Mazsi Sáfrány Emese Roy
További részletek a hot! magazin legfrissebb számában
(Fotó: hot! magazin)

 

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