Gryllus Dorka: „Az anyaság a legnagyobb feladat az életemben”

Hosszú évek után ismét társulati tagként kezdi az új évadot, miközben a színészet, a rendezés és az anyaság között is folyamatosan egyensúlyoz. Gryllus Dorka őszintén mesélt arról, miért jelent számára különleges lehetőséget a Loupe Színházi Társulás, milyen nehézségekkel szembesülnek az ötven feletti nők a szakmában, és hogyan próbál férjével két színész kiszámíthatatlan életében biztos pontot teremteni gyermekeiknek.

Gryllus Dorka az anyaságról, gyereknevelésről és színházról is mesélt a hot!-nak.

(Fotó: Markovics Gábor/hot! magazin/Markovics Gábor)

Hosszú idő után ismét társulati tag lett Gryllus Dorka

Úgy látja, ötven felett a színésznőknek jóval kevesebb lehetőség jut, mint férfi kollégáiknak

Gryllus Dorka és Simon Kornél próbálják összehangolni a munkát a családdal

Az anyaságot élete legnagyobb feladatának és egyben fontos önismereti „tükörnek” tartja

Gryllus Dorka színésznőként és anyaként is mindent belead

Gryllus Dorka életében egyszerre van jelen a színészet iránti szenvedély és az anyaság minden öröme és kihívása. Bár a két szerep összeegyeztetése komoly zsonglőrködést kíván, egyikből sem szeretne engedni.

Hosszú idő után újra társulati tag leszel. Gratulálok!

Igen, ősztől a Loupe Színházi Társulás tagja lettem, ami egy nagy dolog az életemben! Utoljára Kaposváron voltam így kimondva társulati tag, a főiskola után öt évig, és bevallom, nem gondoltam, hogy ebben az életben még egyszer lesz ilyen.

De, persze, soha ne mondd, hogy soha, mert nem tudhatod, mit hoz az élet...

– mondta a hot!-nak a színésznő.

Sok színésznek fontos, hogy egy társulathoz, egy színházhoz tartozzon. Téged ez eddig nem vonzott?

Persze, jó érzés tartozni egy ­csapathoz. Nekem mindig nagyon fontos volt a szabadságom is, hogy forgathassak, ami egy nagy kőszínházban nem igazán adatik meg. De a Loupe egy fiatal szabadcsapat, és az én nagy örömömre máshogy működik, mint a kőszínházak. Itt egy ­színészek által alapított, szí­nészköz­pontúbb világ van. Két éve dolgozunk együtt. Először a 4:12 egyik főszerepére kért fel Horváth János Antal, múlt évben pedig a Túl éles című előadásban kaptam egy szerepet. És nagyon fontos az is, hogy egyetértünk társadalmi ügyekben is. A következő közös bemutatónk novemberben lesz, egy háromszereplős darab Sztarenki Dórával és Bányai Kelemen Barnával, Dömötör András rendezésében. Már nagyon várom, ahogy a többi szuper feladatot is, amit itt kapok. Szóval én nagyon örülök ennek az egésznek, hogy a Jó­isten így összehozott minket!