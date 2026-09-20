Az egyetemista azt hitte, csak másnapos – órákra volt a haláltól

A 21 éves Elle Black elsőéves egyetemista volt, amikor egy barátokkal töltött, alkoholfogyasztással és a Six Nations rögbimeccseinek nézésével telt este után olyan rosszul lett, hogy az állapota életveszélyessé vált.

Az egyetemista végül maga ment be a kórházba

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Az egyetemista másnaposságnak hitte a tüneteket

Amikor másnap reggel borzalmasan érezte magát, eleinte mindenki – köztük ő maga is – azt hitte, hogy csak másnapos. Emiatt később kért orvosi segítséget.

Az állapota azonban nem javult. Rendkívül álmos lett, semmilyen ételt nem tudott magában tartani, és magas láza lett, miközben felváltva érezte magát forrónak és fázósnak. Egy online háziorvosi konzultáció után az orvos gégegyulladásra gyanakodott, és antibiotikumot írt fel, Elle azonban ekkorra már olyan rosszul volt, hogy a gyógyszert sem tudta kiváltani.

A fordulópontot az jelentette, amikor erős izomfájdalom jelentkezett nála. Ekkor saját maga ment be a kórházba. Ott azt mondták neki, hogy ha még 12 órát várt volna, könnyen lehet, hogy nem élte volna túl.

Elle, aki később diplomát szerzett a Cardiffi Egyetemen média, újságírás és kultúra szakon, elmondta, hogy a megbetegedése előtti napon barátaival nézte a Six Nations mérkőzéseit, köztük a Skócia–Wales és az Anglia–Olaszország találkozót.

„Természetesen mindenki, köztük kezdetben én is, azt feltételeztem, hogy egyszerűen nagyon másnapos vagyok” – mondta, de a helyzet gyorsan rosszabbra fordult. Amikor Elle megérkezett a kórházba, elmondta az orvosoknak, hogy attól tart, szepszise lehet. Az egészségügyi dolgozók komolyan vették a gyanúját. Mindössze 15 percen belül megvizsgálták, és kevesebb mint fél órával a megérkezése után már intravénás antibiotikumot kapott.

Az orvosok később megállapították, hogy a szepszist mandulagyulladás szövődménye, a mandula körüli tályog okozta. Ahogy állapota javult, áttértek szájon át szedhető antibiotikumra. Több napig kórházban maradt, amíg az orvosok megfigyelték, és meg nem győződtek arról, hogy a fertőzés ellenőrzés alatt van.

Elle jelenleg Warwickshire-ben dolgozik egy nyugdíjasok otthonaként működő intézményben, ahol a lakók számára szervez programokat. Emellett lelkes futó és hidegvízi úszó, a London Marathonra készül. A szepszis 2024 februárjában, az egyetemi tanulmányai első évében alakult ki nála. Akkor mindössze 18 éves volt. Bár teljesen felépült, azt mondja, hogy ez nem egyik napról a másikra történt - írja a Mirror.

A szepszis nagyon megviseli a szervezetet. Még azután is, hogy a fertőzést kezelték, hetekig rendkívül kimerültnek éreztem magam. Teljesen megváltoztatta a hozzáállásomat. Már nem veszem természetesnek az egészségemet, és sokkal jobban odafigyelek a testem jelzéseire, illetve arra, hogy bízzak a megérzéseimben.

Elle azért osztotta meg történetét, mert szeretné, ha az emberek megértenék: szepszis bárkinél, bármilyen életkorban és bármilyen edzettségi szinten kialakulhat.