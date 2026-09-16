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Nem hittek a szemüknek, Szoboszlai miatt fogták a fejüket a liverpooli sztárok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szoboszlai dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 16. 20:00
liverpooltottenham
A Liverpool magyar labdarúgója káprázatos gólt szerzett a Tottenham elleni Ligakupa-meccsen. Szoboszlai Dominik találata után a társai fogták a fejüket, nem hitték el, amit láttak.
CHI
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A labdarúgó angol Ligakupában két sztárcsapat találkozott a legjobb 32 között. A Liverpool-Tottenham mérkőzésen a hazai csapat szerzett vezetést Alexis Mac Allister gyönyörű góljával, majd Cody Gakpo növelte az előnyt, ám a Spurs szépített és szorossá tette a végjátékot. A mérkőzést és a továbbjutást végül a csereként beállt Szoboszlai Dominik bődületes bombagólja döntötte el, a Liverpool 3-1-es sikerrel jutott tovább.

Mac Allister nyakában ünnepelt Szoboszlai Dominik
Mac Allister nyakában ünnepelt Szoboszlai Dominik Fotó: AFP

Szoboszlai Dominik gólja a Tottenham ellen

A mérkőzés 91. percében született a magyar sztár találata. Miután Szoboszlai lábát elhagyta a lövés, a labda kifelé kanyarodva suhant a kapu felé, és végül a bal felső sarokba vágódott. Az alábbi képeken jól látszik, hogy magyar játékos két társa, Barcola és Isak, egymástól függetlenül fogják a fejüket, szinte nem hiszik el, amit látnak.

Szoboszlai gólja a Tottenham ellen nemzetközi figyelmet keltett. A vezető híroldalak világszerte beszámoltak róla, mindenhol kiemelték a lövés erejét, pontosságát, és azt, hogy milyen távolról született. Andoni Iraola a Liverpool edzője elmondta, más játékosnak ez túl messze lenne, de Szoboszlainak nem az. 

Alternate angle of Dominik Szoboszlai's goal against Tottenham
by u/xggq in soccer

 

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