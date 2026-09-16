Nem hittek a szemüknek, Szoboszlai miatt fogták a fejüket a liverpooli sztárok

A labdarúgó angol Ligakupában két sztárcsapat találkozott a legjobb 32 között. A Liverpool-Tottenham mérkőzésen a hazai csapat szerzett vezetést Alexis Mac Allister gyönyörű góljával, majd Cody Gakpo növelte az előnyt, ám a Spurs szépített és szorossá tette a végjátékot. A mérkőzést és a továbbjutást végül a csereként beállt Szoboszlai Dominik bődületes bombagólja döntötte el, a Liverpool 3-1-es sikerrel jutott tovább.
A mérkőzés 91. percében született a magyar sztár találata. Miután Szoboszlai lábát elhagyta a lövés, a labda kifelé kanyarodva suhant a kapu felé, és végül a bal felső sarokba vágódott. Az alábbi képeken jól látszik, hogy magyar játékos két társa, Barcola és Isak, egymástól függetlenül fogják a fejüket, szinte nem hiszik el, amit látnak.
Szoboszlai gólja a Tottenham ellen nemzetközi figyelmet keltett. A vezető híroldalak világszerte beszámoltak róla, mindenhol kiemelték a lövés erejét, pontosságát, és azt, hogy milyen távolról született. Andoni Iraola a Liverpool edzője elmondta, más játékosnak ez túl messze lenne, de Szoboszlainak nem az.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.