Nem hittek a szemüknek, Szoboszlai miatt fogták a fejüket a liverpooli sztárok

A labdarúgó angol Ligakupában két sztárcsapat találkozott a legjobb 32 között. A Liverpool-Tottenham mérkőzésen a hazai csapat szerzett vezetést Alexis Mac Allister gyönyörű góljával, majd Cody Gakpo növelte az előnyt, ám a Spurs szépített és szorossá tette a végjátékot. A mérkőzést és a továbbjutást végül a csereként beállt Szoboszlai Dominik bődületes bombagólja döntötte el, a Liverpool 3-1-es sikerrel jutott tovább.

Mac Allister nyakában ünnepelt Szoboszlai Dominik Fotó: AFP

Szoboszlai Dominik gólja a Tottenham ellen

A mérkőzés 91. percében született a magyar sztár találata. Miután Szoboszlai lábát elhagyta a lövés, a labda kifelé kanyarodva suhant a kapu felé, és végül a bal felső sarokba vágódott. Az alábbi képeken jól látszik, hogy magyar játékos két társa, Barcola és Isak, egymástól függetlenül fogják a fejüket, szinte nem hiszik el, amit látnak.

TAKE A BOW DOMINIK SZOBOSZLAI!



Even Barcola and Isak couldn't believe that hit 😭 pic.twitter.com/C0D0E8osQu — ESPN FC (@ESPNFC) September 15, 2026

Szoboszlai gólja a Tottenham ellen nemzetközi figyelmet keltett. A vezető híroldalak világszerte beszámoltak róla, mindenhol kiemelték a lövés erejét, pontosságát, és azt, hogy milyen távolról született. Andoni Iraola a Liverpool edzője elmondta, más játékosnak ez túl messze lenne, de Szoboszlainak nem az.