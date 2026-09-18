Túl jó, hogy igaz legyen – Lilla biztos volt benne, hogy párja titkol előle valamit

Vajon mindig jól értelmezzük, amit a belső hangunk üzen? Lilla biztos volt benne, hogy megérzése egy közelgő, súlyos csalódástól próbálja megóvni. Csak később derült ki, hogy valóban volt valami, ami elkerülte a figyelmét - ám nem István titkai után kellett volna kutakodnia...
Lilla közel negyvenévesen, egy fájdalmas válás után ismerte meg Istvánt egy baráti összejövetelen. A férfi határozottan jóképű, intelligens és figyelmes volt, ráadásul láthatóan komoly szándékokkal fordult a nő felé.
– Folyton azt gondoltam: ez a csoda velem úgyse történhet meg. Eleinte még cinikusan nevettem is rajta – mesélte.
Ahogy teltek a hetek és a hónapok, Lilla érzelmileg mélyen kötődni kezdett a férfihoz. Ha István nem válaszolt rögtön egy üzenetre, a gyomra összerándult. Egy céges vacsora már elég volt ahhoz, hogy elképzelje: biztosan akad ott egy nála szebb, fiatalabb nő, aki majd a helyére lép. István korábbi barátnőinek rendszeresen figyelte a profiljait a neten, és kivétel nélkül mindegyiküket értékesebbnek és vonzóbbnak látta önmagánál.
Pedig a férfi semmivel nem adott okot a féltékenységre vagy a bizalmatlanságra. Időközben Lilla álmai is mind beszédesebbé váltak: gyakran álmodott eltévedésről, elveszettségről vagy arról, hogy üldözik. Sokszor azt sem látta, mi elől menekül, csak pánikszerűen futott a semmibe.
Lilla egyre biztosabb lett abban, hogy a tudatalattija figyelmezteti őt, nehogy újabb csalódás érje, mint a volt férjével, aki a válás során gyakorlatilag kisemmizte.
Hosszas dilemmázás után felkeresett egy spirituális tanácsadót, aki kártyavetéssel is foglalkozott. Bár látszólag választ keresett, valójában már eldöntötte, mit szeretne hallani: István életében van valaki más, és a férfi egyáltalán nem hűséges. A lapok azonban nagy meglepetésére nem mutattak harmadik személyt, sem megcsalást, sem súlyos titkokat. A kártyavetés inkább Lilla félelmeire, önbizalomhiányára és belső bizonytalanságára terelte a figyelmet.
– Hazafelé csak egyetlen dolog zakatolt a fejemben: a kártyavetés hazudik. Én pontosan tudom, hogy valami nincs rendben. Még az is megfordult a fejében, hogy keres egy másik látót, aki profibb, és azt látja, ami „van”. Csakhogy miközben egyfolytában István vélt titkát kutatta, életének egy egészen más területe is kezdett szétesni.
Lilla egy nagy multinál dolgozott, az utóbbi években már csoportvezetőként. Korábban határozott vezetőnek ismerték, ekkortájt azonban már mindent többször, sokszor kényszeresen ellenőrzött. Egyre bizonytalanabb volt a megbeszéléseken, és órákig készült olyan meetingekre, amelyeket máskor kirázott a kisujjából. Hiába dicsérték – többek közt a felettese is –, a sikereit mindig a szerencsének vagy a támogató csapatnak tulajdonította.
Egy jelentéktelen hiba után végül váratlanul összeomlott.
– Tudtam, hogy egyszer kiderül, valójában nem vagyok alkalmas erre a pozícióra – mondta sírva egyik kollégájának.
Ekkor fordult pszichológushoz.
A beszélgetések során a szakembernek feltűnt, hogy Lilla szinte ugyanazokat a mondatokat és szófordulatokat használja a karrierjével és a kapcsolatával összefüggésben. A munkahelyén attól rettegett, hogy egyszer „lebukik”, és mások rájönnek: nem érdemli meg a pozícióját. István mellett pedig attól, hogy a férfi felismeri, találhatna nála sokkal szuperebb, „tökéletesebb” nőt. Ekkor került szóba a súlyos önértékelési zavarok mellett először az imposztor-szindróma.
Lilla lassan megpróbálta elfogadni, hogy nem István okozta a problémát, csupán felszínre hozta azt, ami régóta benne élt. A munkájában folyamatos túlteljesítéssel próbálta bizonyítani, hogy megérdemli a helyét, a szerelemben pedig állandóan attól rettegett, hogy nem tud megtartani egy igazán értékes férfit.
Lilla végül így nyilatkozott önmagáról és az állapotáról: „Az imposztor-szindróma olyan, mintha jegy nélkül szöktél volna be egy színházi előadásra. Ahelyett, hogy élveznéd a darabot, végig azt lesed, mikor érkezik a jegyellenőr, hogy mindenki szeme láttára kiküldjön a teremből. Pedig lehet, hogy a jegy mindvégig ott lapul a zsebedben - csak el kell hinned, hogy valóban a tiéd.”
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.