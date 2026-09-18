Túl jó, hogy igaz legyen – Lilla biztos volt benne, hogy párja titkol előle valamit

Lilla biztos volt benne, hogy a megérzése István titkaira figyelmezteti

A féltékenység, a szorongás és a visszatérő álmok mögött végül nem megcsalás rajzolódott ki.

A felismerés mindent megváltoztatott

Vajon mindig jól értelmezzük, amit a belső hangunk üzen? Lilla biztos volt benne, hogy megérzése egy közelgő, súlyos csalódástól próbálja megóvni. Csak később derült ki, hogy valóban volt valami, ami elkerülte a figyelmét - ám nem István titkai után kellett volna kutakodnia...

A megérzés egyfajta sejtés, amely logikus érvek vagy tudatos gondolkodás nélkül alakul ki

Fotó: Pheelings media

A megérzés azt súgta: túl szép ahhoz, hogy valóságos legyen

Lilla közel negyvenévesen, egy fájdalmas válás után ismerte meg Istvánt egy baráti összejövetelen. A férfi határozottan jóképű, intelligens és figyelmes volt, ráadásul láthatóan komoly szándékokkal fordult a nő felé.

– Folyton azt gondoltam: ez a csoda velem úgyse történhet meg. Eleinte még cinikusan nevettem is rajta – mesélte.

Később azonban egyre kevésbé mosolygott...

Ahogy teltek a hetek és a hónapok, Lilla érzelmileg mélyen kötődni kezdett a férfihoz. Ha István nem válaszolt rögtön egy üzenetre, a gyomra összerándult. Egy céges vacsora már elég volt ahhoz, hogy elképzelje: biztosan akad ott egy nála szebb, fiatalabb nő, aki majd a helyére lép. István korábbi barátnőinek rendszeresen figyelte a profiljait a neten, és kivétel nélkül mindegyiküket értékesebbnek és vonzóbbnak látta önmagánál.

A férfi semmivel nem adott okot a féltékenységre vagy a bizalmatlanságra

Fotó: Thaspol Sangsee

Pedig a férfi semmivel nem adott okot a féltékenységre vagy a bizalmatlanságra. Időközben Lilla álmai is mind beszédesebbé váltak: gyakran álmodott eltévedésről, elveszettségről vagy arról, hogy üldözik. Sokszor azt sem látta, mi elől menekül, csak pánikszerűen futott a semmibe.

Lilla egyre biztosabb lett abban, hogy a tudatalattija figyelmezteti őt, nehogy újabb csalódás érje, mint a volt férjével, aki a válás során gyakorlatilag kisemmizte.

A kártyavető nem igazolta a félelmeit

Hosszas dilemmázás után felkeresett egy spirituális tanácsadót, aki kártyavetéssel is foglalkozott. Bár látszólag választ keresett, valójában már eldöntötte, mit szeretne hallani: István életében van valaki más, és a férfi egyáltalán nem hűséges. A lapok azonban nagy meglepetésére nem mutattak harmadik személyt, sem megcsalást, sem súlyos titkokat. A kártyavetés inkább Lilla félelmeire, önbizalomhiányára és belső bizonytalanságára terelte a figyelmet.