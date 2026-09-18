Szépségkirálynőből spirituális oktató: hipnoorgazmusokat tanít Valerie

Valerie Vivier, valódi nevén Olga Boldyrova 2015-ben indult a Világ Topmodellje versenyen, ahol elnyerte az Európa Királynője címet. Ezt követően rohamosan nőtt a népszerűsége, követőinek száma később meghaladta a 600 ezret. Hiába azonban a hírnév, a spiritualitás egyre jobban vonzotta: egyre többet utazott Balira, ahol 2018-ban részt is vett egy tíznapos Vipassaa-elvonuláson is, ahol csendben meditáltak, és lemondtak a digitális eszközökről. Egy évvel később pedig már sámántalálkozókon vett részt. Végül pedig a hipnoorgazmusok világába is belekerült.

Hipnoorgazmusok elsajátítását tanítja a topmodell. Fotó: Lightcube / Shutterstock

Valerie életében 2020-ban következett be a legjelentőebb fordulat: spirituális képzésekre és szemináriumokra járt, megismerte későbbi férjét, egy sámánt, és megszületett lánya, Ayahuasca. A névválasztás nem véletlen: az ayahuasca egy hallucinogén hatású, növényi alapú ital, amelyet egyes dél-amerikai őslakos közösségek spirituális szertartásokon használnak.

2025 novemberében Telegram-csatornáján közölte, hogy Oroszországba költözött. Jelenlegi vállalkozása, a „Maitreya Ház” is Oroszországban van bejegyezve, miközben továbbra is rendszeresen jár Balira.

A Maitreya spirituális név, amely a buddhista hagyomány szerint a jövő Buddhájára utal. Valerie weboldala szerint az egykori szépségkirálynő különleges kapcsolatban áll ókori egyiptomi istenekkel és számos spirituális tanítóval, valamint az egyiptomi panteon energiapecsétjeivel is rendelkezik. Állítása szerint a kabbala és a skandináv rúnák mágiáját is ismeri, emellett extraszenzoros érzékeléssel és telekinézissel is rendelkezik.

Hipnoorgazmusok elsajátítását tanítja a topmodell

Mindezt fizetős programokon keresztül tanítja. „28 nap szexualitás és pénz” elnevezésű programja közel 300 eurótól, kb. 110 ezer forinttól érhető el, míg tantrikus képzései ennél jóval drágábbak. Állítja, hogy tantrikus egyetemen végzett, és két évig cölibátusban élt, hogy elsajátítsa a szexuális energia irányításának módszereit. Épp ezért profi hipnotőr segítségével hipnoorgazmusok elsajátítását is kínálja.