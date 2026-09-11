Melltartó nélkül villantott a színésznő: ellopta a show-t Dakota Johnson - galéria

A Kering Foundation ötödik alkalommal rendezte meg jótékonysági gáláját, amely a nemi alapú erőszak elleni küzdelmet támogatja. A szeptember 10-i New York-i eseményen számos világsztár vett részt, hogy kiálljon a kezdeményezés mellett.

Kering Foundation jótékonysági gálája New Yorkban

Fotó: / Getty Images via AFP

Az este a vörös szőnyegen is látványos pillanatokat hozott: Salma Hayek, Dakota Johnson, Pamela Anderson és Rita Ora mellett több világsztár is megjelent az eseményen. Galériánkban mutatjuk a gála legemlékezetesebb megjelenéseit.