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Melltartó nélkül villantott a színésznő: ellopta a show-t Dakota Johnson - galéria

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Salma Hayek
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 11. 17:00
jótékonysági eseményNew YorkDakota JohnsonPamela Anderson
Egymást érték a világsztárok szeptember 10-én New Yorkban, ahol ötödik alkalommal rendezték meg a Kering Foundation Caring for Women Dinner jótékonysági gálát.
Bors
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A Kering Foundation ötödik alkalommal rendezte meg jótékonysági gáláját, amely a nemi alapú erőszak elleni küzdelmet támogatja. A szeptember 10-i New York-i eseményen számos világsztár vett részt, hogy kiálljon a kezdeményezés mellett.

Kering Foundation's Fifth Annual Caring For Women Dinner
Kering Foundation jótékonysági gálája New Yorkban
Fotó:   / Getty Images via AFP

Az este a vörös szőnyegen is látványos pillanatokat hozott: Salma Hayek, Dakota Johnson, Pamela Anderson és Rita Ora mellett több világsztár is megjelent az eseményen. Galériánkban mutatjuk a gála legemlékezetesebb megjelenéseit.

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jótékonysági vacsora, New York, 2026, jótékonyságivacsoraNewYork2026
jótékonysági vacsora, New York, 2026, jótékonyságivacsoraNewYork2026
jótékonysági vacsora, New York, 2026, jótékonyságivacsoraNewYork2026
jótékonysági vacsora, New York, 2026, jótékonyságivacsoraNewYork2026
jótékonysági vacsora, New York, 2026, jótékonyságivacsoraNewYork2026
jótékonysági vacsora, New York, 2026, jótékonyságivacsoraNewYork2026
jótékonysági vacsora, New York, 2026, jótékonyságivacsoraNewYork2026
jótékonysági vacsora, New York, 2026, jótékonyságivacsoraNewYork2026
jótékonysági vacsora, New York, 2026, jótékonyságivacsoraNewYork2026
jótékonysági vacsora, New York, 2026, jótékonyságivacsoraNewYork2026
jótékonysági vacsora, New York, 2026, jótékonyságivacsoraNewYork2026
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Galéria: Káprázatos ruhákban tündököltek a legnagyobb sztárok a jótékonysági vacsorán New Yorkban
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Salma Hayek az 5. Kering Foundation Caring for Women gálavacsorán New Yorkban

 

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