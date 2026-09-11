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Hihetetlen, de már eltelt 26 év! Te mennyire emlékszel a 2000-es évek slágereire? Kvíz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors retro kvízek
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 11. 15:00
Beyoncé2000-es évekslágerkvíz
Akon, Eminem vagy éppen Beyoncé: te mennyire emlékszel negyed évszázad után a 2000-es évek legnagyobb slágereire? Zenei kvízünkben bizonyíthatod tudásod, és nosztalgikus pillanatokat élhetsz át!
K.B.
A szerző cikkei

Fiatalkorunkban még a '70-es, '80-as, '90-es évek zenéire mondtuk azt, hogy retró. Mára eljutottunk odáig, hogy a Dragostea Din Tei című szám 23 éves, Beyoncé pedig ma ünnepli az 50. születésnapját. Ha nosztalgiáznál egy kicsit a 2000-es évek zenéi között, akkor töltsd ki a sláger-kvízünket, amely garantáltan hangulatba fog hozni téged, és feleleveníti benned az évtized legjobb számait!

Koncert a 2000-es években
Nosztalgiára fel! Jön a nagy 2000-es évek zenei kvíz. / Fotó: Zamrznuti tonovi

A 2000-es évek slágerei a mai napig rendszeresen szólnak a bulikban és az autókban is

Ha te is az ezredforduló idején kezdtél el zenét hallgatni, akkor biztos, hogy szólt nálad Britney Spears, Shakira, Eminem, Rihanna, és a korszak legnagyobb slágerei. A 2000-es évek zenéi nélkül ma talán egészen más lenne a popkultúra. Az is biztos, hogy amennyire a mai napig szeretjük a diszkó korszak slágereit, annyira fogjuk imádni a 2000-es zenéket évtizedek múlva is! Ha te is így gondolod, és ezekre a dalokra buliztál a legtöbbet, akkor most megmutathatod, mennyire jó a memóriád! Jöjjön egy retró zenei kvíz!

KVÍZ

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Kezdjük egy mindenki által ismert zenével! Kinek a slágere volt a Dragostea Din Tei?

Beyoncé 

Beyoncé a 2000-es évek egyik legsikeresebb lánycsapatának, a Destiny's Childnak volt a tagja. A csapat olyan világsikereket tudhatott magáénak, mint a Survivor vagy a Say My Name. Beyoncé a formáció feloszlása után szólóelőadóként is meghódította a világot, karrierje pedig azóta is töretlen, és a zene mellett az üzleti életben is hatalmas sikereket ért el. Mára a világ egyik leggazdagabb előadója, vagyona pedig a milliárd dolláros nagyságrendet is eléri.

Azt hitted elengedünk zene nélkül? Hallgasd meg a 2000-es évek egyik legismertebb számát a Flo Rida feat. T-Paintől, a Low-t:

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