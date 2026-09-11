Hihetetlen, de már eltelt 26 év! Te mennyire emlékszel a 2000-es évek slágereire? Kvíz

Fiatalkorunkban még a '70-es, '80-as, '90-es évek zenéire mondtuk azt, hogy retró. Mára eljutottunk odáig, hogy a Dragostea Din Tei című szám 23 éves, Beyoncé pedig ma ünnepli az 50. születésnapját. Ha nosztalgiáznál egy kicsit a 2000-es évek zenéi között, akkor töltsd ki a sláger-kvízünket, amely garantáltan hangulatba fog hozni téged, és feleleveníti benned az évtized legjobb számait!

Nosztalgiára fel! Jön a nagy 2000-es évek zenei kvíz. / Fotó: Zamrznuti tonovi

A 2000-es évek slágerei a mai napig rendszeresen szólnak a bulikban és az autókban is

Ha te is az ezredforduló idején kezdtél el zenét hallgatni, akkor biztos, hogy szólt nálad Britney Spears, Shakira, Eminem, Rihanna, és a korszak legnagyobb slágerei. A 2000-es évek zenéi nélkül ma talán egészen más lenne a popkultúra. Az is biztos, hogy amennyire a mai napig szeretjük a diszkó korszak slágereit, annyira fogjuk imádni a 2000-es zenéket évtizedek múlva is! Ha te is így gondolod, és ezekre a dalokra buliztál a legtöbbet, akkor most megmutathatod, mennyire jó a memóriád! Jöjjön egy retró zenei kvíz!