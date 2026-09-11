Hihetetlen, de már eltelt 26 év! Te mennyire emlékszel a 2000-es évek slágereire? Kvíz

Fiatalkorunkban még a '70-es, '80-as, '90-es évek zenéire mondtuk azt, hogy retró. Mára eljutottunk odáig, hogy a Dragostea Din Tei című szám 23 éves, Beyoncé pedig ma ünnepli az 50. születésnapját. Ha nosztalgiáznál egy kicsit a 2000-es évek zenéi között, akkor töltsd ki a sláger-kvízünket, amely garantáltan hangulatba fog hozni téged, és feleleveníti benned az évtized legjobb számait!
Ha te is az ezredforduló idején kezdtél el zenét hallgatni, akkor biztos, hogy szólt nálad Britney Spears, Shakira, Eminem, Rihanna, és a korszak legnagyobb slágerei. A 2000-es évek zenéi nélkül ma talán egészen más lenne a popkultúra. Az is biztos, hogy amennyire a mai napig szeretjük a diszkó korszak slágereit, annyira fogjuk imádni a 2000-es zenéket évtizedek múlva is! Ha te is így gondolod, és ezekre a dalokra buliztál a legtöbbet, akkor most megmutathatod, mennyire jó a memóriád! Jöjjön egy retró zenei kvíz!
Beyoncé a 2000-es évek egyik legsikeresebb lánycsapatának, a Destiny's Childnak volt a tagja. A csapat olyan világsikereket tudhatott magáénak, mint a Survivor vagy a Say My Name. Beyoncé a formáció feloszlása után szólóelőadóként is meghódította a világot, karrierje pedig azóta is töretlen, és a zene mellett az üzleti életben is hatalmas sikereket ért el. Mára a világ egyik leggazdagabb előadója, vagyona pedig a milliárd dolláros nagyságrendet is eléri.
Azt hitted elengedünk zene nélkül? Hallgasd meg a 2000-es évek egyik legismertebb számát a Flo Rida feat. T-Paintől, a Low-t:
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