Trónolás felsőfokon: ez a nyilvános WC szebb, mint a sztárok otthona

A kínai Nancsingban található Deji Plaza bevásárlóközpont luxusmosdói világszerte híressé váltak az interneten.

Az áruházban összesen 8 különböző emeleten 8 egyedi témájú nyilvános WC található.

Mára valódi turistalátványossággá váltak.

Ha a világ legszebb nyilvános vécéiről beszélünk, egészen különös helyeken találjuk azokat: Tokióban egész építészeti program született a közvécék újragondolására, Új-Zélandon, Kawakawában Friedensreich Hundertwasser osztrák építész játékos, organikus mosdóépülete vált látványossággá, míg Norvégiában a lenyűgöző tájba komponált útmenti vécék bizonyítják, hogy még egy pihenőhely is lehet építészeti élmény. Kínában egy bevásárlóközpont nyilvános WC-je és mosdója került a nemzetközi figyelem középpontjába.

A pazar nyilvános WC-k és mosdók kialakítása 940 millió forintnak megfelelő összegbe került. Fotó: Getty Images

Luxus nyilvános WC-k Kínában

A kínai Deji Plaza hatodik emeletén az X+Living olyan enteriőrt alkotott, amely inkább emlékeztet egy luxusszállodára vagy kortárs installációra, mint hagyományos plázabeli vécére. Li Xiang egyfajta kerti szentély koncepciót álmodott meg: egy olyan városi menedéket, ahol a rohanó bevásárlás és a nagyvárosi zaj után néhány percre meg lehet állni, pihenni, és rendezni a gondolatokat.

A tervezőket a tavaszi kert hangulata motiválta: virágok, pillangók és méhek motívumai jelennek meg a tér különböző pontjain. A pillangószárnyakat idéző padlóminták, a rovarokra emlékeztető látványos függelékek és a virágokat formázó falilámpák együtt egy kissé szürreális, álomszerű világot teremtenek.

Lobby és botanikus kert egyben

A hatodik emeleti mosdóhoz több pihenési és regenerálódási funkciót is kapcsoltak: a tervezésben helyet kapott például baba-mama szoba, orvosi helyiség, akadálymentes mosdó, öltöző terület, sőt bizonyos részeken a vezeték nélküli töltési lehetőség is. A Deji Plaza ráadásul nem állt meg egyetlen látványos mosdónál: az X+Living később más emeletekre is tervezett eltérő karakterű vécéket.

Izgalmas és elegáns pihenőhely a kínai Deji Plázában. Fotó: Getty Images

A harmadik emeleti változat például már egy egészen más világ: cyberpunkos, neonfényes és futurisztikus hangulatot áraszt.

Zenei ihletésű futurisztikus tér, amelynek folyosói egy óriási hangszóró belsejét mintázzák. Fotó: Getty Images

Ha valahol, akkor ebben a helyiségben biztosan születnek magasztos gondolatok. Nézz be egy kicsit!

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