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Trónolás felsőfokon: ez a nyilvános WC szebb, mint a sztárok otthona

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 11. 12:00
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A mosdó az egyik legintimebb tér, amelyet nap mint nap használunk. Vannak, amelyek jócskán hagynak kívánnivalót maguk után, és létezik egy olyan luxusillemhely, pontosabban prémium nyilvános WC, amely többe kerül és talán pazarabb, mint a hollywoodi hírességek házai. Mutatjuk is, és elárulunk mindent, amit érdemes tudni róla.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • A kínai Nancsingban található Deji Plaza bevásárlóközpont luxusmosdói világszerte híressé váltak az interneten.
  • Az áruházban összesen 8 különböző emeleten 8 egyedi témájú nyilvános WC található.
  • Mára valódi turistalátványossággá váltak.

Ha a világ legszebb nyilvános vécéiről beszélünk, egészen különös helyeken találjuk azokat: Tokióban egész építészeti program született a közvécék újragondolására, Új-Zélandon, Kawakawában Friedensreich Hundertwasser osztrák építész játékos, organikus mosdóépülete vált látványossággá, míg Norvégiában a lenyűgöző tájba komponált útmenti vécék bizonyítják, hogy még egy pihenőhely is lehet építészeti élmény. Kínában egy bevásárlóközpont nyilvános WC-je és mosdója került a nemzetközi figyelem középpontjába.

Deji Plaza luxus nyilvános WC-je
A pazar nyilvános WC-k és mosdók kialakítása 940 millió forintnak megfelelő összegbe került. Fotó: Getty Images

Luxus nyilvános WC-k Kínában

A kínai Deji Plaza hatodik emeletén az X+Living olyan enteriőrt alkotott, amely inkább emlékeztet egy luxusszállodára vagy kortárs installációra, mint hagyományos plázabeli vécére. Li Xiang egyfajta kerti szentély koncepciót álmodott meg: egy olyan városi menedéket, ahol a rohanó bevásárlás és a nagyvárosi zaj után néhány percre meg lehet állni, pihenni, és rendezni a gondolatokat.

A tervezőket a tavaszi kert hangulata motiválta: virágok, pillangók és méhek motívumai jelennek meg a tér különböző pontjain. A pillangószárnyakat idéző padlóminták, a rovarokra emlékeztető látványos függelékek és a virágokat formázó falilámpák együtt egy kissé szürreális, álomszerű világot teremtenek.

Lobby és botanikus kert egyben

A hatodik emeleti mosdóhoz több pihenési és regenerálódási funkciót is kapcsoltak: a tervezésben helyet kapott például baba-mama szoba, orvosi helyiség, akadálymentes mosdó, öltöző terület, sőt bizonyos részeken a vezeték nélküli töltési lehetőség is. A Deji Plaza ráadásul nem állt meg egyetlen látványos mosdónál: az X+Living később más emeletekre is tervezett eltérő karakterű vécéket.

Deji Plaza luxus bevásárlóközpont egy nyilvános wc-je
Izgalmas és elegáns pihenőhely a kínai Deji Plázában. Fotó: Getty Images

 A harmadik emeleti változat például már egy egészen más világ: cyberpunkos, neonfényes és futurisztikus hangulatot áraszt.

Nyilvános WC a pálza 7. emeletén
Zenei ihletésű futurisztikus tér, amelynek folyosói egy óriási hangszóró belsejét mintázzák. Fotó: Getty Images

Ha valahol, akkor ebben a helyiségben biztosan születnek magasztos gondolatok. Nézz be egy kicsit!

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