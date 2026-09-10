Gelencsér Tímea az Aktívról vallott: ezzel a nehézséggel nem számolt, amikor elvállalta a műsort

Gelencsér Tímea augusztus 3-án debütált az Aktív műsorvezetőjeként Iszak Eszterrel és Czippán Anett-tel együtt. A három gyönyörű tévés felváltva vezeti a TV2 napi műsorát, ami mindannyiuknak egy eléggé új terület a karrierjükben. Timi most a Borsnak azt is beismerte, mi az, amiben még fejlődnie kell.

Gelencsér Tímea műsorvezetőként már több műsorban is kipróbálta magát, de az Aktív egy teljesen új terep (Fotó: MW Archív)

Gelencsér Tímea esküvője óta szinte minden idejét a házfelújításba, na meg az új munkájába fekteti, hiszen augusztus eleje óta ő az Aktív egyik műsorvezetője. Ez azonban teljesen más terep, mint például az Exatlon volt, ahol minden forgatásra előre fel tudott készülni, itt viszont ez nem megoldható.

„Azt gondolom, hogy mint minden új munkakörbe, ebbe is bele kell szokni. Nekem nagyon tetszik az Aktív, de be kell ismernem, hogy egyelőre nagyon durva, hogy ahogy belépek a stúdióba, akkor adják a kezembe, hogy mit kell mondanom” – kezdett bele mosolyogva.

Ebbe még bele kell tanulnom, mert általában olyan vagyok, hogy ha van egy forgatás vagy műsor, amit vezetek, akkor napokkal előtte elkérem a szöveget, hogy memorizáljam egy kicsit, megszokjam a hangsúlyokat stb. Itt viszont ilyen nincs. Azonnal alkalmazkodni kell, és ez egy nagyon jó kihívás, és szerintem adásról adásra egyre lazább és magabiztosabb vagyok, és egyre inkább élvezem is

– vallotta be Timi.

Gelencsér Tímea és Simon Mátyás alig több mint két hete házasodtak össze, de szinte azonnal visszatértek a munkához (Fotó: MW Archív)

Gelencsér Tímea a magánéletben is imád tervezni

Az egykori szépségkirálynő persze nemcsak a munkában ennyire előrelátó, hanem a hétköznapokban is, bár elmondása szerint ha valami nem úgy alakul, ahogy várta, akkor könnyedén tud váltani.

„Alapvetően mindig mindent megtervezek, viszont hogyha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy gondoltam, akkor viszont azonnal B tervre váltok, de van mellette még C, D, E opció is, szükség esetére. Szóval szerintem jó a problémamegoldó képességem, és tudok alkalmazkodni a váratlan helyzetekhez” – tette még hozzá, persze ezt valószínűleg csak Gelencsér Timi férje, Simon Mátyás tudná igazán megerősíteni.