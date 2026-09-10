Belép a Vénusz a Skorpióba: erre a négy csillagjegyre több hónapos szerencse vár

A Vénusz a kis szerencse bolygója, amely szeptember 10-én lép be a Skorpióba, alaposan felkavarva a kozmikus állóvizet. Lesznek csillagjegyek, akik kifejezetten profitálhatnak majd ebből a helyzetből, míg másokat épp óvatosságra int ez a csillagászati helyzet.
A Vénusz szeptember 10-én lép a Skorpióba, és egészen október 25-ig ott is marad, hogy utána retrográd mozgással visszalépjen a Mérlegbe. A szakértők ennek a bolygónak ez a legnagyobb kozmikus kihívásokat rejtő pozíciója, ugyanakkor természetesen ebből is ki lehet hozni a legtöbbet kellő odafigyeléssel. Ez a párosítás ugyanis harmóniát, szépséget hozhat az életünkbe, felélesztheti a kreativitásunkat, és az anyagi helyzetünkre is pozitív hatással lehet.
Erre a négy csillagjegyre lesz a legjobb hatással a Skorpió Vénusz:
A következő csillagjegyeknek pedig nem árt körültekintően dönteni a következő időszakban, nekik ugyanis plusz kihívásokat rejthet a Skorpióban tanyázó Vénusz:
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