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Belép a Vénusz a Skorpióba: erre a négy csillagjegyre több hónapos szerencse vár

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 10. 17:30
csillagjegyVénusz
Van, aki kifejezetten jól jár ezzel a változással, másnak komoly kihívásokat jelent majd. Mutatjuk, ki mire számítson, amíg a Vénusz a Skorpióban tartózkodik!
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A Vénusz a kis szerencse bolygója, amely szeptember 10-én lép be a Skorpióba, alaposan felkavarva a kozmikus állóvizet. Lesznek csillagjegyek, akik kifejezetten profitálhatnak majd ebből a helyzetből, míg másokat épp óvatosságra int ez a csillagászati helyzet. 

Szeptember hátralévő részében és októberben is a Skorpióban tartózkodik majd a Vénusz: ez közel két hónapos sikerszériát jelenthet négy csillagjegy számára
Szeptember hátralévő részében és októberben is a Skorpióban tartózkodik majd a Vénusz: ez közel két hónapos sikerszériát jelenthet négy csillagjegy számára
Fotó: Pixabay

Mettől meddig lesz a Vénusz a Skorpióban, és ez hogyan hat majd a csillagjegyekre?

A Vénusz szeptember 10-én lép a Skorpióba, és egészen október 25-ig ott is marad, hogy utána retrográd mozgással visszalépjen a Mérlegbe. A szakértők ennek a bolygónak ez a legnagyobb kozmikus kihívásokat rejtő pozíciója, ugyanakkor természetesen ebből is ki lehet hozni a legtöbbet kellő odafigyeléssel. Ez a párosítás ugyanis harmóniát, szépséget hozhat az életünkbe, felélesztheti a kreativitásunkat, és az anyagi helyzetünkre is pozitív hatással lehet.

Erre a négy csillagjegyre lesz a legjobb hatással a Skorpió Vénusz:

  • Halak csillagjegy
  • Rák csillagjegy
  • Bak csillagjegy
  • Szűz csillagjegy

A következő csillagjegyeknek pedig nem árt körültekintően dönteni a következő időszakban, nekik ugyanis plusz kihívásokat rejthet a Skorpióban tanyázó Vénusz:

  • Skorpió
  • Bika
  • Oroszlán
  • Vízöntő
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