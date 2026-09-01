Öt varázslatos helyszín a Vasi Hegyháton, ami azonnal felkerül a bakancslistádra

A Vasi Hegyhát–Rábamente látnivalói az ezer apró csoda világába kalauzolnak el, ahol a kultúra és a természet egységben fonódik össze. Ezen a vidéken a hagyományok tisztelete és a vendégszeretet határozza meg a mindennapokat. A látogatás során érdemes beszélgetésbe elegyedni a helyiekkel, megkóstolni a jellegzetes ételeket, vagy felfrissülni a tavak, források vizénél. A dombok között megbúvó apró falvak és a csillogó víztükrök tökéletes helyszínt biztosítanak a feltöltődésre.
A Vasi Hegyhát–Rábamente Magyarország nyugati részén, Vas vármegye déli és délkeleti területein, az osztrák határ közelében húzódik. A dombos tájegységet északról a Rába folyó völgye, délről pedig Zala vármegye határolja.
A tizenkét forrás által táplált Vadása-tó a környék egyik legkedvesebb pihenőhelye, amely erdős környezetben várja az érkezőket. A horgászok és a strandolók körében egyaránt népszerű tópart kiváló helyszínt biztosít a csendes, vízparti sétákhoz. A part menti büfék kínálata, különösen a palacsinta és a hamburger, kiváló gasztronómiai kiegészítője a nyári kikapcsolódásnak.
A sűrű erdővel körülvett parkerdő ideális választás azoknak, akik tiszta levegőre és erdei környezetre vágynak. A terület központi eleme a Himfai Környezetvédelmi-tó, amelynek élővilága sajátos hangulatot teremt a fák között. A látogatók a Szúnyogos-kút érintésével eljuthatnak a Cincér tanösvényhez és a helyi kilátóhoz, a kiépített tűzrakóhelyek pedig lehetőséget adnak a piknikezésre.
Ez a kiterjedt vízfelület kedvező árú belépővel biztosít egész napos fürdőzési lehetőséget a nyári hőségben. A strandon napvitorlák védik a sekély vízben játszó gyerekeket, a kényelmet pedig vendéglátóegységek és tiszta vizesblokkok szolgálják. A helyszín különlegessége, hogy a négylábú kedvencek számára kijelölt kutyás fürdőhellyel is rendelkezik.
Hegyhátszentpéter déli részén található a térség építészeti örökségét őrző, 1891-ben vályogból és téglából emelt parasztház. Az épület legfőbb értékét a faragott és festett faoromzat adja, amely egyedüliként maradt fenn a vidéken, bemutatva a hagyományos szív, madár és virág motívumokat. A múzeum udvarán egykori kovácsműhely, gazdasági ólak és egy csigás gémeskút repíti vissza az időben a látogatókat.
A vidék felfedezését számos tematikus sétaútvonal segíti, köztük a Vaskapu, a Tőzegmohás láprét, a Rókalyuk, valamint a Malomgát tanösvények. A kerékpáros turizmus kedvelőit jól kitáblázott utak irányítják a Rábamenti és a Hegyháti kis- és nagykörökön. A kétkeréken megtett kerékpáros túrák során közvetlen közelből ismerhetők meg a táj legszebb földrajzi és történelmi emlékhelyei.
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