Öt varázslatos helyszín a Vasi Hegyháton, ami azonnal felkerül a bakancslistádra

A Vasi Hegyhát–Rábamente látnivalói az ezer apró csoda világába kalauzolnak el, ahol a kultúra és a természet egységben fonódik össze. Ezen a vidéken a hagyományok tisztelete és a vendégszeretet határozza meg a mindennapokat. A látogatás során érdemes beszélgetésbe elegyedni a helyiekkel, megkóstolni a jellegzetes ételeket, vagy felfrissülni a tavak, források vizénél. A dombok között megbúvó apró falvak és a csillogó víztükrök tökéletes helyszínt biztosítanak a feltöltődésre.

A Vasi Hegyhát–Rábamente látnivalói egyszerű, de hangulatos élményekkel várnak

Fotó: wikipédia_Darinko

Változatos vízpartok: strandolás és horgászat a Vadása-tónál, vagy kutyabarát fürdőzés a gersekaráti Sárvíz-tónál.

strandolás és horgászat a Vadása-tónál, vagy kutyabarát fürdőzés a gersekaráti Sárvíz-tónál. Érintetlen természet: erdei nyugalom a Himfai Parkerdőben és izgalmas felfedezések a kiépített tanösvényeken.

erdei nyugalom a Himfai Parkerdőben és izgalmas felfedezések a kiépített tanösvényeken. Élő történelem: egyedülálló, XIX. századi faragott faoromzatos tájház és hagyományőrző vidéki hangulat Hegyhátszentpéteren.

Melyek a legnépszerűbb helyek a Vasi Hegyhát–Rábamente látnivalói közül?

A Vasi Hegyhát–Rábamente Magyarország nyugati részén, Vas vármegye déli és délkeleti területein, az osztrák határ közelében húzódik. A dombos tájegységet északról a Rába folyó völgye, délről pedig Zala vármegye határolja.

Vadása-tó, Hegyhátszentjakab

A tizenkét forrás által táplált Vadása-tó a környék egyik legkedvesebb pihenőhelye, amely erdős környezetben várja az érkezőket. A horgászok és a strandolók körében egyaránt népszerű tópart kiváló helyszínt biztosít a csendes, vízparti sétákhoz. A part menti büfék kínálata, különösen a palacsinta és a hamburger, kiváló gasztronómiai kiegészítője a nyári kikapcsolódásnak.

Himfai Parkerdő

A sűrű erdővel körülvett parkerdő ideális választás azoknak, akik tiszta levegőre és erdei környezetre vágynak. A terület központi eleme a Himfai Környezetvédelmi-tó, amelynek élővilága sajátos hangulatot teremt a fák között. A látogatók a Szúnyogos-kút érintésével eljuthatnak a Cincér tanösvényhez és a helyi kilátóhoz, a kiépített tűzrakóhelyek pedig lehetőséget adnak a piknikezésre.

Sárvíz-tó, Gersekarát

Ez a kiterjedt vízfelület kedvező árú belépővel biztosít egész napos fürdőzési lehetőséget a nyári hőségben. A strandon napvitorlák védik a sekély vízben játszó gyerekeket, a kényelmet pedig vendéglátóegységek és tiszta vizesblokkok szolgálják. A helyszín különlegessége, hogy a négylábú kedvencek számára kijelölt kutyás fürdőhellyel is rendelkezik.