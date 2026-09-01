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Irány a Vasi Hegyhát - Rábamente tájegység apró csodái.

Öt varázslatos helyszín a Vasi Hegyháton, ami azonnal felkerül a bakancslistádra

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 01. 12:00
Vas vármegyevasi hegyháttanösvények
Olyan belföldi úti célt keresel, amely érintetlen természeti kincsekkel és valódi vidéki nyugalommal ajándékoz meg? Ismerd meg ezt a különleges nyugat-dunántúli tájegységet, hiszen a Vasi Hegyhát–Rábamente látnivalói garantáltan felejthetetlen élményeket nyújtanak minden utazónak.
Etédi Alexa
újságíró
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A Vasi Hegyhát–Rábamente látnivalói az ezer apró csoda világába kalauzolnak el, ahol a kultúra és a természet egységben fonódik össze. Ezen a vidéken a hagyományok tisztelete és a vendégszeretet határozza meg a mindennapokat. A látogatás során érdemes beszélgetésbe elegyedni a helyiekkel, megkóstolni a jellegzetes ételeket, vagy felfrissülni a tavak, források vizénél. A dombok között megbúvó apró falvak és a csillogó víztükrök tökéletes helyszínt biztosítanak a feltöltődésre.

A Vasi Hegyhát–Rábamente látnivalói közé tartozik a hegyhátszentpéteri tájház is.
A Vasi Hegyhát–Rábamente látnivalói egyszerű, de hangulatos élményekkel várnak
Fotó: wikipédia_Darinko 
  • Változatos vízpartok: strandolás és horgászat a Vadása-tónál, vagy kutyabarát fürdőzés a gersekaráti Sárvíz-tónál.
  • Érintetlen természet: erdei nyugalom a Himfai Parkerdőben és izgalmas felfedezések a kiépített tanösvényeken.
  • Élő történelem: egyedülálló, XIX. századi faragott faoromzatos tájház és hagyományőrző vidéki hangulat Hegyhátszentpéteren.

Melyek a legnépszerűbb helyek a Vasi Hegyhát–Rábamente látnivalói közül?

A Vasi Hegyhát–Rábamente Magyarország nyugati részén, Vas vármegye déli és délkeleti területein, az osztrák határ közelében húzódik. A dombos tájegységet északról a Rába folyó völgye, délről pedig Zala vármegye határolja.

Vadása-tó, Hegyhátszentjakab

A tizenkét forrás által táplált Vadása-tó a környék egyik legkedvesebb pihenőhelye, amely erdős környezetben várja az érkezőket. A horgászok és a strandolók körében egyaránt népszerű tópart kiváló helyszínt biztosít a csendes, vízparti sétákhoz. A part menti büfék kínálata, különösen a palacsinta és a hamburger, kiváló gasztronómiai kiegészítője a nyári kikapcsolódásnak.

Himfai Parkerdő

A sűrű erdővel körülvett parkerdő ideális választás azoknak, akik tiszta levegőre és erdei környezetre vágynak. A terület központi eleme a Himfai Környezetvédelmi-tó, amelynek élővilága sajátos hangulatot teremt a fák között. A látogatók a Szúnyogos-kút érintésével eljuthatnak a Cincér tanösvényhez és a helyi kilátóhoz, a kiépített tűzrakóhelyek pedig lehetőséget adnak a piknikezésre.

Sárvíz-tó, Gersekarát

Ez a kiterjedt vízfelület kedvező árú belépővel biztosít egész napos fürdőzési lehetőséget a nyári hőségben. A strandon napvitorlák védik a sekély vízben játszó gyerekeket, a kényelmet pedig vendéglátóegységek és tiszta vizesblokkok szolgálják. A helyszín különlegessége, hogy a négylábú kedvencek számára kijelölt kutyás fürdőhellyel is rendelkezik.

Tájház, Hegyhátszentpéter

Hegyhátszentpéter déli részén található a térség építészeti örökségét őrző, 1891-ben vályogból és téglából emelt parasztház. Az épület legfőbb értékét a faragott és festett faoromzat adja, amely egyedüliként maradt fenn a vidéken, bemutatva a hagyományos szív, madár és virág motívumokat. A múzeum udvarán egykori kovácsműhely, gazdasági ólak és egy csigás gémeskút repíti vissza az időben a látogatókat.

Kalandos tanösvények és kerékpáros útvonalak

A vidék felfedezését számos tematikus sétaútvonal segíti, köztük a Vaskapu, a Tőzegmohás láprét, a Rókalyuk, valamint a Malomgát tanösvények. A kerékpáros turizmus kedvelőit jól kitáblázott utak irányítják a Rábamenti és a Hegyháti kis- és nagykörökön. A kétkeréken megtett kerékpáros túrák során közvetlen közelből ismerhetők meg a táj legszebb földrajzi és történelmi emlékhelyei.

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