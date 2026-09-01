"Az életemért küzdöttek az orvosok, miután a nyakam ropogtattam"

Fitt volt és egészséges. Soha nem hitte volna, hogy egy vacsora alatt olyan rosszul lesz, hogy kórházba kell vele rohanni, ahol orvosok küzdenek majd az életéért. Azt pedig pláne nem gondolta volna a 38 éves, edzőként dolgozó férfi, hogy a bajt egy mindennapos szokás okozza majd.

Gyakorlatilag mindent újra kellett tanulnia a korábban fitt édesapának: állni, járni, beszélni, enni

Fotó: Instagram-videó

A floridai Jacksonville Beach-en élő Donald McAvoy rendszeresen ropogtatta a nyakát, amikor nagyon merevnek érezte az izmait. Nem hitte, hogy ebből komolyabb gond lehetne, ennél nagyobbat azonban nem is tévedhetett volna. Egy nap ugyanis otthon, miközben meccset nézett és evett, elkezdett fulladozni, majd amikor a falatot végül lenyelte, akkor sem lett jobban. Azonnal érezte, hogy hatalmas a baj, amikor a szeme hátrafordult és képtelen volt kontrollálni a testét. Kórházba siettek vele, ahol kiderült: csigolyaartéria-disszekció, azaz nyaki gerinc mellett futó egyik fő verőér falának megrepedése miatt több sztrókot is kapott. Mint később kiderült: az érfal repedését épp a nyakropogtatás okozta – amelynek ritka esetben lehetnek ilyen szélsőséges hatásai.

180 fokos fordulatot vett az édesapa élete

Az édesapa 24 napot töltött el kórházban, az intenzív osztályon, ami után 24 nap rehabilitáció következett. Gyakorlatilag mindent újra kellett tanulnia:

Meg kellett tanulnom állni, járni, tisztán beszélni, biztonságosan nyelni, miután az etetőcsövet eltávolították, valamint vissza kellett szereznem az erőmet. Minden mérföldkő olyan volt, mintha újrakezdeném az életemet

– magyarázta Donald, hozzátéve: nehezére esett, hogy korábban edzőként ő segített másokat egészségesebb életet élni, most azonban teljesen másokra volt utalva, azaz teljesen elvesztette a függetlenségét.

"Több pillanat volt, amikor azon gondolkoztam, egyáltalán fogok-e járni valaha is, vagy visszanyerem a függetlenségemet. Voltak pillanatok, amikor azt sem tudtam, túlélem-e."

Az édesapa ugyan jobban van, de még mindig szenved a sztrók utóhatásaitól.

(The Sun)