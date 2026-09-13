„Az évek múlásával egyre több a kérdés” - Az ország egyik legidősebb egyetemistája, Dr. Harsányi Ernő

Vannak életek, amelyeket nehéz egyetlen történetbe belesűríteni. Nem azért, mert olyan különlegesek, hanem mert annyi minden történt bennük, hogy szinte minden emlék mögött ott van egy másik. Dr. Harsányi Ernő életében pedig különösen sok ilyen emlék gyűlt össze. Egy háborút túlélt édesapa, egy írni-olvasni nem tudó édesanya, a kecskeméti gyerekkor, az első egyetemi évek, a tanítás, a tudomány és végül egy újabb egyetem nyolcvanévesen. De talán az egész történet legszebb része nem is az, hogy mit ért el. Hanem az, hogy ennyi év után is van valaki, aki pontosan tudja, milyen ember van mindezek mögött.

Dr. Harsányi Ernő és a felesége, Lídia

Amit az édesanyja nem kaphatott meg

Szegény családban nőtt fel. Édesapja hivatásos katona és tűzszerész volt, a második világháború idején a fronton szolgált. Otthon pedig csak vártak. Sokáig azt sem tudták, él-e még. A százada kétszer is szinte teljesen kihalt mellőle, ő azonban túlélte. A Bodeni-tónál esett fogságba, és csak 1946-ban térhetett haza, mindenféle papír nélkül. Édesanyja közben otthon tartotta össze a családot, nevelte Ernőt és az öccsét. Az asszony maga nem tudott se írni se olvasni. Ezért talán Ernő már gyerekként megérezte, milyen hatalmas dolog az, ami számára később olyan természetes lett: hogy az ember elolvashat egy könyvet, leírhatja a gondolatait, kérdezhet, tanulhat, továbbképezheti magát. Amit az édesanyja nem kaphatott meg az élettől, azt ő egész életében nagy becsben tartotta. Először Kecskeméten tanult, majd Szegeden szerzett matematika–fizika szakos tanári diplomát. Tanítani kezdett, később filozófiát és logikát is hallgatott, majd maga is hosszú éveken át tanított. De az iskola számára soha nem jelentett olyan helyet, ahonnan egyszer végleg tovább kell állni. Mindig maradt még egy könyv, egy gondolat, egy rejtély.

– Ahogy az élettapasztalat gyűlik, egyre több lesz a kérdőjel. Kitágul a világ, és új válaszokra van szükség – vallja. Talán ez magyarázza meg leginkább, miért nem tudott soha igazán megállni. Mert minél többet tudott, annál inkább azt érezte, mennyi mindent nem tud még.