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Öt világsztár, aki a borászatból is könnyen megélne

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Sting
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 13. 17:30
Antonio Banderasdrew barrymoreBrad PittCameron Diaz
Vannak hollywoodi sztárok, akik nemcsak szívesen kortyolgatják a zamatos nedűt, hanem a szőlőtőkék között is otthonosan mozognak.

A Police egykori frontembere Toszkánában talált rá második otthonára. Sting feleségével, Trudie Stylerrel 1997-ben vásárolta meg a Firenze közelében fekvő Il Palagio birtokot. A hajdan leromlott állapotú gazdaságot újjáélesztették, ma pedig organikus birtokot működtetnek.

STING Performs At The Nice Jazz Festival
Sting a feleségével együtt vágott bele a borászatba
Fotó: NurPhoto via AFP

A Charlie angyalai üdvöskéje számára a bor elsősorban az együtt töltött időről szól, amikor a család és a barátok egy asztal köré gyűlnek. Drew Barrymore a 2010-es évek elején saját bormárkával kezdett kísérletezni, később pedig a Carmel Road borászattal dolgozott együtt.

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Drew Barrymore 16 éve indította el a saját bormárkáját
Fotó: NurPhoto via AFP

Egy közös iszogatás közben Cameron Diazban egy üzlettársában megfogalmazódott a kérdés: vajon mi kerül valójában a poharunkba? A kíváncsiságból végül önálló üzlet született, 2020-ban pedig piacra dobták az Avaline márkát.

Premiere of Apple's "Outcome" film
Cameron Diaz is a saját borát kortyolgatja
Fotó: AFP

Antonio Banderas nem érte be azzal, hogy csupán megkóstolja Spanyolország híres vörösborait: 2009-ben 50 százalékos részesedést vásárolt egy Ribera del Duero-i pincészetben, amely ezt követően az Anta Banderas nevet kapta.

Musical Godspell directed by Antonio Banderas
Antonio Banderas egy spanyol pincészetet birtokol
Fotó: Anadolu via AFP

A Provence-i tőkék között talált rá egyik nagy szenvedélyére Brad Pitt. A több mint 600 hektáros Château Miraval legismertebb kincse a Miraval Rosé, amelyet a Perrin borászcsaláddal közösen készít a színész, és 2023-ban a Le Figaro Provence legkívánatosabb rozéjának választotta - írja a Fanny magazin.

"F1" world premiere
Brad Pitt rozéja sokakat lenyűgözött
Fotó: AFP

 

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