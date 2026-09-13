Öt világsztár, aki a borászatból is könnyen megélne

A Police egykori frontembere Toszkánában talált rá második otthonára. Sting feleségével, Trudie Stylerrel 1997-ben vásárolta meg a Firenze közelében fekvő Il Palagio birtokot. A hajdan leromlott állapotú gazdaságot újjáélesztették, ma pedig organikus birtokot működtetnek.

Sting a feleségével együtt vágott bele a borászatba

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A Charlie angyalai üdvöskéje számára a bor elsősorban az együtt töltött időről szól, amikor a család és a barátok egy asztal köré gyűlnek. Drew Barrymore a 2010-es évek elején saját bormárkával kezdett kísérletezni, később pedig a Carmel Road borászattal dolgozott együtt.

Drew Barrymore 16 éve indította el a saját bormárkáját

Fotó: NurPhoto via AFP

Egy közös iszogatás közben Cameron Diazban egy üzlettársában megfogalmazódott a kérdés: vajon mi kerül valójában a poharunkba? A kíváncsiságból végül önálló üzlet született, 2020-ban pedig piacra dobták az Avaline márkát.

Cameron Diaz is a saját borát kortyolgatja

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Antonio Banderas nem érte be azzal, hogy csupán megkóstolja Spanyolország híres vörösborait: 2009-ben 50 százalékos részesedést vásárolt egy Ribera del Duero-i pincészetben, amely ezt követően az Anta Banderas nevet kapta.

Antonio Banderas egy spanyol pincészetet birtokol

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A Provence-i tőkék között talált rá egyik nagy szenvedélyére Brad Pitt. A több mint 600 hektáros Château Miraval legismertebb kincse a Miraval Rosé, amelyet a Perrin borászcsaláddal közösen készít a színész, és 2023-ban a Le Figaro Provence legkívánatosabb rozéjának választotta - írja a Fanny magazin.