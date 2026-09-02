Gallusz Nikolett és Pazicski Tibor: „Ez a szerelem egyszerűen elkerülhetetlen volt”

Gallusz Nikolett és Pazicski Tibor, azaz Tony szerelmének története olyan, mint egy igazi tündérmese: ők ketten az első perctől kezdve tökéletesen egymásra hangolódtak, mintha világéletükben összetartoztak volna.
„Először egy riportfilmben láttam Tonyt, ahol hosszasan beszélt magáról. Már akkor éreztem egyfajta különleges kapcsolódást, és arra gondoltam: ha egyidősek lennénk, akkor biztosan nagyon tetszene nekem. Ezután elkezdtem nézni a posztjait, és folyamatosan az járt a fejemben, hogy milyen kedves, intelligens, karizmatikus férfi. Kedveltem a tartalmait, amit udvariasan megköszönt, és kialakult köztünk egy mély beszélgetés” – kezdte a hot!-nak Niki.
A környezetükben mindenki látja, hogy ők ketten félszavakból is megértik egymást. Gallusz Niki párja Tony szerint azonban a háttérben valami sokkal nagyobb és megfoghatatlanabb dolog áll.
A kapcsolatunk titka maga a sors. Ez a szerelem egyszerűen elkerülhetetlen volt, ennek nem lehetett nem működnie. Annyira összepasszolunk, hogy emögött biztosan rengeteg titok és rejtély van, de ahelyett, hogy fejtegetnénk, inkább megéljük.
Állítják: az, ami köztük van, messze túlmutat egy párkapcsolaton. Nemcsak a sorsszerűség, hanem egy egészen elképesztő összhang is jellemzi Gallusz Niki és Tony viszonyát.
„Hihetetlenül erős vágyat érzünk arra, hogy sok időt töltsünk együtt. Rengeteg a közös tervünk a jövőre nézve. Minket is meglep, mennyire hasonlítunk egymásra lelkileg, sokszor teljesen ugyanarra gondolunk” – mesélte a hot!-nak Niki.
A szerelmesek mindketten azt adják a másiknak, amire a legnagyobb szüksége van, így nap mint nap profitálnak a kapcsolatból.
„A szerelmem elsősorban arra tanít meg, hogy ne csak a fejemben legyek. Ő minden egyes szavával képes megnyugtatni. Sokszor el sem mondom neki, ha valami bánt, mégis megérzi, és pont azt mondja, amire a lelkemnek szüksége van. Rá van kapcsolódva a szívemre. Soha életemben nem tapasztaltam még ennyire mély megértést, amilyet mellette megélek, és ez egészen elképesztő"
– fogalmazta meg a működésük lényegét a rapper.
„Tony is nagyon jó hatással van rám. Alapvetően én magam is pozitív vagyok, viszont amikor találkozom egy nálam is jóhiszeműbb emberrel, az csodálatosan hat rám, mellette képes vagyok letenni a sokszor jogosan kialakult fenntartásaimat” – tette hozzá Niki.
A hot! arra is kíváncsi volt, hogy a szerelmesek mit terveznek a jövőre nézve, a válaszukból pedig rögtön látszott, hogy a boldogságuk, ha rajtuk múlik, hosszú távra szól.
Szeretnénk további gyönyörű napokat megélni együtt. Mindketten nagyon szeretjük a mély beszélgetéseket, így nálunk sokszor úgy telik el a fél nap, hogy észre sem vesszük – mondta Niki, a párja pedig teljesen egyetértett vele.
„Az biztos, hogy nagy terveim vannak Nikivel” – tette még hozzá Tony sejtelmesen.
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