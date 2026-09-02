Gallusz Nikolett és Pazicski Tibor: „Ez a szerelem egyszerűen elkerülhetetlen volt”

Gallusz Nikolett és Pazicski Tibor, azaz Tony szerelmének története olyan, mint egy igazi tündérmese: ők ketten az első perctől kezdve tökéletesen egymásra hangolódtak, mintha ­világéletükben összetartoztak volna.

Gallusz Nikolett és szerelme Tony (Fotó: hot! magazin/TV2)

Sokakat meglepett a hír, mikor Gallusz Niki 13 év után szakított korábbi párjával, Bártfai Laurával

13 év után szakított korábbi párjával, Bártfai Laurával Ezután a színésznő egy civil férfi mellett találta meg a boldogságot, akiről annyit tudhattunk, hogy fizikus végzettsége van. Eljegyzés is történt, amit később a pár csendben felbontott, és véget ért a kapcsolatuk

Jelenleg Gallusz Niki új párja egy nála 23 évvel fiatalabb hip-hop előadó, Pazicski Tibor , akit sokan Tony néven ismernek

, akit sokan Tony néven ismernek Gallusz Niki és Tony nyíltan beszéltek kapcsolatukról, szerelmük titkáról.

Gallusz Nikolett és Tony között nagy a szerelem

„Először egy riportfilmben láttam Tonyt, ahol hosszasan beszélt magáról. Már akkor éreztem egyfajta különleges kapcsolódást, és arra gondoltam: ha egyidősek lennénk, akkor biztosan nagyon tetszene nekem. Ezután elkezdtem nézni a posztjait, és folyamatosan az járt a fejemben, hogy milyen kedves, intelligens, karizmatikus férfi. Kedveltem a tartalmait, amit udvariasan megköszönt, és kialakult köztünk egy mély beszélgetés” – kezdte a hot!-nak Niki.

A környezetükben mindenki látja, hogy ők ketten félszavakból is meg­értik egymást. Gallusz Niki párja Tony szerint azonban a háttérben valami sokkal nagyobb és megfoghatatlanabb dolog áll.

A kapcsolatunk titka maga a sors. Ez a szerelem egyszerűen elkerülhetetlen volt, ennek nem lehetett nem működnie. Annyira összepasszolunk, hogy emögött biztosan rengeteg titok és rejtély van, de ahelyett, hogy fejtegetnénk, inkább megéljük.

Állítják: az, ami köztük van, messze túlmutat egy párkapcsolaton. Nemcsak a sorsszerűség, hanem egy egészen elképesztő összhang is jellemzi Gallusz Niki és Tony viszonyát.

„Hihetetlenül erős ­vágyat érzünk arra, hogy sok időt töltsünk együtt. Rengeteg a közös tervünk a jövőre nézve. Minket is meg­lep, mennyire hasonlítunk egymásra lelkileg, sokszor tel­jesen ugyanarra gondolunk” – mesélte a hot!-nak Niki.