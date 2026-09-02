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Gallusz Nikolett és Pazicski Tibor: „Ez a szerelem egyszerűen elkerülhetetlen volt”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Gallusz Nikolett
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 02. 10:00
szerelemkapcsolat
Hatalmas a boldogság: az énekesnő és újdonsült párja valósággal ragyognak! A hot! a Sztárban Sztár exkluzív sajtóeseményén találkozott a népszerű színésznővel, Gallusz Nikolettel aki idén versenyzőként mutathatja meg elképesztő átalakulásait a képernyőn.
N. V.
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Gallusz Nikolett és Pazicski Tibor, azaz Tony szerelmének története olyan, mint egy igazi tündérmese: ők ketten az első perctől kezdve tökéletesen egymásra hangolódtak, mintha ­világéletükben összetartoztak volna.

Gallusz Nikolett párja, Tony mellett
Gallusz Nikolett és szerelme Tony (Fotó: hot! magazin/TV2)
  • Sokakat meglepett a hír, mikor Gallusz Niki 13 év után szakított korábbi párjával, Bártfai Laurával
  • Ezután a színésznő egy civil férfi mellett találta meg a boldogságot, akiről annyit tudhattunk, hogy fizikus végzettsége van. Eljegyzés is történt, amit később a pár csendben felbontott, és véget ért a kapcsolatuk
  • Jelenleg Gallusz Niki új párja egy nála 23 évvel fiatalabb hip-hop előadó, Pazicski Tibor, akit sokan Tony néven ismernek
  • Gallusz Niki és Tony nyíltan beszéltek kapcsolatukról, szerelmük titkáról.

Gallusz Nikolett és Tony között nagy a szerelem

„Először egy riportfilmben láttam Tonyt, ahol hosszasan beszélt magáról. Már akkor éreztem egyfajta különleges kapcsolódást, és arra gondoltam: ha egyidősek lennénk, akkor biztosan nagyon tetszene nekem. Ezután elkezdtem nézni a posztjait, és folyamatosan az járt a fejemben, hogy milyen kedves, intelligens, karizmatikus férfi. Kedveltem a tartalmait, amit udvariasan megköszönt, és kialakult köztünk egy mély beszélgetés” – kezdte a hot!-nak Niki.

A környezetükben mindenki látja, hogy ők ketten félszavakból is meg­értik egymást. Gallusz Niki párja Tony szerint azonban a háttérben valami sokkal nagyobb és megfoghatatlanabb dolog áll.

A kapcsolatunk titka maga a sors. Ez a szerelem egyszerűen elkerülhetetlen volt, ennek nem lehetett nem működnie. Annyira összepasszolunk, hogy emögött biztosan rengeteg titok és rejtély van, de ahelyett, hogy fejtegetnénk, inkább megéljük.

Állítják: az, ami köztük van, messze túlmutat egy párkapcsolaton. Nemcsak a sorsszerűség, hanem egy egészen elképesztő összhang is jellemzi Gallusz Niki és Tony viszonyát.

„Hihetetlenül erős ­vágyat érzünk arra, hogy sok időt töltsünk együtt. Rengeteg a közös tervünk a jövőre nézve. Minket is meg­lep, mennyire hasonlítunk egymásra lelkileg, sokszor tel­jesen ugyanarra gondolunk” – mesélte a hot!-nak Niki.

Tony és Gallusz Niki boldogak együtt
Tony mindenben támogatja Nikit  (Fotó: hot! magazin/)

Tony: „Niki rá van kapcsolódva a szívemre”

A szerelmesek mindketten azt adják a másiknak, amire a legnagyobb szüksége van, így nap mint nap profitálnak a kapcsolatból.

„A szerelmem elsősorban arra tanít meg, hogy ne csak a fejemben legyek. Ő minden egyes szavával képes megnyugtatni. Sokszor el sem mondom neki, ha valami bánt, mégis megérzi, és pont azt mondja, amire a lelkemnek szüksége van. Rá van kapcsolódva a szívemre. Soha életemben nem tapasztaltam még ennyire mély megértést, amilyet mellette megélek, és ez egészen elképesztő"

 – fogalmazta meg a működésük lényegét a rapper.

„Tony is nagyon jó hatással van rám. Alapvetően én magam is pozitív vagyok, viszont amikor találkozom egy nálam is jóhiszeműbb emberrel, az csodálatosan hat rám, mellette képes vagyok letenni a sokszor ­jogosan kialakult fenntartásaimat” – tette hozzá Niki.

A hot! arra is kíváncsi volt, hogy a szerelmesek mit terveznek a jövőre nézve, a válaszukból pedig rögtön látszott, hogy a boldogságuk, ha rajtuk múlik, hosszú távra szól. 

Szeretnénk további gyönyörű napokat megélni együtt. Mindketten nagyon szeretjük a mély beszélgetéseket, így nálunk sokszor úgy telik el a fél nap, hogy észre sem vesszük – mondta Niki, a párja pedig teljesen egyetértett vele. 

„Az biztos, hogy nagy terveim vannak Nikivel” – tette még hozzá Tony sejtelmesen.

hot! címlap
A frissen megjelent hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket találsz! (Fotó: hot! magazin)


 

 

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