Szalay Bence: „Nagyon vallásos családban nőttem fel”

Szalay Bence a hot! magazinnak elárulta, milyen érzések fűzik a Még egy kívánság című új mozijához, amelyben egy hozzá kísértetiesen hasonló karakter bőrébe bújik. A Viszkis színésze a kulisszatitkok mellett a gyermekkorába is engedett némi betekintést, sőt jelenlegi párkapcsolatáról is vallott, miközben elmesélte azt miközben azt is elmesélte, hogyan kanyarodott el a papi hivatástól a csillogó színpad felé.

Szalay Bence a Még egy kívánság című filmben ugyanolyan laza karaktert alakít, mint amilyen ő

(Fotó: hot! magazin/Markovics Gábor)

Szalay Bence magánéletéről: „Velem olyan dolgok történnek, amiket el sem mertem képzelni”

Egy sikeres zenei menedzsert alakítasz a filmben. Mennyire érezted testhez­állónak ezt a szerepet, hol találkozik a figura világa a saját személyiségeddel?

A karakterem alapvetően egy ­nagyon laza csávó. Van humora, céget vezet, szóval egyál­talán nem egy vaskalapos főnök. De ha arról van szó, hogy a ­komolytalanság már a munka ­rovására megy, vagy gátolja a csapatmunkát, akkor képes a sarkára állni és ultimátumot adni. Én is pontosan ilyen vagyok. Nagyon szeretek marhulni, állandóan viccelődöm, de ha úgy érzem, hogy ez már ­húzza az időt, vagy zavar má­sokat a munkában, akkor azon nyomban összekapom magam, és félreteszem a poén­ko­dást. Ebből a szempontból abszolút hasonlítunk.

Amikor elolvastad a forgatókönyvet, mi volt az első reakciód? Mi fogott meg leginkább a történetben?

„Az, hogy könnyed, humoros formában mi, magyarok, még nem igazán beszéltünk arról, milyen ma a fiatal felnőttek élete. Azoké, akik frissen kijönnek az egyetemről, és várják, hogy szembejöj­jenek velük a nagy dolgok. Ám a siker nem érkezik magától! Hirtelen ott állsz, és nem érted, miért nem történik semmi, amikor azt ígérték, hogy dőlni fognak a lehetőségek. A film pont ezt a fázist mutatja be: a felismerést, amikor az ember akár fel is adhatná, de inkább mégsem teszi, ­hanem elkezd küzdeni. Ebben a témában bárkivel tudsz azo­nosulni, mert mindannyian küzdenek, mennek előre, és megtapasztalják, hogy a sikerért meg kell dolgozni.”

– mondta Bence.

Bence is nagyon szereti a divatot pont úgy, mint a karaktere

(Fotó: hot! magazin/Megafilm Service)

A Még egy kívánság Ricsinek története nem pont úgy alakul, ahogy azt eltervezte: nem teljesül az álma. Volt már dolgod neked is hasonló csalódással?

Velem olyan dolgok történnek, amiket korábban el sem mertem képzelni, így engem szerencsére elkerültek az ilyen jellegű, nagy csalódások. Számomra inkább egy másfajta helyzet jelentett kihívást a karrierem elején. Amikor az ember fiatalon ­megcsinálja élete egyik legnagyobb munkáját, óhatatlanul szembesül a kérdéssel: hogyan tovább? Nyil­vánvaló, hogy nem lehet állandóan nagyjátékfilmek főszerepét játszani. Meg kellett tanulnom kezelni ezt a hullámzást, rájönni, hogy a kisebb szerepek is lehetnek elképesztően izgalmasak és értékesek.

A film címe Még egy kívánság. Ha neked is lehetne most egyetlen kívánságod, mi lenne az?