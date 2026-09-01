Szalay Bence: „Nagyon vallásos családban nőttem fel”

Szalay Bence a hot! magazinnak elárulta, milyen érzések fűzik a Még egy kívánság című új mozijához, amelyben egy hozzá kísértetiesen hasonló karakter bőrébe bújik. A Viszkis színésze a kulisszatitkok mellett a gyermekkorába is engedett némi betekintést, sőt jelenlegi párkapcsolatáról is vallott, miközben elmesélte azt miközben azt is elmesélte, hogyan kanyarodott el a papi hivatástól a csillogó színpad felé.
Egy sikeres zenei menedzsert alakítasz a filmben. Mennyire érezted testhezállónak ezt a szerepet, hol találkozik a figura világa a saját személyiségeddel?
A karakterem alapvetően egy nagyon laza csávó. Van humora, céget vezet, szóval egyáltalán nem egy vaskalapos főnök. De ha arról van szó, hogy a komolytalanság már a munka rovására megy, vagy gátolja a csapatmunkát, akkor képes a sarkára állni és ultimátumot adni. Én is pontosan ilyen vagyok. Nagyon szeretek marhulni, állandóan viccelődöm, de ha úgy érzem, hogy ez már húzza az időt, vagy zavar másokat a munkában, akkor azon nyomban összekapom magam, és félreteszem a poénkodást. Ebből a szempontból abszolút hasonlítunk.
Amikor elolvastad a forgatókönyvet, mi volt az első reakciód? Mi fogott meg leginkább a történetben?
„Az, hogy könnyed, humoros formában mi, magyarok, még nem igazán beszéltünk arról, milyen ma a fiatal felnőttek élete. Azoké, akik frissen kijönnek az egyetemről, és várják, hogy szembejöjjenek velük a nagy dolgok. Ám a siker nem érkezik magától! Hirtelen ott állsz, és nem érted, miért nem történik semmi, amikor azt ígérték, hogy dőlni fognak a lehetőségek. A film pont ezt a fázist mutatja be: a felismerést, amikor az ember akár fel is adhatná, de inkább mégsem teszi, hanem elkezd küzdeni. Ebben a témában bárkivel tudsz azonosulni, mert mindannyian küzdenek, mennek előre, és megtapasztalják, hogy a sikerért meg kell dolgozni.”
– mondta Bence.
A Még egy kívánság Ricsinek története nem pont úgy alakul, ahogy azt eltervezte: nem teljesül az álma. Volt már dolgod neked is hasonló csalódással?
Velem olyan dolgok történnek, amiket korábban el sem mertem képzelni, így engem szerencsére elkerültek az ilyen jellegű, nagy csalódások. Számomra inkább egy másfajta helyzet jelentett kihívást a karrierem elején. Amikor az ember fiatalon megcsinálja élete egyik legnagyobb munkáját, óhatatlanul szembesül a kérdéssel: hogyan tovább? Nyilvánvaló, hogy nem lehet állandóan nagyjátékfilmek főszerepét játszani. Meg kellett tanulnom kezelni ezt a hullámzást, rájönni, hogy a kisebb szerepek is lehetnek elképesztően izgalmasak és értékesek.
A film címe Még egy kívánság. Ha neked is lehetne most egyetlen kívánságod, mi lenne az?
„Elsőre mindig nagyon kézenfekvő dolgok jutnak az eszembe, de nem véletlenül. A legfontosabb az lenne, hogy minden szerettem egészséges legyen. Viszont ha egy picit önzőbb módon csak magamra gondolok, akkor azt kívánnám, hogy a világ összes helyét bejárhassam, mert nagyon szeretek utazni.”
Színészként sokféle ember bőrébe bújsz, és a hétköznapokban is köztudottan jó a humorod. De ha a „maszkok” mögé nézünk, te valójában milyen embernek tartod magad?
Akármilyen furcsának tűnik is ez, én, bár szeretek a társaság középpontjában lenni, alapvetően egy eléggé introvertált ember vagyok. Nagyon szeretek otthon egyedül lenni, de akár magamban utazni vagy kirándulni is, még ha ez a kettő egy kicsit ellentmond is egymásnak. Van még egy tulajdonságom, amin mostanában sokat dolgozom: nem szeretek konfrontálódni. Ez sokszor pozitívum, mert emiatt egy könnyen kedvelhető személyiség vagyok, de, mint arra rá kellett jönnöm, néha bizony a saját rovásomra megy. Túl sokszor adtam be a derekamat, és már elegem lett ebből. Mostanában tudatosan odafigyelek rá, hogy ne legyek ennyire konformista, és ne értsek egyet valakivel, csak hogy elkerüljem a konfliktust.
Kiskorodban is introvertált voltál?
„A gyerekkorom formálta azt, amilyen ember most vagyok. Hatéves voltam, amikor a szüleim elváltak. Ez egy nagyon bizonytalan élethelyzet egy gyereknek, hiszen onnantól nem tudja, melyik az igazi otthona, és mind a két helyen meg akar felelni. Valószínűleg ebből a megfelelési kényszerből ered a konfliktuskerülésem is, amit mostanában próbálok levetkőzni. De mindig is kedves gyerek voltam, és már egészen kicsi koromban mondogatták, hogy színésznek vagy előadóművésznek kellene mennem, mert az iskolában imádtam produkálni magam. Például állandóan utánoztam a tanárokat. Egyszer az igazgató emiatt külön behívott az irodájába. Teljesen beijedtem, főleg, amikor megláttam, hogy már ott áll egy másik tanár is. Ehhez képest rám nézett, és azt mondta: „Figyelj, azt hallottam, hogy nagyon jól utánzod az angoltanárt. Mutasd meg nekünk!” Én megmutattam, ők meg hatalmasakat röhögtek, nagyon tetszett nekik.”
Kevesen tudják rólad, de kamaszként egy ideig a papi hivatásra készültél.
Nagyon vallásos családban nőttem fel, templomba jártunk, én rendszeresen ministráltam, később pedig egy katolikus gimnáziumban tanultam tovább. Egy olaszországi osztálykirándulás alkalmával meglátogattunk egy bentlakásos papneveldét, és nagyon megtetszett az ottani légkör és hangulat. Már akkor is sokat foglalkoztatott a létezésünk mibenléte, és jött egy gondolat, hogy ezt a hivatást talán megpróbálhatnám. A szüleim elengedtek, úgyhogy kiköltöztem Olaszországba az internátusba. Ott viszont elég hamar realizáltam, hogy ez mégsem az én utam. Akármennyire bennem volt, hogy emberekkel foglalkozzam, prédikáljak, segítsek, az a hivatás rengeteg szabályt, kötöttséget jelent, amivel én nem tudtam azonosulni.
Akkor onnan már egyenes út vezetett a színpadig?
„Kegyetlenül rossz tanuló voltam, szinte mindenből bukdácsoltam. Az irodalom- és drámatanárok viszont állandóan berángattak mindenféle iskolai rendezvényre: verset mondtam az 1956-os ünnepségeken, az évnyitókon, az évzárókon, egyre több díjat hoztam el szavalóversenyekről, így bekerültem ebbe a körforgásba, és rájöttem, hogy igazából ehhez értek. Beadtam a jelentkezésemet a Színművészetire meg Kaposvárra, és szerencsére felvettek, úgyhogy igen, ez lett az én utam.”
Miben lett más az életed azóta, hogy szélesebb körben is ismert lettél?
A siker nem változtatott meg. Eleinte, persze, volt egy nagyobb váltás, amit helyre kellett tennem magamban. Fel kellett dolgoznom, hogyan viszonyulnak hozzám az emberek, mert az elején nehéz volt kiszűrni a képletből, hogy mit is jelentek azoknak, akik nem ismernek. Kezdetben volt bennem megfelelési vágy, ám ez azóta már egyáltalán nincs így. Amúgy meg egy nagyon laza, közvetlen csávó vagyok, velem bárhol össze lehet futni, a 9-es busztól kezdve egészen a 4–6-os villamosig, de lehet, én voltam az az idióta biciklis, akire a múlt héten dudáltál rá. Ahogy az is teljesen normális nálam, ha egy fesztivál közepén lihegek, vagy ha egy sátorban, a csillagos eget szemlélve pihenek.
Párkapcsolatban élsz. Tudtok elég időt szánni egymásra a kedveseddel?
„Szerencsére igen. Ő is félig szabadúszó, és én is az vagyok, ami azzal jár, hogy ha jön egy nagyobb projekt, akkor egy bizonyos időszakra vagy ő van jobban elfoglalva, vagy én. Cserébe viszont utána felszabadulnak akár hosszú hetek vagy hónapok is, amikor nincs semmi dolgunk, és ilyenkor rengeteg időt tudunk együtt tölteni.”
Miben egészítitek ki egymást a leginkább?
Az otthonteremtésben és a lakberendezésben a párom csodálatosan ügyes, Merci teremti meg a lakás hangulatát. Én pedig a konyhát viszem: nagyon szeretek főzni, vagyis ha meleg étel kerül az asztalra, az általában nekem köszönhető. Természetesen ő is szokott főzni, de én lényegesen többet állok a pult mögött.
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