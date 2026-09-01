Még az óvodából is elküldték a szégyenlőssége miatt, most a fél világ a lábai előtt hever: Zendaya 30 éves lett! – Galéria

Nehéz elhinni, de az egykori gyerekszínész, akiért ma az egész világ rajong, hivatalosan is belépett a 30-asok táborába. Zendaya Maree Stoermer Coleman útját nézve azonban tisztán látszik, hogy nem mindennapi karriert futott be, hiszen a színházi háttértáncostól és a reklámarctól egészen az Emmy-díjas drámai szerepekig és a legnépszerűbb hollywoodi szuperprodukciókig jutott. De vajon hogyan vált Oakland csendes kislányából korunk első számú globális ikonja?

Zendaya születésnapjával hivatalosan is beköszöntött az ősz (Fotó: Burt Harris)

Zendaya-filmek armadájában szerepelt már, és még csak 30

Zendaya 1996. szeptember 1-jén született Kaliforniában, édesanyja pedig a California Shakespeare Theater tanára és igazgatója volt. A kis Zendaya lényegében a színházi kulisszák mögött nőtt fel, ahol kezdetben a jegykezelésben segített, miközben az ottani színdarabokból leste el a mesterség legmélyebb trükkjeit. Bár gyerekként rendkívül gátlásos volt – édesanyja egyszer még az óvodát is újrajáratta vele a szégyenlőssége miatt –, a színpadon teljesen átalakult. Táncolni kezdett, modellkedett, majd a Disney-csatorna Indul a risza! című sorozatával robbant be a köztudatba.