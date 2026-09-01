Még az óvodából is elküldték a szégyenlőssége miatt, most a fél világ a lábai előtt hever: Zendaya 30 éves lett! – Galéria

Nehéz elhinni, de az egykori gyerekszínész, akiért ma az egész világ rajong, hivatalosan is belépett a 30-asok táborába. Zendaya Maree Stoermer Coleman útját nézve azonban tisztán látszik, hogy nem mindennapi karriert futott be, hiszen a színházi háttértáncostól és a reklámarctól egészen az Emmy-díjas drámai szerepekig és a legnépszerűbb hollywoodi szuperprodukciókig jutott. De vajon hogyan vált Oakland csendes kislányából korunk első számú globális ikonja?
Zendaya 1996. szeptember 1-jén született Kaliforniában, édesanyja pedig a California Shakespeare Theater tanára és igazgatója volt. A kis Zendaya lényegében a színházi kulisszák mögött nőtt fel, ahol kezdetben a jegykezelésben segített, miközben az ottani színdarabokból leste el a mesterség legmélyebb trükkjeit. Bár gyerekként rendkívül gátlásos volt – édesanyja egyszer még az óvodát is újrajáratta vele a szégyenlőssége miatt –, a színpadon teljesen átalakult. Táncolni kezdett, modellkedett, majd a Disney-csatorna Indul a risza! című sorozatával robbant be a köztudatba.
Később tudatosan bontotta le a tinisztár skatulyát. Amikor a K.C., a tinikém című sorozatát forgatta, producerként már kikötötte, hogy a karakterének harcművésznek kell lennie és tilos magassarkút viselnie. A Marvel-univerzumba is kalandosan került be, hiszen a Pókember-meghallgatáson még azt sem tudta, melyik filmről van szó a hatalmas titkolózás miatt. Végül MJ szerepében nemcsak a mozinézők szívét rabolta el, hanem a forgatások során Tom Hollandét is, akivel azóta is Hollywood egyik legnépszerűbb álompárját alkotják.
Az igazi áttörést a felnőtt drámai szerepek hozták meg számára. Az HBO Eufória című sorozatában nyújtott megrázó alakításáért kétszer is elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó Emmy-díjat, amivel a legfiatalabb díjazottá vált ebben a kategóriában. A Dűne-filmek és a Challengers című mozis siker után mára a filmipar és a divatvilág abszolút uralkodójává vált. Stylistjával, Law Roach-al alkotott párosa folyamatosan átírja a vörös szőnyeg szabályait, a vintage páncéloktól a kifinomult estélyekig. A 30. születésnapját ünneplő sztár bebizonyította, hogy a harmincas évei még csak a kezdete egy sokkal nagyobb és csillogóbb korszaknak.
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