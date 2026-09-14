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Betelt a pohár Baby Gabinál: „Nem most szembesülök először az emberi gonoszsággal”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Baby Gabi
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 14. 13:00
falunapgyerekekkelkoncertkritikakritika
Egy közelmúltbeli falunapi fellépése után úgy érezte, nem maradhat csendben. Szeptemberben pedig újabb különleges eseményre készül Baby Gabi: ikerfiai betöltik a tízet.

Évtizedek alatt megtanulta ugyan kezelni a pályájával járó negatív véleményeket, most azonban betelt nála a pohár. Baby Gabi elsősorban nem az őt ért kritikák, hanem a falunapok védelmében emelte fel a hangját.

Baby Gabi mikrofonnal a kezében
Baby Gabi szerint igazságtalan kritikával illeték őt és a falunapot is
Fotó: hot! magazin/ archív
  • Gabi megelégelte az őt és a falunapokat érő negatív kritikákat.
  • Az énekesnő szerint a közösségi médiába feltöltött videó nem adta vissza a fellépés hangulatát.
  • Úgy véli, meg kell védeni a falunapokat.
  • Baby Gabi családjával mozgalmas nyarat zártak, ikerfiai életük első esküvőjén is részt vettek.
  • A szeptemberben tízéves fiúk születésnapjára is készülnek.

Baby Gabi nem hagyta szó nélkül a kritikákat

Baby Gabi fellépése nemrég nagy port kavart. Az énekesnő egy falunapon járt, amelyről egy videó is kikerült a közösségi oldalakra. Most reagált az őt ért kritikákra.

„Nem most szembesülök először az emberi gonoszsággal” – kezdte a hot! magazinnak Gabi. „Valaki kitett egy videót a fellépésemről, és rögtön jöttek a megfejtések, hogy megöregedtem, nem tudok énekelni, hamis vagyok, és egyébként is milyen gagyik a falunapok. Pedig egyáltalán nem azok! Negyven fok volt, az emberek érthetően inkább behúzódtak az árnyékba, a videón pedig az sem látszott, hogy hátul még három-négyszáz ember ült és jól érezte magát. A falunapokra nem mindig van lehetőség gigakoncerteket szervezni, de ettől még igenis jó programok vannak”

Az énekesnő a nyárról és ikerfiai születésnapjáról is beszélt a lapnak.

Nagyon jól telt a nyarunk. A gyerekek voltak táborban, a mamáékkal és a sógornő­mékkel is elmentek nyaralni. Közösen is sokfelé voltunk, de a hőségben azért sokszor inkább otthon maradtunk. A fiúknak ezen a nyáron volt életük első esküvője is, ami hatalmas élmény volt számukra

 – árulta el az édesanya, akinek gyermekei szep­temberben ünneplik tizedik születés­napjukat, miközben az iskolakezdés is izgalmas napokat tartogatott.

Baby Gabi
Baby Gabi ikerfiaival kapcsolatban hozott egy döntést: a sajtóban nem szeretné, ha szerepelne a fotójuk 
Fotó: Mediaworks

„Most már úgy döntöttünk, hogy elég nagyok ahhoz, hogy élményt adjunk nekik szülinapjukra. Három napra elmegyünk wellnessezni, ilyen helyen még soha nem voltunk együtt. Általában egy-két évente szervezünk nekik nagyobb bulit is, de szerintem ez lesz az utolsó ilyen, mert már nagyfiúk” – árulta el Gabi, akinek fiai szeptemberben a negyedik osztályt kezdik. „Jövőre mennek felsőbe. Az iskolán belül és kívül is vannak elfoglaltságaik: úsztak, kézilabdáztak és jógáztak is már, idén valószínű marad az úszás és a jóga.”

hot címlap
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Fotó: hot! magazin

 

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