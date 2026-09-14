Betelt a pohár Baby Gabinál: „Nem most szembesülök először az emberi gonoszsággal”

Évtizedek alatt megtanulta ugyan kezelni a pályájával járó negatív véleményeket, most azonban betelt nála a pohár. Baby Gabi elsősorban nem az őt ért kritikák, hanem a falunapok védelmében emelte fel a hangját.
Baby Gabi fellépése nemrég nagy port kavart. Az énekesnő egy falunapon járt, amelyről egy videó is kikerült a közösségi oldalakra. Most reagált az őt ért kritikákra.
„Nem most szembesülök először az emberi gonoszsággal” – kezdte a hot! magazinnak Gabi. „Valaki kitett egy videót a fellépésemről, és rögtön jöttek a megfejtések, hogy megöregedtem, nem tudok énekelni, hamis vagyok, és egyébként is milyen gagyik a falunapok. Pedig egyáltalán nem azok! Negyven fok volt, az emberek érthetően inkább behúzódtak az árnyékba, a videón pedig az sem látszott, hogy hátul még három-négyszáz ember ült és jól érezte magát. A falunapokra nem mindig van lehetőség gigakoncerteket szervezni, de ettől még igenis jó programok vannak”
Az énekesnő a nyárról és ikerfiai születésnapjáról is beszélt a lapnak.
Nagyon jól telt a nyarunk. A gyerekek voltak táborban, a mamáékkal és a sógornőmékkel is elmentek nyaralni. Közösen is sokfelé voltunk, de a hőségben azért sokszor inkább otthon maradtunk. A fiúknak ezen a nyáron volt életük első esküvője is, ami hatalmas élmény volt számukra
– árulta el az édesanya, akinek gyermekei szeptemberben ünneplik tizedik születésnapjukat, miközben az iskolakezdés is izgalmas napokat tartogatott.
„Most már úgy döntöttünk, hogy elég nagyok ahhoz, hogy élményt adjunk nekik szülinapjukra. Három napra elmegyünk wellnessezni, ilyen helyen még soha nem voltunk együtt. Általában egy-két évente szervezünk nekik nagyobb bulit is, de szerintem ez lesz az utolsó ilyen, mert már nagyfiúk” – árulta el Gabi, akinek fiai szeptemberben a negyedik osztályt kezdik. „Jövőre mennek felsőbe. Az iskolán belül és kívül is vannak elfoglaltságaik: úsztak, kézilabdáztak és jógáztak is már, idén valószínű marad az úszás és a jóga.”
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