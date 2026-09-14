Betelt a pohár Baby Gabinál: „Nem most szembesülök először az emberi gonoszsággal”

Évtizedek alatt megtanulta ugyan kezelni a pályájával járó negatív véleményeket, most azonban betelt nála a pohár. Baby Gabi elsősorban nem az őt ért kritikák, hanem a falunapok védelmében emelte fel a hangját.

Baby Gabi szerint igazságtalan kritikával illeték őt és a falunapot is

Fotó: hot! magazin/ archív

Gabi megelégelte az őt és a falunapokat érő negatív kritikákat.

Az énekesnő szerint a közösségi médiába feltöltött videó nem adta vissza a fellépés hangulatát.

Úgy véli, meg kell védeni a falunapokat.

Baby Gabi családjával mozgalmas nyarat zártak, ikerfiai életük első esküvőjén is részt vettek.

A szeptemberben tízéves fiúk születésnapjára is készülnek.

Baby Gabi nem hagyta szó nélkül a kritikákat

Baby Gabi fellépése nemrég nagy port kavart. Az énekesnő egy falunapon járt, amelyről egy videó is kikerült a közösségi oldalakra. Most reagált az őt ért kritikákra.

„Nem most szembesülök először az emberi gonoszsággal” – kezdte a hot! magazinnak Gabi. „Valaki kitett egy videót a fellépésemről, és rögtön jöttek a megfejtések, hogy megöregedtem, nem tudok énekelni, hamis vagyok, és egyébként is milyen gagyik a falunapok. Pedig egyáltalán nem azok! Negyven fok volt, az emberek érthetően inkább behúzódtak az árnyékba, a videón pedig az sem látszott, hogy hátul még három-négyszáz ember ült és jól érezte magát. A falunapokra nem mindig van lehetőség gigakoncerteket szervezni, de ettől még igenis jó programok vannak”

Az énekesnő a nyárról és ikerfiai születésnapjáról is beszélt a lapnak.

Nagyon jól telt a nyarunk. A gyerekek voltak táborban, a mamáékkal és a sógornő­mékkel is elmentek nyaralni. Közösen is sokfelé voltunk, de a hőségben azért sokszor inkább otthon maradtunk. A fiúknak ezen a nyáron volt életük első esküvője is, ami hatalmas élmény volt számukra

– árulta el az édesanya, akinek gyermekei szep­temberben ünneplik tizedik születés­napjukat, miközben az iskolakezdés is izgalmas napokat tartogatott.

Baby Gabi ikerfiaival kapcsolatban hozott egy döntést: a sajtóban nem szeretné, ha szerepelne a fotójuk

Fotó: Mediaworks

„Most már úgy döntöttünk, hogy elég nagyok ahhoz, hogy élményt adjunk nekik szülinapjukra. Három napra elmegyünk wellnessezni, ilyen helyen még soha nem voltunk együtt. Általában egy-két évente szervezünk nekik nagyobb bulit is, de szerintem ez lesz az utolsó ilyen, mert már nagyfiúk” – árulta el Gabi, akinek fiai szeptemberben a negyedik osztályt kezdik. „Jövőre mennek felsőbe. Az iskolán belül és kívül is vannak elfoglaltságaik: úsztak, kézilabdáztak és jógáztak is már, idén valószínű marad az úszás és a jóga.”