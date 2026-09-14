Gelencsér Tímea elképesztő részleteket árult el az esküvőjéről

Ragyogó napsütésben, mesés helyszínen ment férjhez a TV2 Aktív műsorvezetője. Gelencsér tímea szerencsésnek érzi magát, mert egyáltalán nem stresszelt a nagy napon, így meg tudta élni az esküvő minden pillanatát, amiket örökre a szívébe is zárt.
Az Exatlon műsorvezetőjének nővérének három évvel ezelőtt volt az esküvője, de akkor sajnos édesapja nem volt jól, így őt édesanyja kísérte az oltárhoz. Gelencsér Tímea apukája szerencsére meggyógyult, így lányát ő kísérhette az oltárhoz.
„Orsinak én voltam a tanúja, és annyira sírtam, annyira igazságtalannak tartottam, hogy apukám nem lehet ott, hogy végigbőgtem az egészet, alá se tudtam írni a papírt” – kezdte a hot! magazinnak a TV2 műsorvezetője, akinek eljegyzése is nagyon megható volt.
Apukám akkor nem adta fel, harcolt, meggyógyult és engem ő kísért Matyihoz. Boldog vagyok, hogy apa ott lehetett mellettem. Nem arra gondoltam, hogy mi történt három éve, hanem hogy Úristen, mennyire örömteli, hogy apa is megélheti velem ezt a pillanatot! Egyáltalán nem stresszeltem, mert a legjobb szolgáltatókat választottuk, a Le Til Kúriának van esküvőszervezője, a ceremóniamester is profi volt, betartották a menetrendet, így nekünk semmivel nem kellett foglalkoznunk, csak boldognak lenni. Pedig féltem attól, hogy az egész egy nagy rohanás lesz, de nem, minden tökéletesen alakult! Így minden sokkal szebb és csodálatosabb volt, mint az álmaimban.
A volt szépségkirálynő hozzá van szokva, hogy szebbnél szebb ruhakölteményekben pompázik, így mindenki nagyon kíváncsi volt, hogy milyen lesz a menyasszonyi ruhája.
„Én ezen sem izgultam, Dobo Kathiára bíztam a ruhákat, amiből végül négy is lett. Matyi azt mondja, amikor először hátrafordult és meglátott, nagyon meghatódott. Volt kreatív fotózásunk is, aztán nekem az egyik kedvenc pillanatom, amikor onnan visszatértünk a násznéphez. A Bella ciaóra mentünk, mindenki pörgette a szalvétákat, fantasztikus volt a hangulat. Aztán Matyi beszédétől mindenki pityergett. Még az 50 pluszos erős férfiak is megkönnyezték.”
De az ifjú férj nem csak ezzel lepett meg mindenkit, hanem a tánctudásával is.
„Mikes Anna tanította be a táncunkat, mondta már az elején, hogy ügyes. Vicces pillanat volt, amikor végül én rontottam el a koreográfiát, mert annyira átéltem az egészet, így végül azt megismételtük.”
Timiék már az esküvő szervezésekor tudták, hogy menhelyről örökbe fogadott kutyusuknak fontos szerepe lesz a nagy napon.
„A kiskutyánk hozta a gyűrűket. A Bojti Ékszermanufaktúra által készített álomgyűrűink a legjobb helyen voltak Fügénél, tanítani sem kellett, hogyan hozza oda, elképesztően aranyos volt. Örülünk, hogy a szeretteinken, barátainkon kívül ő is ott volt velünk ezen a szép napon. Mert tényleg, ilyet álmodni sem lehet, amiket ott éreztünk.”
Na de hogy miért ünnepelnek majd kétnapos házassági évfordulót a házasok? A hot! magazinnak elárulta.
„A nagy nap augusztus 20-án volt, ami ünnepnap, így a hivatalos papírok szerint augusztus 21-én házasodtunk össze. Nagyon menő, hogy így mi minden évben kétnapos évfordulót fogunk tartani.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.