Gelencsér Tímea elképesztő részleteket árult el az esküvőjéről

Ragyogó napsütésben, mesés helyszínen ment férjhez a TV2 Aktív műsorvezetője. Gelencsér tímea szerencsésnek érzi magát, mert egyáltalán nem stresszelt a nagy napon, így meg tudta élni az esküvő minden pillanatát, amiket örökre a szívébe is zárt.

Gelencsér Tímea férje, Simon Mátyás is elérzékenyült a nagy napon

(Fotó: Bella Rose Wedding Photography)

Gelencsér Tímea négy ruhában tündökölt

A volt szépségkirálynő és párja 2023 áprilisában vállalták fel a kapcsolatukat

Két évvel később Arubán, flamingók közt Simon Mátyás megkérte Timi kezét

megkérte Timi kezét Idén augusztus 20-án tartották az esküvőt

Az Aktív műsorvezetője négy ruhát választott a nagy napra

Gelencsér Tímea esküvője nagyon megható volt

Az Exatlon műsorvezetőjének nővérének három évvel ezelőtt volt az esküvője, de akkor sajnos édesapja nem volt jól, így őt édesanyja kísérte az oltárhoz. Gelencsér Tímea apukája szerencsére meggyógyult, így lányát ő kísérhette az oltárhoz.

„Orsinak én voltam a tanúja, és annyira sírtam, annyira igazságtalannak tartottam, hogy apukám nem lehet ott, hogy végigbőgtem az egészet, alá se tudtam írni a papírt” – kezdte a hot! magazinnak a TV2 műsorvezetője, akinek eljegyzése is nagyon megható volt.

Apukám akkor nem adta fel, harcolt, meggyógyult és engem ő kísért Matyihoz. Boldog vagyok, hogy apa ott lehetett mellettem. Nem arra gondoltam, hogy mi történt három éve, hanem hogy Úristen, mennyire örömteli, hogy apa is megélheti velem ezt a pillanatot! Egyáltalán nem stresszeltem, mert a legjobb szolgáltatókat választottuk, a Le Til Kúriának van esküvőszervezője, a ceremóniamester is profi volt, betartották a menetrendet, így nekünk semmivel nem kellett foglalkoznunk, csak boldognak lenni. Pedig féltem attól, hogy az egész egy nagy rohanás lesz, de nem, minden tökéletesen alakult! Így minden sokkal szebb és csodálatosabb volt, mint az álmaimban.

Gelencsér Timi párja is támogatja az örökbefogadást, kutyusuknak, Fügének az esküvőn is fontos szerepe volt (Fotó: MW archív)

„Matyi beszédétől mindenki pityergett”

A volt szépségkirálynő hozzá van szokva, hogy szebbnél szebb ruhakölteményekben pompázik, így mindenki nagyon kíváncsi volt, hogy milyen lesz a menyasszonyi ruhája.

„Én ezen sem izgultam, Dobo Kathiára bíztam a ruhákat, amiből végül négy is lett. Matyi azt mondja, amikor először hátrafordult és meglátott, nagyon meghatódott. Volt kreatív fotózásunk is, aztán nekem az egyik kedvenc pillanatom, amikor onnan visszatértünk a násznéphez. A Bella ciaóra mentünk, mindenki pörgette a szalvétákat, fantasztikus volt a hangulat. Aztán Matyi beszédétől mindenki pityergett. Még az 50 pluszos erős férfiak is megkönnyezték.”