„Nekem nem degradáló falunapra menni!” – megalázták a kistelepülést, Baby Gabi azonnal a védelmükre kelt

Elszabadultak az indulatok a TikTokon egy pár másodperces koncertvideó miatt. Baby Gabi (Szklenár Gabi) múlt hétvégén egy kistelepülésen lépett színpadra, ám a fellépésről készült nyúlfarknyi felvétel alá sorra érkeztek a nyomdafestéket alig tűrő megjegyzések. A kommentelők nem kímélték a kétezres évek népszerű énekesnőjét, ízekre szedték a hangját, a külsejét, sőt még a helyi közönséget és magát a falut is leminősítették. Az énekesnőnél viszont betelt a pohár, és ahelyett, hogy csendben nyelt volna egyet, egy kendőzetlenül őszinte videóban reagált a heves támadásokra.

Baby Gabi fellépése nagy botrányt kavart (Fotó: Bors)

Baby Gabi TikTokon jelentkezett be

Baby Gabi nem rejtette véka alá a véleményét, amikor meglátta, milyen cunamit indított el a rövid felvétel. Bár az építő jellegű észrevételeket elmondása szerint mindig szívesen fogadja, a nyílt rosszindulatot és a vidéki emberek lekezelését már nem hagyhatta szó nélkül:

Egyetlen oka van annak, hogy ezt a videót elkészítem, olvasom a hozzászólásokat, és sajnos azt tapasztalom, hogy iszonyatosan rosszindulatúak az emberek

– fakadt ki az énekesnő. Különösen az fáj neki, hogy sokan a rendezvényt és a helyieket célozták meg a beszólásaikkal. Szerinte a kistelepüléseknek nincs pénzük többmilliós gigakoncertekre, így olyan előadókat hívnak, akik megfizethetőek, és felpörgetik a hangulatot. A fanyalgók az énekesnő hangját és életkorát sem kímélték, amire Baby Gabi egyenes riposzttal válaszolt. Szerinte képtelenség, hogy egy tízmásodperces, rossz minőségű telefonos klip alapján mondjanak ítéletet a teljes munkásságáról.