„Nekem nem degradáló falunapra menni!” – megalázták a kistelepülést, Baby Gabi azonnal a védelmükre kelt

Elszabadultak az indulatok a TikTokon egy pár másodperces koncertvideó miatt. Baby Gabi (Szklenár Gabi) múlt hétvégén egy kistelepülésen lépett színpadra, ám a fellépésről készült nyúlfarknyi felvétel alá sorra érkeztek a nyomdafestéket alig tűrő megjegyzések. A kommentelők nem kímélték a kétezres évek népszerű énekesnőjét, ízekre szedték a hangját, a külsejét, sőt még a helyi közönséget és magát a falut is leminősítették. Az énekesnőnél viszont betelt a pohár, és ahelyett, hogy csendben nyelt volna egyet, egy kendőzetlenül őszinte videóban reagált a heves támadásokra.
Baby Gabi nem rejtette véka alá a véleményét, amikor meglátta, milyen cunamit indított el a rövid felvétel. Bár az építő jellegű észrevételeket elmondása szerint mindig szívesen fogadja, a nyílt rosszindulatot és a vidéki emberek lekezelését már nem hagyhatta szó nélkül:
Egyetlen oka van annak, hogy ezt a videót elkészítem, olvasom a hozzászólásokat, és sajnos azt tapasztalom, hogy iszonyatosan rosszindulatúak az emberek
– fakadt ki az énekesnő. Különösen az fáj neki, hogy sokan a rendezvényt és a helyieket célozták meg a beszólásaikkal. Szerinte a kistelepüléseknek nincs pénzük többmilliós gigakoncertekre, így olyan előadókat hívnak, akik megfizethetőek, és felpörgetik a hangulatot. A fanyalgók az énekesnő hangját és életkorát sem kímélték, amire Baby Gabi egyenes riposzttal válaszolt. Szerinte képtelenség, hogy egy tízmásodperces, rossz minőségű telefonos klip alapján mondjanak ítéletet a teljes munkásságáról.
Hogyan lehet az, hogy egyesek egyetlen 10 másodperces videóból megfejtik, hogy nem tudok énekelni, hamis vagyok, vagy hogy az első sorban álló két, kissé illuminált helyi ember jól érzi magát? És akkor mi van? Igen, jól érzi magát ő is, meg a másik 300-400 ember is!
– mutatott rá felháborodva, majd hozzátette: „Ne várjátok tőlem, hogy a 20 évvel ezelőtti hangomon énekeljek, amikor én is 20 évet öregedtem!”
A kommentszekcióban egy szürreális pletyka is szárnyra kapott, az egyik hozzászóló azzal vádolta meg Gabit, hogy egy konkrét boltban lekezelően és flegmán viselkedett a dolgozókkal. Az énekesnő ezt a kitalációt is azonnal porrá zúzta: „A másik felfoghatatlan dolog számomra, amikor odaírja egy kedves hölgy, mekkora arcom van, elfordítom a fejem egy konkrétan megnevezett utcában lévő boltban, meg hogy mit dobáltam. Egyrészt ez egyáltalán nem jellemző rám, másrészt életemben nem jártam abban a boltban!” – tisztázta a helyzetet.
Baby Gabi szerint szomorú, hogy a mai világban teljesen mindegy, mit tesz az ember, a kötözködők mindenben csak a hibát keresik. Végül határozottan kiállt a vidéki fellépések mellett, és helyre tette a fanyalgókat: „Azt mondjátok, ne foglalkozzam ezzel... De igenis foglalkozom vele, mert annyira rossz irányba megy a világ! Ne egy falut becsméreljetek, mert a polgármester, aki megrendel engem vagy bárki mást, az azt szeretné, hogy a falu azon az egy napon jól érezze magát. És ne haragudjatok, nekem nem degradáló falunapra menni, mert imádom a falunapokat!” – zárta gondolatait az énekesnő.
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