Így indul a napod? Szakértő figyelmeztet, ezzel mindent elrontasz

Reggel az az első dolgod, hogy a telefonodért sietsz? Dr. Wendy Suzuki, a New York-i Egyetem professzora szerint ez a lehető legrosszabb, amit ébredés után tehetünk.

A saját érdekünkben fontos, hogy ne mobiltelefonozással indítsuk a napot

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Ezért káros a mobiltelefonozás ébredés után

Dr. Suzuki kifejtette, hogy az ébredést követő időszakban az agy különösen fogékony, ilyenkor „csúcs neuroplasztikus üzemmódban” működik, aminek következtében a környezetből érkező hatásokat sokkal intenzívebben dolgozza fel. Az agy turbó fokozataként is emlegetett állapotban az agy leginkább képes tanulásra és strukturális változásra.

A boldogsághormonként is ismert dopaminszint ébredéskor természetes módon emelkedni kezd, ami kulcsfontosságú az éberség, a motiváció és a fizikai aktivitás beindításához. Ha azonban a reggel a telefonunkkal kötjük le magunkat, ez a pozitív folyamat megszakad: a dopamin és a kortizol (stresszhormon) szintje kedvezőtlenül változik, ami negatívan hat az agyműködésre.

Ez a megoldás az agy érdekében

Dr. Suzuki azt javasolja, öt napon át próbáljunk legalább 20 percig elkerülni a telefont ébredés után.

Ezt tegyük:

nyújtózkodjunk vagy mozogjunk egy kicsit,

írjunk le három dolgot, amire koncentrálni szeretnénk,

vagy üljünk le egy kávéval, és figyeljünk a gondolatainkra.

A mindmegette.hu kiemeli, nemcsak reggel, hanem este is zavaró lehet a telefonhasználat. Egy szaúd-arábiai kutatás szerint azok, akik lefekvés előtt rendszeresen 30–45 percet telefonoznak, több mint háromszor nagyobb eséllyel szenvednek alvásproblémáktól. Ennek oka részben a kék fény, amely gátolja a melatonin, azaz az alvást segítő hormon termelődését.