JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Szeréna, Roxána névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Így indul a napod? Szakértő figyelmeztet, ezzel mindent elrontasz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors telefon
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 14. 11:00
agyreggel
Minden eldőlhet az ébredés utáni 20 percben. Te meddig bírod ki a telefonod nélkül?
Bors
A szerző cikkei

Reggel az az első dolgod, hogy a telefonodért sietsz? Dr. Wendy Suzuki, a New York-i Egyetem professzora szerint ez a lehető legrosszabb, amit ébredés után tehetünk.

A saját érdekünkben fontos, hogy ne mobiltelefonozással indítsuk a napot
A saját érdekünkben fontos, hogy ne mobiltelefonozással indítsuk a napot
Fotó: Prostock-studio /   shutterstock

Ezért káros a mobiltelefonozás ébredés után

Dr. Suzuki kifejtette, hogy az ébredést követő időszakban az agy különösen fogékony, ilyenkor „csúcs neuroplasztikus üzemmódban” működik, aminek következtében a környezetből érkező hatásokat sokkal intenzívebben dolgozza fel. Az agy turbó fokozataként is emlegetett állapotban az agy leginkább képes tanulásra és strukturális változásra. 

A  boldogsághormonként is ismert dopaminszint ébredéskor természetes módon emelkedni kezd, ami kulcsfontosságú az éberség, a motiváció és a fizikai aktivitás beindításához. Ha azonban a reggel a telefonunkkal kötjük le magunkat, ez a pozitív folyamat megszakad: a dopamin és a kortizol (stresszhormon) szintje kedvezőtlenül változik, ami negatívan hat az agyműködésre.

Ez a megoldás az agy érdekében

Dr. Suzuki azt javasolja, öt napon át próbáljunk legalább 20 percig elkerülni a telefont ébredés után.

Ezt tegyük:

  • nyújtózkodjunk vagy mozogjunk egy kicsit,
  • írjunk le három dolgot, amire koncentrálni szeretnénk,
  • vagy üljünk le egy kávéval, és figyeljünk a gondolatainkra.

A mindmegette.hu kiemeli, nemcsak reggel, hanem este is zavaró lehet a telefonhasználat. Egy szaúd-arábiai kutatás szerint azok, akik lefekvés előtt rendszeresen 30–45 percet telefonoznak, több mint háromszor nagyobb eséllyel szenvednek alvásproblémáktól. Ennek oka részben a kék fény, amely gátolja a melatonin, azaz az alvást segítő hormon termelődését.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu