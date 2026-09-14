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Ezt a filléres utazási trükköt mindenkinek ismernie kell, különösen, ha tömegbe megy

Ezt a filléres utazási trükköt mindenkinek ismernie kell, különösen, ha tömegbe megy

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors tömeg
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 14. 12:00
nyomkövetőutazási trükk
A zsúfolt turisztikai látványosságoknál könnyen elszakadhatunk egymástól a tömegben, ami gyorsan elronthatja a nyaralás élményét. Egy rendkívül egyszerű és praktikus utazási trükk, amellyel utazás közben is garantálható a családtagok biztonsága.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Egy család vírusként terjedő módszert mutatott be a zsúfolt turistalátványosságoknál történő eltévedés ellen.
  • Nyakpántra helyezett AirTag nyomkövetőkkel tartják szemmel egymást a tömegben, így egy lemerült telefon sem lehet gond.
  • A trükk stabilabb és megbízhatóbb alternatívát nyújt az ingadozó mobilhálózatoknál és alkalmazásoknál.

A népszerű úti célok forgatagában pillanatok alatt szem elől téveszthetjük azokat, akikkel útnak indultunk. Legyen szó egy nyüzsgő ázsiai metropoliszról, egy szűk utcákból álló óvárosról vagy egy óriási vidámparkról, a csúcsidőszakban figyelmetlenségből vagy a látnivalók böngészése közben bárki lemaradhat. Ilyen helyzetekben a hagyományos kapcsolatfelvételi módok sokszor cserbenhagynak minket. Ezt a kihívást hidalja át egy kreatív utazási trükk, amely megmutatja, miként őrizhető meg a felhőtlen kikapcsolódás és a teljes biztonság a legforgalmasabb helyszíneken is.

Japánv áros tömeggel, ahol egy okos utazási trükk segítségével biztonságban lehetünk.
A biztonság nem elhanyagolható szempont utazásaink során a tömegben. Erre talált zseniális megoldást a TikToker egy okos utazási trükk ötletével. 
Fotó: LilyRosePhotos

Okos utazási trükk: hogyan garantálható a biztonság a tömegben?

A közösségi médiában nagy népszerűségre tett szert az a megközelítés, amely szerint a nyaralók nem a véletlenre bízzák a velük érkezők biztonságát. A módszer lényege, hogy a családtagok vagy a baráti társaság tagjai helymeghatározó okoseszközöket – például pántra rögzített AirTag nyomkövetőket – kapnak a nyakukba vagy a táskájukra, mielőtt a legnagyobb tömegbe lépnének. Így ha valaki lemarad a fotózás, vásárlás vagy egyszerű nézelődés közben, a többiek másodpercek alatt beazonosíthatják a pontos tartózkodási helyét.

Miért praktikusabb ez a megoldás a mobiltelefonnál?

Első ránézésre felmerülhet a kérdés, hogy miért van szükség külön nyomkövetőre, amikor a legtöbb okostelefonon működik a helymegosztás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a telefonok akkumulátora egy egész napos városnézés során gyorsan lemerül, a zsúfolt helyeken pedig a mobilhálózatok is gyakran túlterheltté válnak. Ráadásul előfordulhat, hogy a társaság egyes tagjai nem figyelik az értesítéseket, vagy néma üzemmódban tartják a készüléket. A kisméretű okoseszközök függetlenül működnek a telefonok pillanatnyi állapotától, így stabil alternatívát nyújtanak.

Ismert okosalkalmazások és bevált szokások

A nyomkövető korongok mellett sokan használnak kifejezetten családoknak tervezett helymeghatározó alkalmazásokat is, mint amilyen a Life360. Mások a hagyományos módszerekre esküsznek, és minden helyszínen előre kijelölnek egy fix találkozási pontot arra az esetre, ha elszakadnának egymástól. A modern technológia alkalmazása azonban jelentősen csökkenti a stresszt, és lehetővé teszi, hogy mindenki saját tempójában fedezze fel a látnivalókat.
Nézd meg a videót is a témában:

@clarhens aaand they’re gone 🤦🏻‍♀️🤣 is this hack smart or extra?? lol follow for more Japan adventures!! 🇯🇵💖 when everyone has the attention span of a goldfish, airtags are key!!! no need to worry about someone’s phone dying or them not replying/answering (like my dad and sister 🙄) you can just track them like lost luggage lol #travelhacks #travelhumor #familytrip #japan #harajuku ♬ original sound - Clarissa Henson 🇺🇸🇵🇭

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