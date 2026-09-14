Ropogós diétás tócsni air fryerben: olyan finom, hogy repetázni akarsz majd belőle

Ezzel a tócsni recepttel, kedvenc krumplis finomságod az air fryerben is ropogósra sül – és az alakodra is vigyázni fog. Eláruljuk a trükköt, amivel úgy készítheted el az ellenállhatatlan magyar finomságot, hogy utána nem lesz órákig olajszagú a lakás!

Tócsni recept air fryerben: így olajszag nélkül is ropogni fog!

Fotó: 123RF

Az air fryerben jóval egészségesebb tócsnit készíthetsz.

Diétás verzióban még szaftosabb eredményt kapsz.

Egy apró trükkel elérheted, hogy a finomság ugyanúgy ropogjon, mint a klasszikus recepttel.

A tökéletes diétás tócsni receptje

Nem hibáztathatunk senkit, aki a hagyományos tócsni – vagy más néven lapcsánka – frissen sült állagához ragaszkodik. Egészen ellenállhatatlan gasztronómiai élményt nyújt, de érdemes észben tartani, hogy a rengeteg olaj, amit magába szív a sütés során, nem tesz jót sem az alakodnak, sem az egészségednek, de még a lakásnak sem. Egy apró trükk segítségével azonban elérheted ugyanazt a ropogós kérget, de jóval könnyebb és kalóriaszegényebb lesz az étel.

Tócsni air fryerben: ez a ropogós bunda titka

Sütés előtt tedd a tócsni masszát 10 percre a hűtőbe. Így jobban összeáll, könnyebb lesz formázni, és ropogósra sül az air fryerben.

Alakbarát finomság bűntudat nélkül

Ha cukkinivel készíted, a tócsni sokkal szaftosabb lesz, a végeredmény pedig feleannyi kalória.

Az olívaolaj viszont így sem maradhat ki, ha ragaszkodsz a klasszikus tócsni élményhez. Ez is kell az aranybarna és ropogós kéreghez!

Fontos: a reszelt zöldségeket alaposan nyomkodd ki, különben a tócsni szétesik, és nem pirul át szépen az air fryerben sem!

Fotó: Nemeth Andras Peter

Cukkinis tócsni air fryerben

Tócsni hozzávalók (kb. 6 db tócsnihoz):

1 közepes cukkini

1 közepes burgonya

1 db tojás

2 evőkanál liszt vagy rizsliszt

1 gerezd fokhagyma

só, bors ízlés szerint

fél teáskanál majoránna

1 evőkanál olívaolaj

kevés olívaolaj a sütéshez

Elkészítés:

A cukkinit és a burgonyát lereszeljük. Enyhén megsózzuk, majd 10 percig állni hagyjuk. Ezután alaposan kinyomkodjuk belőlük a felesleges nedvességet. A kinyomkodott zöldségekhez hozzáadjuk a tojást, a lisztet, a reszelt fokhagymát, a sót, a borsot és a majoránnát. Belekeverjük az olívaolajat is, majd az egészet alaposan összedolgozzuk. A masszából tenyérnyi, lapos tócsnikat formázunk, a sütőpapírral bélelt air fryer kosarába helyezzük őket, majd a tetejüket lefújjuk egy kevés olajspray-vel (ha nincs, megkenjük). 190 fokon 10-12 percig sütjük a tócsnikat, majd megfordítjuk őket, és további 5-7 percig sütjük, amíg szépen megpirulnak és ropogósak lesznek.

Plusz tippek a tálaláshoz: A tócsni receptet feldobhatod úgy, hogy továbbra is egy kiváló diétás fogás maradjon. Szuperül passzol hozzá például egy kevés fokhagymás joghurt, friss saláta, de akár egy zsírszegény tejfölös mártogatós is.

Ha nem törődsz a kalóriákkal, és szívesen kényeztetnéd magad egy igazi magyaros finomsággal, akkor az alábbi videóban látható tócsni receptet ajánljuk:

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