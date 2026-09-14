Ropogós diétás tócsni air fryerben: olyan finom, hogy repetázni akarsz majd belőle

Ezzel a tócsni recepttel, kedvenc krumplis finomságod az air fryerben is ropogósra sül – és az alakodra is vigyázni fog. Eláruljuk a trükköt, amivel úgy készítheted el az ellenállhatatlan magyar finomságot, hogy utána nem lesz órákig olajszagú a lakás!
Nem hibáztathatunk senkit, aki a hagyományos tócsni – vagy más néven lapcsánka – frissen sült állagához ragaszkodik. Egészen ellenállhatatlan gasztronómiai élményt nyújt, de érdemes észben tartani, hogy a rengeteg olaj, amit magába szív a sütés során, nem tesz jót sem az alakodnak, sem az egészségednek, de még a lakásnak sem. Egy apró trükk segítségével azonban elérheted ugyanazt a ropogós kérget, de jóval könnyebb és kalóriaszegényebb lesz az étel.
Sütés előtt tedd a tócsni masszát 10 percre a hűtőbe. Így jobban összeáll, könnyebb lesz formázni, és ropogósra sül az air fryerben.
Ha cukkinivel készíted, a tócsni sokkal szaftosabb lesz, a végeredmény pedig feleannyi kalória.
Az olívaolaj viszont így sem maradhat ki, ha ragaszkodsz a klasszikus tócsni élményhez. Ez is kell az aranybarna és ropogós kéreghez!
Plusz tippek a tálaláshoz:
A tócsni receptet feldobhatod úgy, hogy továbbra is egy kiváló diétás fogás maradjon. Szuperül passzol hozzá például egy kevés fokhagymás joghurt, friss saláta, de akár egy zsírszegény tejfölös mártogatós is.
Ha nem törődsz a kalóriákkal, és szívesen kényeztetnéd magad egy igazi magyaros finomsággal, akkor az alábbi videóban látható tócsni receptet ajánljuk:
Próbáld ki ezeket a diétás recepteket is:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.