Még Haaland is eltörpül mellette – elképesztő közös fotót posztolt a Trónok harca óriása

Hafthor Júlíus Björnsson a Manchester United–Manchester City rangadón járt, amelyet a vendégek Erling Haaland góljával 1–0-ra megnyertek. A lefújás után az izlandi erősember a norvég sztárral is összefutott, a találkozásról pedig közös fotót posztolt a közösségi oldalán.
„Találkoztam egy másik vikinggel” – írta Björnsson a képhez.
A megjegyzés különösen találó: Haalandot skandináv származása és tekintélyt parancsoló fizikuma miatt is rendszeresen emlegetik vikingként, Björnsson mellett azonban még a 195 centiméter magas futballsztár sem tűnik különösebben nagynak.
A 206 centiméter magas izlandi 2018-ban megnyerte a World's Strongest Man versenyt, világszerte pedig Gregor „A Hegy” Clegane szerepével vált ismertté a Trónok harca című sorozatban.
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