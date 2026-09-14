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Még Haaland is eltörpül mellette – elképesztő közös fotót posztolt a Trónok harca óriása

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Erling Haaland
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 14. 11:30
Hafþór Júlíus BjörnssonManchester City
Nem mindennapi találkozásnak lehettek szemtanúi a manchesteri derbi után. Hafthor Júlíus Björnsson, vagyis a Trónok harcából ismert „Hegy” Erling Haalanddal pózolt, a közös képhez pedig mindössze néhány szavas, találó üzenetet fűzött.
Bors
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Hafthor Júlíus Björnsson a Manchester United–Manchester City rangadón járt, amelyet a vendégek Erling Haaland góljával 1–0-ra megnyertek. A lefújás után az izlandi erősember a norvég sztárral is összefutott, a találkozásról pedig közös fotót posztolt a közösségi oldalán.

Erling Haaland gólja döntötte el a manchesteri derbit
Erling Haaland gólja döntötte el a manchesteri derbit
Fotó: AFP

Erling Haaland és a Hegy

„Találkoztam egy másik vikinggel” – írta Björnsson a képhez.

A megjegyzés különösen találó: Haalandot skandináv származása és tekintélyt parancsoló fizikuma miatt is rendszeresen emlegetik vikingként, Björnsson mellett azonban még a 195 centiméter magas futballsztár sem tűnik különösebben nagynak.

A 206 centiméter magas izlandi 2018-ban megnyerte a World's Strongest Man versenyt, világszerte pedig Gregor „A Hegy” Clegane szerepével vált ismertté a Trónok harca című sorozatban.

 

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