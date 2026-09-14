Jenny 54 kilót fogyott egy év alatt: injekciók, tabletták és műtét nélkül

Jenny Lee állítása szerint kalóriák számolgatása, fogyást segítő injekciók és műtét nélkül adott le körülbelül 54 kilogrammot. Mint mondta, „régimódi” módszerekkel érte el a látványos változást.
A 30 éves nő elmondása szerint 14 éves kora óta küzdött a súlyával, és idővel egészen a brit 26-os ruhaméretig (EU 54) jutott. Jennyt testsúlya miatt hosszú éveken keresztül folyamatosan bántották. Prediabéteszes volt, és kórosan elhízottnak számított. Ma szinte rá sem lehet ismerni: brit 6–8-as ruhaméretet (EU 34-36) hord.
Az életem valójában teljesen az étel körül forgott, és azért éltem, hogy egyek
– mondta Jenny, aki vállalati kommunikációs területen dolgozik.
Az étellel való kapcsolata akkor kezdett igazán rossz irányba fordulni, amikor megszerezte a jogosítványát, és hirtelen szabadságot kapott arra, hogy azt vásároljon magának, amit csak szeretne.
Pedig olyan családban nőtt fel, ahol édesanyja fontosnak tartotta az egészséges táplálkozást és a testmozgást, Jenny azonban egyre gyakrabban ment gyorsétterembe, evett édességeket és olajban sült ételeket. Egy átlagos napja akár egy nagy Starbucks Frappuccinóval és péksüteménnyel is kezdődhetett, amit más harapnivaló követett. Ebédre gyakran sült csirkét, nagy adag sült krumplit és egy nagy üdítőt fogyasztott, amit desszert követett. A vacsora általában szintén valamilyen sült ételből, krumplipüréből, zsemléből és vajból állt, amit újabb édesség követett.
A súlyom az életem szinte minden területére hatással volt. Fizikailag kényelmetlenül éreztem magam, de a lelki és érzelmi része még sokkal nehezebb volt. Állandóan a súlyomra gondoltam: arra, mit vegyek fel, hogyan nézek ki ülés közben, vajon én leszek-e a legnagyobb lány a szobában, illetve hogy néz-e vagy ítélkezik-e felettem valaki.
– mesélte. Évekig úgy érezte, hogy csapdába került, majd 22 éves korában egy fontos felismerésre jutott.
„Rájöttem, hogy ez az egyetlen test, amivel valaha rendelkezni fogok. 22 éves voltam, és hirtelen tudatosult bennem, hogy ez az egész az én kezemben van, és én vagyok az egyetlen, aki meg tudja változtatni a helyzetemet.”
Jenny nem azt a célt tűzte maga elé, hogy egyszerre leadja az összes felesleges súlyt. Ehelyett elhatározta, hogy 30 napon keresztül követi a Whole30 étrendet, és minden egyes nap mozogni fog. Kezdetben naponta 20–30 percet töltött futópadon vagy elliptikus tréneren. Később edzőterembe kezdett járni, és megszerette a testmozgást. Egy év alatt így körülbelül 54 kilogrammot fogyott.
Megállapodtam magammal, hogy adok 30 napot. Csak 30 napot, amely alatt abbahagyom a kifogások keresését, nem kezdem újra és újra, hanem tényleg teszek magamért. Ha a végén utáltam volna az egészet, soha többé nem kellett volna csinálnom. De valamikor ez alatt a 30 nap alatt valami megváltozott. Büszke lettem magamra, és elkezdtem hinni abban, hogy talán tényleg képes vagyok rá.
Jenny elsősorban teljes értékű ételekre és mindennapos mozgásra koncentrált. Kiiktatta az étrendjéből:
Fehérjében gazdag ételeket kezdett készíteni, és egészséges nassolnivalókat tartott otthon, hogy könnyebb legyen jobb döntést hozni, amikor megéhezik.
Reggelire például rántottát evett hússal. Ebédre tojás, pulykahús és édesburgonya kerülhetett az asztalra. A vacsora általában valamilyen fehérjeforrásból, burgonyából, zöldségekből és gyümölcsből állt. Emellett naponta legalább 10 000 lépést tesz meg, és szereti az erősítő edzéseket, valamint a pilatest. A módszer egyik fontos része az volt, hogy Jenny egyáltalán nem számolta a kalóriákat vagy a makrotápanyagokat - írja a Mirror.
„Tudom, hogy a kalóriadeficit sok embernek fantasztikusan működik, de az én gondolkodásmódommal ez egyszerűen nem működött. Nem tudtam követni a mikro- és makrotápanyagokat, és túlságosan stresszeltek a számok. Rájöttem, hogy számomra fontosabb az ételek összetételére figyelni, mint a kalóriákat számolni.”
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