Jenny 54 kilót fogyott egy év alatt: injekciók, tabletták és műtét nélkül

Jenny Lee állítása szerint kalóriák számolgatása, fogyást segítő injekciók és műtét nélkül adott le körülbelül 54 kilogrammot. Mint mondta, „régimódi” módszerekkel érte el a látványos változást.

Jenny nem sanyargatta magát a diéta során, fogyása mégis látványos

Fotó: Josep Suria / shutterstock

Jenny 22 évesen döntött az életmódváltás, és ezzel a fogyás mellett

A 30 éves nő elmondása szerint 14 éves kora óta küzdött a súlyával, és idővel egészen a brit 26-os ruhaméretig (EU 54) jutott. Jennyt testsúlya miatt hosszú éveken keresztül folyamatosan bántották. Prediabéteszes volt, és kórosan elhízottnak számított. Ma szinte rá sem lehet ismerni: brit 6–8-as ruhaméretet (EU 34-36) hord.

Az életem valójában teljesen az étel körül forgott, és azért éltem, hogy egyek

– mondta Jenny, aki vállalati kommunikációs területen dolgozik.

Hogyan kezdődött?

Az étellel való kapcsolata akkor kezdett igazán rossz irányba fordulni, amikor megszerezte a jogosítványát, és hirtelen szabadságot kapott arra, hogy azt vásároljon magának, amit csak szeretne.

Pedig olyan családban nőtt fel, ahol édesanyja fontosnak tartotta az egészséges táplálkozást és a testmozgást, Jenny azonban egyre gyakrabban ment gyorsétterembe, evett édességeket és olajban sült ételeket. Egy átlagos napja akár egy nagy Starbucks Frappuccinóval és péksüteménnyel is kezdődhetett, amit más harapnivaló követett. Ebédre gyakran sült csirkét, nagy adag sült krumplit és egy nagy üdítőt fogyasztott, amit desszert követett. A vacsora általában szintén valamilyen sült ételből, krumplipüréből, zsemléből és vajból állt, amit újabb édesség követett.

A súlyom az életem szinte minden területére hatással volt. Fizikailag kényelmetlenül éreztem magam, de a lelki és érzelmi része még sokkal nehezebb volt. Állandóan a súlyomra gondoltam: arra, mit vegyek fel, hogyan nézek ki ülés közben, vajon én leszek-e a legnagyobb lány a szobában, illetve hogy néz-e vagy ítélkezik-e felettem valaki.

– mesélte. Évekig úgy érezte, hogy csapdába került, majd 22 éves korában egy fontos felismerésre jutott.

„Rájöttem, hogy ez az egyetlen test, amivel valaha rendelkezni fogok. 22 éves voltam, és hirtelen tudatosult bennem, hogy ez az egész az én kezemben van, és én vagyok az egyetlen, aki meg tudja változtatni a helyzetemet.”