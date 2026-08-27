Komoly döntést kellett hoznia a Next Top Model Hungary győztesének: „Kezdek nagyon-nagyon elfogyni...”

Mészáros Lili az elmúlt években szinte megállás nélkül dolgozott, ezért idén nyáron úgy döntött, ideje egy kicsit lassítani a tempóján. A Next Top Model Hungary győztese az elmúlt egy hónapot Ázsiában töltötte a párjával, Vietnámban szinte teljesen félretette a munkát, és inkább a feltöltődésre koncentrált.
Bár szeptembertől ismét sűrűbb időszak következik, Lili fejben már a következő nagy utazását is tervezi.
Az elmúlt egy hónapot Ázsiában töltöttem, ugyanis húztam egy elég drasztikus vonalat: kint gyakorlatilag egyáltalán nem dolgoztam, vagy csak nagyon-nagyon keveset. Körülbelül két és fél éve, hogy megnyertem a Next Top Model Hungary műsort, és azóta nem igazán volt olyan hosszabb időszak, amikor tényleg pihentem volna. Mindenki azt mondta, és én is azt éreztem, hogy most kell ezt meglovagolni, most kell elvállalni mindent, most kell pörögni. Ezt tartottam is, viszont egy idő után azt éreztem, hogy kezdek nagyon-nagyon elfogyni. Emiatt most tényleg elmentem egy hónapra a barátommal Ázsiába, Vietnámban töltöttük az időt
– mondta a Borsnak.
A nyaralás után azonban visszatért a munka, így az itthon töltött két hét már korántsem a pihenésről szólt.
„Most hazajöttem két hétre, ami szinte teljes egészében munkával telt, úgyhogy az itthon töltött idő körülbelül 90 százalékban a munkáról szólt. Próbáltam azért arra is figyelni, hogy a családommal és a barátaimmal töltsek időt, mert ők sem láttak egy hónapja. Ebben a két hétben tehát valahogy egyensúlyoznom kellett a rengeteg munka és a minimális pihenés között.”
Lili azonban nem szeretne hosszú távon sem lemondani az utazásról. Sőt, úgy érzi, az egyik legnagyobb álma az lehetne, hogy egyszer valódi világjáróvá váljon.
„Jövőre tervezünk egy hosszabb utazást is, és nagyon remélem, hogy össze fog jönni. Nem biztos, hogy pont Vietnámba mennénk, mert egyébként az egész környék nagyon vonz: Laosz, Kambodzsa, de mostanában még Kazahsztánról és Türkmenisztánról is beszélünk. Hatalmas a világ, és azt érzem, hogy hál’ Istennek olyan életet élek, hogy nagyon sokat tudok utazni, de még így is rengeteg felfedezetlen hely van. Néha azt érzem, hogy mennem kell, látnom kell ezeket, és dokumentálnom kell az élményeimet. Remélem, hogy ez lesz az életem egyik fontos része.”
A modellkarrierje azonban ősszel új lendületet kap, és Lili újra nemzetközi munkákra készül.
Szeptemberben indul be igazán a divatban a főszezon, és remélem, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is lesznek izgalmas lehetőségeim. A hazai divathét mellett tervezek újra Milánóba is menni hosszabb időre, úgyhogy most a pihenősebb, kalandosabb időszak után jön egy modellkedősebb időszak.
Lili továbbra is arról álmodik, hogy egyszer a világ legnagyobb városaiban léphessen kifutóra. Úgy érzi, ma már kevésbé sürgeti az idő, és ez óriási szabadságot ad számára.
„Valamelyik nagy divathéten: a milánóin, a londonin, a New York-in vagy a párizsin továbbra is nagy álmom részt venni. És amúgy azt látom, hogy tíz évvel ezelőtt, 29 évesen erről reálisan talán nem is gondolkodhattam volna. Ha addig nem történik meg, akkor sokan azt mondták volna, hogy már nem is fog. Most viszont nem érzek magamban ilyen sürgetettséget. Akár azt is megengedhetem magamnak, hogy jövőre fél évig csak kalandorkodjak valahol a világban, például Kambodzsában vagy Szibériában, és utána, akár 30 pluszosan legyen egy komolyabb kifutós élményem. Én ebben őszintén hiszek. A divatszakma nagyon sok mindenben nem változott, de az életkor tekintetében szerintem történt egy nagyon pozitív változás.”
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