Komoly döntést kellett hoznia a Next Top Model Hungary győztesének: „Kezdek nagyon-nagyon elfogyni...”

Mészáros Lili az elmúlt években szinte megállás nélkül dolgozott, ezért idén nyáron úgy döntött, ideje egy kicsit lassítani a tempóján. A Next Top Model Hungary győztese az elmúlt egy hónapot Ázsiában töltötte a párjával, Vietnámban szinte teljesen félretette a munkát, és inkább a feltöltődésre koncentrált.

A Next Top Model Hungary című műsort 2024-ben nyerte meg (Fotó: TV2)

A Next Top Model Hungary győztese folyamatosan dolgozott az elmúlt két évben

Bár szeptembertől ismét sűrűbb időszak következik, Lili fejben már a következő nagy utazását is tervezi.

Az elmúlt egy hónapot Ázsiában töltöttem, ugyanis húztam egy elég drasztikus vonalat: kint gyakorlatilag egyáltalán nem dolgoztam, vagy csak nagyon-nagyon keveset. Körülbelül két és fél éve, hogy megnyertem a Next Top Model Hungary műsort, és azóta nem igazán volt olyan hosszabb időszak, amikor tényleg pihentem volna. Mindenki azt mondta, és én is azt éreztem, hogy most kell ezt meglovagolni, most kell elvállalni mindent, most kell pörögni. Ezt tartottam is, viszont egy idő után azt éreztem, hogy kezdek nagyon-nagyon elfogyni. Emiatt most tényleg elmentem egy hónapra a barátommal Ázsiába, Vietnámban töltöttük az időt

– mondta a Borsnak.

A nyaralás után azonban visszatért a munka, így az itthon töltött két hét már korántsem a pihenésről szólt.

„Most hazajöttem két hétre, ami szinte teljes egészében munkával telt, úgyhogy az itthon töltött idő körülbelül 90 százalékban a munkáról szólt. Próbáltam azért arra is figyelni, hogy a családommal és a barátaimmal töltsek időt, mert ők sem láttak egy hónapja. Ebben a két hétben tehát valahogy egyensúlyoznom kellett a rengeteg munka és a minimális pihenés között.”

Lili azonban nem szeretne hosszú távon sem lemondani az utazásról. Sőt, úgy érzi, az egyik legnagyobb álma az lehetne, hogy egyszer valódi világjáróvá váljon.

„Jövőre tervezünk egy hosszabb utazást is, és nagyon remélem, hogy össze fog jönni. Nem biztos, hogy pont Vietnámba mennénk, mert egyébként az egész környék nagyon vonz: Laosz, Kambodzsa, de mostanában még Kazahsztánról és Türkmenisztánról is beszélünk. Hatalmas a világ, és azt érzem, hogy hál’ Istennek olyan életet élek, hogy nagyon sokat tudok utazni, de még így is rengeteg felfedezetlen hely van. Néha azt érzem, hogy mennem kell, látnom kell ezeket, és dokumentálnom kell az élményeimet. Remélem, hogy ez lesz az életem egyik fontos része.”