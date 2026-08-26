T. Dannyhez hasonlóan a függőségek hálójába került: Elhagyta az országot Hadas Alfréd

A Sztárban Sztár leszek! egykori döntőse, Hadas Alfréd maga mögött hagyta Magyarországot, és Spanyolországban, azon belül Valenciában kezdett teljesen új életet. A fiatal zenész az elmúlt években óriási tragédiákon ment keresztül: édesapja megmentéséért hiába küzdött az autópályán hívott mentővel, majd a Farm VIP embert próbáló körülményei között próbálta feldolgozni a feldolgozhatatlant. Bár a külvilág felé úgy tűnt, sikerült talpra állnia, a háttérben súlyos függőségekkel és felhalmozódott traumákkal viaskodott. Most először vallott arról nyíltan a Borsnak, miért kényszerült arra, hogy elhagyja az országot, és hogyan talált rá végre a belső békéjére.

Hadas Alfréd Spanyolországban kezdett új életet (Fotó: Bors)

Hadas Alfréd függőségei miatt is keresett új környezetet

Hadas Alfréd őszintén mesélt a kiköltözése mögött húzódó nyomós okokról. Belátta, hogy a hazai közeg már nem szolgáltatott egészséges alapot a fejlődéséhez, sőt, a zeneipari környezet kifejezetten pusztítóan hatott a mentális és fizikai állapotára.

A kiköltözésemnek több oka is volt, ami elindította bennem ezt az igényt. Az egyik legfontosabb pillér az volt, amikor realizáltam, hogy a hazai zeneipar és a szakma sajnos nem egyenes. Sőt, olyan a légköre, ami az egyéneket függőségekbe és méltatlan helyzetekbe kényszeríti – ezt pedig én egyszerűen nem bírtam tovább. Olyan állapotba kerültem, ahol a függőség nálam is megjelent, mint a T. Dannynél. Muszáj volt kiszakítanom magam ebből a közösségből, mert úgy éreztem, ennek nagyon csúnya vége lesz

– árulta el. A szakmai megpróbáltatások és a toxikus zeneipari légkör mellett a magánélete is teljesen romokban hevert. A felhalmozódott sérelmek végül elértek egy olyan kritikus pontot, ahonnan már nem volt visszaút, és a mentális összeomlás elkerülése érdekében lépnie kellett: „A meglévő szakmai problémákon túl a magánéletem is rendkívül zűrös volt, tele sérelmekkel és konfliktusokkal. Történtek olyan dolgok egy korábbi kapcsolatomban, amiknek soha nem szabadott volna megtörténnie. A folyamat tavaly októberben kezdődött, januárban csúcsosodott ki, most pedig kiköltöztem. Úgy éreztem, jelenleg bárhol jobb helyen vagyok a világban, mint otthon”– vallotta be a rapper.