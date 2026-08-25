Az ismert író durván odaszólt Gallusz Niki szerelmének: „Nagyon ijesztően néz ki, konkrétan rosszat álmodtam tőle”

Gallusz Niki és a nála 23 évvel fiatalabb hiphop-előadó, Pazicski Tibor (Tony) kapcsolata nagy visszhangot keltett a médiában. Bár a hazai házasságok csupán 10-15 százalékában idősebb a nő a partnerénél, a pár fittyet hányt a konvenciókra, és elárulták, hogy a közös értékrend és a különleges lelki kapocs sokkal fontosabb a statisztikánál. Tony extrém megjelenése azonban olaj a tűzre, ami újra és újra témát szolgáltat a kritikusoknak, megmondóembereknek. A Bulvárbölcsészek legújabb adásában dr. Spira Eszter Mirjam és Pálfi Norbert vették górcső alá az első látásra szokatlan kapcsolatot és szaladtak bele abba a bizonyos erdőbe...

Gallusz Niki párja mindössze 28 éves (Fotó: Youtube)

Gallusz Niki Tony mellett kivirult, a Bulvárbölcsészek azonban nem jósolnak közös jövőt a párnak

„Azért ítélik meg rosszabbul a kapcsolatukat, mert itt nyilvánvalóan – az életkorukból adódóan – Gallusz Nikinek stabilabb az egzisztenciája, biztosan van saját ingatlana, nyaralója. A pasi meg egy… nem tudom, de nem is érdekel. Láttam, hogy szinte nincs is arca, mert össze van tetoválva. Nagyon ijesztően néz ki, konkrétan rosszat álmodtam tőle”– fakadt ki dr. Spira Eszter Mirjam. Az elemzés során a tradicionális szerepek és az anyagi különbségek témakörét is érintették.

Ha a nő keres többet, ha ő áll feljebb a társadalmi ranglétrán, az rossz színben tünteti fel a férfiakat, amit nem viselnek jól. Ebben a patriarchális társadalomban alapelvárás, hogy a férfi a családfenntartó. Ő teremti meg a feltételeket, a nő pedig szül, szoptat, főz, mos, takarít... A folyamat végén pedig pont a női egyenjogúságért kivívott jogok sérülnek

– állapította meg az írónő.