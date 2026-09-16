Voksán Virág: „Nemcsak mi, hanem Beni is nagyon várta az iskolakezdést”

Voksán Virág otthonában már a becsengetés előtt kezdetét vette a komoly logisztikai tervezés: a gyerekszoba bútoraitól a tanszerekig mindenre alapos hangsúlyt fektettek.

Voksán Virág gyerekeivel: Benivel és Vivien

(Fotó: hot! magazin/ archív)

Voksán Virág kisfia, Beni idén kezdte meg az iskolát.

kisfia, Beni idén kezdte meg az iskolát. A DJ és párja tudatosan egy kisebb, családias intézményt választottak.

Beni külön angolórákra és labdás edzésekre is jár majd.

Az iskolakezdéssel a család napi rutinja is átalakult, hiszen Virág kislánya, Vivi még óvodába jár.

Voksán Virág kisfia most kezdi az elsőt

Az iskolakezdés minden családban izgatottsággal és egyben feszültséggel teli időszak. Voksán Virág elmesélte a hot!-nak, náluk hogyan telik.

„A nyár közepétől elindult a lázas készülődés, ami azt jelentette, hogy nemcsak mi, hanem Beni is nagyon várta a kezdést. Teljesen átrendeztük a szobáját: az íróasztalt az ablak alá tettük, mert ott sok a természetes fény. Ehhez választottunk egy széket, ami nem forog és nem gurul, ezzel megelőzve azt, hogy ficánkoljon rajta, így sokkal könnyebben tud majd a tanulásra koncentrálni. Nagyon fontos volt nekünk az is, hogy szép füzeteket szerezzünk be. Bár a tanszercsomagban rengeteg minden benne volt, ezen felül is akadt még bőven pótolnivaló. Kaptunk az iskolától egy négyoldalas listát, amelyen leírták, mit hol lehet beszerezni. Természetesen egy csomó minden nem volt kapható, úgyhogy konkrétan úgy nyomoztunk, mint a detektívek. Annyi mindent kellett elintézni, hogy az egész család élete e körül forgott” – kezdte a hot!-nak Virág.

A kétgyermekes édesanya számára kiemelten fontos volt, hogy kisfia a személyiségének legmegfelelőbb környezetbe kerüljön.

„Több iskolát is megnéztünk, de az az igazság, hogy végül azt választottuk, ami a kerületünkben van, ami kisebb, de annál családiasabb. Az óvodában azt tanácsolták nekünk, hogy pont ilyen helyet keressünk a kisfiunknak, hisz itt könnyebben ki tud majd bontakozni, mi pedig követtük ezt a tanácsot. A dugóban üléssel rengeteg időt elvennénk más hasznos dolgoktól. Az angolt nagyon fontosnak tartjuk, ezért különórára fog járni, amit szerencsére az iskola biztosít. Emellett labdás edzéseket is szervez a suli, aminek Beni szintén nagyon örül, mert odavan a fociért.”