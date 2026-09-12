Véget ér a balszerencse: ennek a 4 csillagjegynek végre hatalmas fordulatot hoz az univerzum

Végre jobbra fordul az élet négy csillagjegy számára, és bizony már éppen itt volt az ideje. Ahogy Amy Demure profi asztrológus fogalmazott, ezeknek a jegyeknek az elmúlt időszak korántsem volt egyszerű.

Horoszkóp: 4 csillagjegy, akinek hamarosan jobbra fordul az élete

Fotó: Thanumporn Thongkongkaew / shutterstock

Horoszkóp: 4 csillagjegy, akinek hamarosan jobbra fordul az élete

Úgy érezhetted, hogy folyton falakba ütközöl, miközben egyre több bizonytalansággal kellett szembenézned. Talán azon is sokat aggódtál, mit hoz a jövő, ám hamarosan fellélegezhetsz: a nehézségek végre enyhülni kezdenek. Nemcsak a stresszből lehet kevesebb, hanem mindazért, amin keresztülmentél, végre megkaphatod a jól megérdemelt jutalmadat is. A bőség a szerelemben és a karrierben egyaránt utat találhat hozzád – az univerzum pedig már most azon dolgozik, hogy kedvezőbb irányt vegyen az életed.

1. Rák

Az elmúlt időszak bolygóhatásai alaposan próbára tehették a Rák jegy szülötteit, így nem lenne meglepő, ha mostanában úgy érezted volna, hogy szinte minden a feje tetejére állt körülötted. Van azonban egy jó hír: a kudarcok és csalódások időszaka végre lezárulhat, és az életed egyre kedvezőbb fordulatot vehet.

Demure szerint hamarosan sokkal könnyebben érhetsz el sikereket azokon a területeken, amelyek korábban komoly nehézségeket okoztak. Az akadályok fokozatosan elhárulhatnak előled, és végre azt érezheted, hogy az életed ismét a megfelelő irányba halad.

2. Bak

Éppen amikor azt gondoltad, hogy végre a romantika és a komolyabb elköteleződés kerülhet előtérbe, az univerzum egészen más forgatókönyvet tartogatott számodra. Demure szerint sok Bak komoly csalódásokkal, fájdalmas tapasztalatokkal vagy nehézségekkel szembesülhetett a szerelmi életében és a kapcsolataiban.

A régi érzelmi sebek alaposan megnehezíthették a dolgodat. Talán azt is érezhetted, hogy mások nem úgy bánnak veled, ahogyan megérdemelnéd. A jó hír azonban az, hogy ez a nehéz szerelmi időszak végre a végéhez közeledik. Érdemes lehet ismét nyitottabbá válnod, és esélyt adnod az új lehetőségeknek. A csillagok szerint ugyanis a szerelmi életed hamarosan sokkal kedvezőbb fordulatot vehet, és végre magad mögött hagyhatod azokat a csalódásokat, amelyek eddig visszatartottak.