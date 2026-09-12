„Átütött a vér a ruhámon” – gyógyíthatatlan rákot diagnosztizáltak a közkedvelt műsorvezetőnél

Gyógyíthatatlan vérrákot diagnosztizáltak a BBC News műsorvezetőjénél, Maryam Moshirinél. A televíziós a The Timesnak adott interjújában beszélt betegségéről, és elárulta, hogy 2024 novemberében kapta meg a diagnózist, azóta pedig folyamatos kezelés alatt áll.

Gyógyíthatatlan vérrákot diagnosztizáltak az ismert műsorvezetőnél

Fotó: ENGIN AKYURT / Pexels

Gyógyíthatatlan vérrákot diagnosztizáltak az ismert műsorvezetőnél

Az orvosok policitémia verát (PV) állapítottak meg nála. Ez a vérrák egyik ritka típusa, amelynek következtében a csontvelő túl sok vörösvértestet termel, emiatt a vér sűrűbbé válik.

Ez a betegség életem végéig velem marad. Ennek az egésznek az egyik legfontosabb része, hogy az embernek a betegsége ellenére tovább kell élnie az életét

– fogalmazott a 49 éves műsorvezető.

Moshiri kezelésének kezdetén nagyjából havonta kétszer úgynevezett terápiás vérlebocsátást kellett végezni. Az eljárás során vénán keresztül közel fél liter vért távolítanak el a szervezetből, hogy csökkentsék a vörösvértestek koncentrációját.

A háromgyermekes édesanya később interferonkezelést kapott, amelynek köszönhetően ritkábban volt szükség vérlebocsátásra. A terápia azonban – saját szavai szerint – „borzalmas” mellékhatásokkal járt: álmatlanság, fejfájás és rendkívül erős viszketés gyötörte. Utóbbiról úgy fogalmazott, olyan érzés volt, mintha „belülről” jönne.

Annyira vakartam magam, hogy véreztem, és a vér átütött a ruháimon is. A viszketés miatt a hasam tele van hegekkel

– mesélte.

Néhány hónap elteltével Maryamnak sikerült másik gyógyszerre váltania, amely már jóval enyhébb mellékhatásokat okozott. A műsorvezető néhány évvel korábban egy élő adásban történt kínos baki miatt került a figyelem középpontjába világszerte, amikor véletlenül obszcén kézmozdulatot mutatott a kamerába.

Moshiri a kezelések alatt sem hagyott fel a munkával. Betegsége ellenére folyamatosan képernyőn maradt, és Rómából ő vezette a BBC tudósítását Ferenc pápa haláláról is.

Napi 14 órát dolgoztam, szinte folyamatosan adásban voltam, állandóan gyorsan kellett reagálnom és helytállnom, miközben próbáltam tartani magam annak ellenére, hogy krónikus fáradtsággal és kimerültséggel küzdöttem

– idézte a műsorvezetőt a Daily Star.