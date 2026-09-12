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Tom Hanks miatt rúgták ki a rendezőt: ezért vált puskaporossá a levegő a forgatáson

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors viszály
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 12. 08:30
Henry WinklerkirúgásTom Hankskonfliktusrendező
Egy 30 éve tartó viszály lepleződött le. Henry Winkler végre őszintén megnyílt a Tom Hanksszel való konfliktusáról, ami korábban az állásába került.
Fekete Ágnes
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Tom Hanks és Henry Winkler között évtizedek óta érezhető a feszültség, amelynek hátterében egy 1989-es film forgatása áll. A 80 éves színész most őszintén megnyílt arról, pontosan mi vezetett a konfliktushoz, hogyan élte meg, amikor mindössze 13 nap után kirúgták a rendezői székből, és van-e esély arra, hogy valaha rendezzék a kapcsolatukat.

Tom Hanks miatt rúgták ki Henry Winklert.
Tom Hanks-szel való konfliktusa miatt rúgták ki Henry Winklert az egyik munkájából (Fotó: OLIVIER BORDE/BESTIMAGE/Northfoto)
  • Henry Winkler és Tom Hanks között több mint 30 éve tart a viszály
  • A konfliktus középpontjában az Egyik kopó, másik eb című film áll, amelynek rendezői székéből 13 nap után rúgták ki a színésszel való feszültsége miatt
  • Winkler még reméli, hogy rendezhetik a kapcsolatukat. 

Tom Hanks is hozzájárult ahhoz, amiért kirúgták a rendezőt

Henry Winkler legutóbbi interjúban felelevenítette a Tom Hanksszel kapcsolatos évtizedek óta tartó viszályát. A történet középpontjában az 1989-es Egyik kopó, másik eb című film áll, amelyben ő maga rendezőként, az Oscar-díjas színész pedig főszereplőként dolgozott. Henry Winkler már az elején érezte, hogy nem megfelelő erre a feladatra, és úgy véli, a saját bizonytalansága is hozzájárult ahhoz, hogy rosszul alakult a közös munka. Elmondása szerint túl sokat beszélt, túl sok tanácsot adott, és olyan dolgokba is beleszólt, amelyekben Tom Hanks és a stáb más tagjai talán nem igényelték a segítségét. A kapcsolatuk emiatt hamar feszültté vált, a helyzet végül odáig fajult, hogy Henry Winklert mindössze 13 forgatási nap után kirúgták.

Tom Hanks az Egyik kopó, másik eb című film főszereplője volt.
Tom Hanks és Henry Winkler közötti feszültség középpontjában az Egyik kopó, másik eb című film áll (Fotó: TOUCHSTONE PICTURES/Northfoto)

Henry Winkler összetört, miután kirúgták

Henry Winkler kirúgása után visszament a forgatás helyszínére, összeszedte a holmiját, majd hazament. A történtek azonban mélyen megviselték, és nem is próbálta úgy beállítani, mintha könnyedén túltette volna magát rajta. És bár nem állította, hogy csak és kizárólag Tom Hanks miatt távolították el a produkcióból, úgy érzi, hogy a köztük kialakult feszültség jelentős szerepet játszott a történtekben. Az Egyik kopó, másik eb című filmet végül Roger Spottiswoode rendezte, és hatalmas siker lett.

Henry Winkler mesélt a konfliktusról.
Henry Winkler reméli, hogy egyszer rendezni tudja kapcsolatát Tom Hanksszel (Fotó: imageSPACE/Northfoto)

Van lehetőség békülésre?

És bár a feszültség évtizedeken keresztül megmaradt kettejük között, Henry Winkler most azt mondta, nem zárkózik el a kibéküléstől. Állítása szerint még mindig őriz egy tárgyat abból az időszakból, amikor együtt dolgoztak az Egyik kopó, másik eb című filmen: egy Tom Hanks által aláírt modellrepülőt, amit a színész maga készített neki. Ez is azt bizonyítja, hogy a 80 éves színész még reméli, hogy egyszer majd rendezni tudják a kapcsolatukat. 

 

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