Tom Hanks miatt rúgták ki a rendezőt: ezért vált puskaporossá a levegő a forgatáson

Tom Hanks és Henry Winkler között évtizedek óta érezhető a feszültség, amelynek hátterében egy 1989-es film forgatása áll. A 80 éves színész most őszintén megnyílt arról, pontosan mi vezetett a konfliktushoz, hogyan élte meg, amikor mindössze 13 nap után kirúgták a rendezői székből, és van-e esély arra, hogy valaha rendezzék a kapcsolatukat.
Henry Winkler legutóbbi interjúban felelevenítette a Tom Hanksszel kapcsolatos évtizedek óta tartó viszályát. A történet középpontjában az 1989-es Egyik kopó, másik eb című film áll, amelyben ő maga rendezőként, az Oscar-díjas színész pedig főszereplőként dolgozott. Henry Winkler már az elején érezte, hogy nem megfelelő erre a feladatra, és úgy véli, a saját bizonytalansága is hozzájárult ahhoz, hogy rosszul alakult a közös munka. Elmondása szerint túl sokat beszélt, túl sok tanácsot adott, és olyan dolgokba is beleszólt, amelyekben Tom Hanks és a stáb más tagjai talán nem igényelték a segítségét. A kapcsolatuk emiatt hamar feszültté vált, a helyzet végül odáig fajult, hogy Henry Winklert mindössze 13 forgatási nap után kirúgták.
Henry Winkler kirúgása után visszament a forgatás helyszínére, összeszedte a holmiját, majd hazament. A történtek azonban mélyen megviselték, és nem is próbálta úgy beállítani, mintha könnyedén túltette volna magát rajta. És bár nem állította, hogy csak és kizárólag Tom Hanks miatt távolították el a produkcióból, úgy érzi, hogy a köztük kialakult feszültség jelentős szerepet játszott a történtekben. Az Egyik kopó, másik eb című filmet végül Roger Spottiswoode rendezte, és hatalmas siker lett.
És bár a feszültség évtizedeken keresztül megmaradt kettejük között, Henry Winkler most azt mondta, nem zárkózik el a kibéküléstől. Állítása szerint még mindig őriz egy tárgyat abból az időszakból, amikor együtt dolgoztak az Egyik kopó, másik eb című filmen: egy Tom Hanks által aláírt modellrepülőt, amit a színész maga készített neki. Ez is azt bizonyítja, hogy a 80 éves színész még reméli, hogy egyszer majd rendezni tudják a kapcsolatukat.
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