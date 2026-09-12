Tom Hanks miatt rúgták ki a rendezőt: ezért vált puskaporossá a levegő a forgatáson

Tom Hanks és Henry Winkler között évtizedek óta érezhető a feszültség, amelynek hátterében egy 1989-es film forgatása áll. A 80 éves színész most őszintén megnyílt arról, pontosan mi vezetett a konfliktushoz, hogyan élte meg, amikor mindössze 13 nap után kirúgták a rendezői székből, és van-e esély arra, hogy valaha rendezzék a kapcsolatukat.

Tom Hanks-szel való konfliktusa miatt rúgták ki Henry Winklert az egyik munkájából (Fotó: OLIVIER BORDE/BESTIMAGE/Northfoto)

Henry Winkler és Tom Hanks között több mint 30 éve tart a viszály

között több mint 30 éve tart a viszály A konfliktus középpontjában az Egyik kopó, másik eb című film áll, amelynek rendezői székéből 13 nap után rúgták ki a színésszel való feszültsége miatt

című film áll, amelynek rendezői székéből 13 nap után rúgták ki a színésszel való feszültsége miatt Winkler még reméli, hogy rendezhetik a kapcsolatukat.

Tom Hanks is hozzájárult ahhoz, amiért kirúgták a rendezőt

Henry Winkler legutóbbi interjúban felelevenítette a Tom Hanksszel kapcsolatos évtizedek óta tartó viszályát. A történet középpontjában az 1989-es Egyik kopó, másik eb című film áll, amelyben ő maga rendezőként, az Oscar-díjas színész pedig főszereplőként dolgozott. Henry Winkler már az elején érezte, hogy nem megfelelő erre a feladatra, és úgy véli, a saját bizonytalansága is hozzájárult ahhoz, hogy rosszul alakult a közös munka. Elmondása szerint túl sokat beszélt, túl sok tanácsot adott, és olyan dolgokba is beleszólt, amelyekben Tom Hanks és a stáb más tagjai talán nem igényelték a segítségét. A kapcsolatuk emiatt hamar feszültté vált, a helyzet végül odáig fajult, hogy Henry Winklert mindössze 13 forgatási nap után kirúgták.

Tom Hanks és Henry Winkler közötti feszültség középpontjában az Egyik kopó, másik eb című film áll (Fotó: TOUCHSTONE PICTURES/Northfoto)

Henry Winkler összetört, miután kirúgták

Henry Winkler kirúgása után visszament a forgatás helyszínére, összeszedte a holmiját, majd hazament. A történtek azonban mélyen megviselték, és nem is próbálta úgy beállítani, mintha könnyedén túltette volna magát rajta. És bár nem állította, hogy csak és kizárólag Tom Hanks miatt távolították el a produkcióból, úgy érzi, hogy a köztük kialakult feszültség jelentős szerepet játszott a történtekben. Az Egyik kopó, másik eb című filmet végül Roger Spottiswoode rendezte, és hatalmas siker lett.

Henry Winkler reméli, hogy egyszer rendezni tudja kapcsolatát Tom Hanksszel (Fotó: imageSPACE/Northfoto)

Van lehetőség békülésre?

És bár a feszültség évtizedeken keresztül megmaradt kettejük között, Henry Winkler most azt mondta, nem zárkózik el a kibéküléstől. Állítása szerint még mindig őriz egy tárgyat abból az időszakból, amikor együtt dolgoztak az Egyik kopó, másik eb című filmen: egy Tom Hanks által aláírt modellrepülőt, amit a színész maga készített neki. Ez is azt bizonyítja, hogy a 80 éves színész még reméli, hogy egyszer majd rendezni tudják a kapcsolatukat.